Luis Felipe Gonçalves

Do que Abel Ferreira reclamou para ser expulso na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, pelo Brasileirão 2026

Abel soma sua segunda expulsão na temporada, chegando à 13ª sob o comando do Palmeiras

Em uma das partidas mais intensas do Campeonato Brasileiro até aqui, o Palmeiras superou o Fluminense por 2 a 1, na Arena Barueri, e manteve a liderança da competição. A vitória, no entanto, terminou com tensão à beira do gramado, com a expulsão de Abel Ferreira logo após o apito final.

O técnico recebeu cartão vermelho direto do árbitro Felipe Fernandes de Lima por reclamações nos minutos depois do encerramento do confronto. Mesmo após a decisão, o treinador português ainda se dirigiu à equipe de arbitragem para contestar a punição, precisando ser contido por integrantes da comissão técnica.

    O que levou à expulsão

    De acordo com o relato do árbitro na súmula oficial, Abel se dirigiu à assistente Fernanda Gomes Antunes e ao quarto árbitro Luis Tisne de maneira “ríspida e grosseira”, com gestos considerados irônicos.

    Na explicação registrada, o juiz detalhou que o treinador teria gesticulado com os braços e batido palmas de forma debochada, além de proferir as seguintes palavras: “você é cega, não viu que o lateral era para nosso time, vocês nunca veem nada”.

    O documento também informa que, após a expulsão, Abel precisou ser contido para deixar o campo.

    A versão de Abel Ferreira

    Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante palmeirense apresentou sua leitura do episódio e voltou a questionar decisões tomadas pela arbitragem.

    “Estamos no último minuto de jogo e há um arremesso lateral para nós, o árbitro marca para eles, eu reclamo. No último jogo fui expulso por bater palmas. Se não posso em um estádio, onde vou bater palmas? Reclamei, sim. Como reclamei em uma bola que era tiro de meta e ele trocou para escanteio. O VAR não intervém nisso”, afirmou.

    Abel ainda sugeriu que a decisão partiu do quarto árbitro. “Todos podemos errar. Dentro do jogo muitas vezes o árbitro dá dura, foi o que aconteceu. Acho que o quarto árbitro deve ter ficado melindrado porque o arremesso lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro”, completou.

    O treinador já havia sido expulso na temporada, em clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, e aguarda julgamento no TJD-SP referente àquela ocorrência.

    O que vem a seguir?

    Com o resultado diante do Fluminense, o Palmeiras chegou a dez pontos em quatro jogos e permaneceu na ponta da tabela do Brasileirão, consolidando o bom início de campanha.

    Por conta do cartão vermelho direto, Abel Ferreira terá de cumprir suspensão automática no próximo compromisso da equipe pela competição nacional. Assim, não poderá comandar o time à beira do gramado no duelo contra o Vasco da Gama, fora de casa, cabendo a um membro da comissão técnica assumir a função.

    Antes disso, o Verdão ainda tem compromisso decisivo pela semifinal do Campeonato Paulista, diante do São Paulo, na Arena Barueri.

0