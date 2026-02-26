Do que Abel Ferreira reclamou para ser expulso na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, pelo Brasileirão 2026

Em uma das partidas mais intensas do Campeonato Brasileiro até aqui, o Palmeiras superou o Fluminense por 2 a 1, na Arena Barueri, e manteve a liderança da competição. A vitória, no entanto, terminou com tensão à beira do gramado, com a expulsão de Abel Ferreira logo após o apito final.
O técnico recebeu cartão vermelho direto do árbitro Felipe Fernandes de Lima por reclamações nos minutos depois do encerramento do confronto. Mesmo após a decisão, o treinador português ainda se dirigiu à equipe de arbitragem para contestar a punição, precisando ser contido por integrantes da comissão técnica.
