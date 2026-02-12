Quatro treinadores em uma temporada?! A demissão de Sean Dyche é a mais recente reviravolta na queda do Nottingham Forest, mas o ex-chefe do Arsenal, Edu, é o principal responsável pela imperdoável descida rumo ao rebaixamento

Agora, com a ameaça de rebaixamento pairando sobre o clube, o Forest está prestes a fazer história ao nomear seu quarto técnico em uma temporada absolutamente desastrosa. Não há surpresa ou choque entre os torcedores com a saída de Dyche, e até mesmo o próprio técnico parecia saber que seu tempo havia chegado ao fim.

“O proprietário [Evangelos Marinakis] foi justo comigo, sem sombra de dúvida. Justo com a situação”, disse o técnico de 54 anos em sua última coletiva de imprensa pós-jogo. “Se o proprietário quer fazer uma mudança, então a decisão é dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade.

O que estou dizendo é que donos são donos. Eles não te preparam, simplesmente acontece, se é assim que as coisas são. Sou realista. Entendo que o barulho aqui mudou significativamente desde os últimos jogos. Estou frustrado, pois não é uma sequência terrível. Mas ainda assim é assim que o futebol moderno funciona. A demanda é alta. Isso mudou enormemente nos últimos dois anos, provavelmente. A demanda está ficando cada vez mais alta.”

No entanto, deve ter sido doloroso para Dyche ter chegado a um ponto tão baixo tão rapidamente. Ele tinha assuntos pendentes no Forest, tendo sido jogador da academia do lendário Brian Clough no final dos anos 80, e tinha a dupla ideal de assistentes para ajudá-lo a ter sucesso no comando, Ian Woan e Steve Stone, dois heróis cult que somaram mais de 400 partidas pelo clube.

“Eu me importo com este clube. Deixei isso claro. Estou trabalhando muito”, acrescentou Dyche após o jogo contra o Wolves. No entanto, nada disso significa que ele era a pessoa certa para o cargo. O Forest teve que fazer outra mudança para evitar a humilhação definitiva. Dyche, porém, não é de forma alguma o único culpado pela situação difícil do Forest.