Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Maracanã em Flamengo x Sampaio CorrêaAdriano Fontes/Flamengo
Allan Farina

O que aconteceu com Alexandre, jogador do Sampaio Corrêa, que foi levado de ambulância durante jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca

Partida na noite deste sábado no Maracanã contou com apreensão por conta da situação do meio-campista

O jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, pela sexta rodada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca 2026, viu um momento de grande preocupação. Ainda no primeiro tempo da partida deste sábado, o volante Alexandre, da equipe visitante, sofreu uma convulsão e caiu no gramado.

O fato ocorreu aos 8min de jogo. O jogador foi socorrido e levado de ambulância, que para a consternação dos presentes, demorou para entrar em campo. Alexandre seguiu consciente para o Quinta D'or, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e segundo a assessoria de imprensa do Sampaio Corrêa, sofreu nova convulsão no hospital. Ele passará por exames e tem quadro estável.

A partida prosseguiu após substituição que pôs Gabriel Agu em campo. Flamengo e Sampaio Corrêa entraram em campo de olho na classificação para o mata-mata do Carioca e em fugir do quadrangular do rebaixamento.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • O jogo

    No momento da convulsão de Alexandre, o placar ainda estava sem gols. Pouco depois de sua substituição, o Flamengo abriu o placar com Pedro, e o Sampaio sonhou com o empate com Rodrigo Andrade, mas a jogada foi anulada por impedimento de Matheus Goiano na origem do lance.

    Ainda no primeiro tempo, Pedro marcou novamente para ampliar a vantagem do Rubro-Negro, e Rodrigo Andrade enfim teve um gol validado para descontar para os visitantes. O terceiro do Flamengo veio depois do intervalo, com Bruno Henrique em um chute de primeira. O jogo virou goleada com Samuel Lino e Everton Cebolinha estufando as redes.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade

  • Drama antigo

    Alexandre precisou superar um grave acidente para estar em campo. Em janeiro de 2024, o volante viajava de moto a Saquarema, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro, quando foi acertado por um carro. O atleta correu risco de ficar tetraplégico, mas se recuperou após meses de tratamentos.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Flamengo crest
Flamengo
FLA
0