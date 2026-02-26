Do que Abel Ferreira reclamou para ser expulso na vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, pelo Brasileirão 2026

Na entrevista coletiva após o jogo, o comandante palmeirense apresentou sua leitura do episódio e voltou a questionar decisões tomadas pela arbitragem.

“Estamos no último minuto de jogo e há um arremesso lateral para nós, o árbitro marca para eles, eu reclamo. No último jogo fui expulso por bater palmas. Se não posso em um estádio, onde vou bater palmas? Reclamei, sim. Como reclamei em uma bola que era tiro de meta e ele trocou para escanteio. O VAR não intervém nisso”, afirmou.

Abel ainda sugeriu que a decisão partiu do quarto árbitro. “Todos podemos errar. Dentro do jogo muitas vezes o árbitro dá dura, foi o que aconteceu. Acho que o quarto árbitro deve ter ficado melindrado porque o arremesso lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro”, completou.

O treinador já havia sido expulso na temporada, em clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista, e aguarda julgamento no TJD-SP referente àquela ocorrência.