“Que ele pague” – O técnico do Flamengo esclarece os comentários sobre Vinicius Júnior e condena o racismo
Jogo do Real Madrid interrompido após alegação de racismo
O jogo da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Benfica foi interrompido por 10 minutos após uma alegação de racismo. O protocolo antirracismo da FIFA foi ativado e o jogo foi temporariamente interrompido após uma discussão entre Vinicius Jr. e Prestianni. O brasileiro emitiu uma declaração após a partida, acusando o astro do Benfica de usar um insulto racial e chamando-o de covarde. O companheiro de equipe do Real Madrid, Kylian Mbappé, disse que ouviu o insulto racial de Prestianni e pediu que ele fosse banido para sempre da Liga dos Campeões.
Técnico do Flamengo esclarece comentários
Luis falou sobre o incidente após o jogo e agora procurou esclarecer suas palavras, dizendo que seus comentários iniciais foram “mal interpretados”.
Ele disse aos repórteres: “Gostaria de esclarecer minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas na última coletiva de imprensa que dei. Em nenhum momento foi minha intenção minimizar o [suposto] ato racista, nem desrespeitar a vítima neste caso, muito pelo contrário. Deixe-me repetir: o Flamengo e eu estamos ao lado de Vini.
Repudio o racismo, condeno o ato de racismo, o racismo é um crime. Como já disse antes, se o jogador [Prestianni] fez isso, não cabe a mim julgá-lo, mas se ele fez, que pague, que pague severamente.
É fácil para mim vir aqui e falar, é fácil fazer camisetas com “não ao racismo”, é fácil usar uma pulseira antirracista. O difícil é punir. Se ele [Prestianni] fez isso, que pague. O Flamengo apoia todas as causas do Vini, sempre. Tenho imenso carinho e admiração por ele, e estou com ele.”
Prestianni banido do regresso ao Real Madrid
O Real Madrid e o Benfica devem se enfrentar novamente na quarta-feira para a segunda partida da eliminatória na capital espanhola. No entanto, Prestianni não jogará pela equipe visitante após ter sido provisoriamente suspenso pela UEFA.
Um comunicado oficial da UEFA diz: “Após a nomeação de um Inspetor de Ética e Disciplina (EDI) da UEFA para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida das eliminatórias da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o SL Benfica e o Real Madrid CF em 17 de fevereiro de 2026, e a pedido do EDI com um relatório provisório, o Órgão de Controle, de Ética e Disciplina (CEDB) decidiu hoje suspender provisoriamente o Sr. Gianluca Prestianni para a próxima (1) partida da competição de clubes da UEFA para a qual ele seria elegível, pela violação prima facie do Artigo 14 do Regulamento Disciplinar da UEFA (DR) relacionado a um comportamento discriminatório.
“Isso não prejudica qualquer decisão que os órgãos disciplinares da UEFA possam tomar posteriormente, após a conclusão da investigação em andamento e sua respectiva apresentação aos órgãos disciplinares da UEFA. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.”
O Benfica afirmou que irá recorrer da decisão, mas, na situação atual, o ala não poderá jogar na partida.
Investigação a ser concluída
A UEFA ainda não concluiu a investigação sobre as alegações, mas Prestianni pode enfrentar uma longa suspensão de 10 jogos se for considerado culpado, de acordo com o The Guardian. Sanções mais severas foram solicitadas, com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmando em um comunicado: “A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera que a FIFA acompanhe o caso e que a UEFA tome todas as medidas necessárias para identificar e punir os responsáveis pelo abuso racial. A CBF também enviou um pedido formal à UEFA para que seja realizada uma investigação completa sobre os atos cometidos contra Vinícius Jr., levando em consideração o depoimento da vítima e das pessoas presentes, a fim de identificar e punir os envolvidos no incidente de forma exemplar.”
