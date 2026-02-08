O que aconteceu com Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, que foi levado de ambulância durante jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca

O jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela sexta rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca 2026, viu um momento de grande preocupação. Ainda no primeiro tempo da partida deste sábado, o volante Alexandre, da equipe visitante, sofreu uma convulsão e caiu no gramado.

O fato ocorreu aos 8min de jogo. O jogador foi socorrido e levado de ambulância, que para a consternação dos presentes, demorou para entrar em campo. Alexandre seguiu consciente para o Quinta D'or, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e segundo a assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, sofreu nova convulsão no hospital. Ele passará por exames e tem quadro estável.

A partida prosseguiu após substituição que pôs Gabriel Agu em campo. Flamengo e Sampaio Corrêa entraram em campo de olho na classificação para o mata-mata do Carioca e em fugir do quadrangular do rebaixamento.