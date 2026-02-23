“Que ele pague” – O técnico do Flamengo esclarece os comentários sobre Vinicius Júnior e condena o racismo

Luis falou sobre o incidente após o jogo e agora procurou esclarecer suas palavras, dizendo que seus comentários iniciais foram “mal interpretados”.

Ele disse aos repórteres: “Gostaria de esclarecer minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva de imprensa que dei. Em nenhum momento foi minha intenção minimizar o [suposto] ato racista, nem desrespeitar a vítima neste caso, muito pelo contrário. Deixe-me repetir: o Flamengo e eu estamos ao lado de Vini.

Repudio o racismo, condeno o ato de racismo, o racismo é um crime. Como já disse antes, se o jogador [Prestianni] fez isso, não cabe a mim julgá-lo, mas se ele fez, que pague, que pague severamente.

É fácil para mim vir aqui e falar, é fácil fazer camisetas com “não ao racismo”, é fácil usar uma pulseira antirracista. O difícil é punir. Se ele [Prestianni] fez isso, que pague. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. Tenho imenso carinho e admiração por ele, e estou com ele.”