Edu to blame for Forest mess.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Quatro treinadores em uma temporada?! A demissão de Sean Dyche é a mais recente reviravolta na queda do Nottingham Forest, mas o ex-chefe do Arsenal, Edu, é o principal responsável pela imperdoável descida rumo ao rebaixamento

Então é isso! A era Sean Dyche no Nottingham Forest chegou oficialmente ao fim — após apenas 114 dias e míseros 18 jogos na Premier League, com um empate em 0 a 0 em casa contra o lanterna Wolves sendo a gota d'água. Dyche deixa o City Ground com a equipe na 17ª posição na tabela, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento, faltando 12 partidas para o fim da temporada 2025-26.

Agora, com a ameaça de rebaixamento pairando sobre o clube, o Forest está prestes a fazer história ao nomear seu quarto técnico em uma temporada absolutamente desastrosa. Não há surpresa ou choque entre os torcedores com a saída de Dyche, e até mesmo o próprio técnico parecia saber que seu tempo havia chegado ao fim.

“O proprietário [Evangelos Marinakis] foi justo comigo, sem sombra de dúvida. Justo com a situação”, disse o técnico de 54 anos em sua última coletiva de imprensa pós-jogo. “Se o proprietário quer fazer uma mudança, então a decisão é dele, e é assim que o futebol funciona hoje em dia, essa é a realidade.

O que estou dizendo é que donos são donos. Eles não te preparam, simplesmente acontece, se é assim que as coisas são. Sou realista. Entendo que o barulho aqui mudou significativamente desde os últimos jogos. Estou frustrado, pois não é uma sequência terrível. Mas ainda assim é assim que o futebol moderno funciona. A demanda é alta. Isso mudou enormemente nos últimos dois anos, provavelmente. A demanda está ficando cada vez mais alta.”

No entanto, deve ter sido doloroso para Dyche ter chegado a um ponto tão baixo tão rapidamente. Ele tinha assuntos pendentes no Forest, tendo sido jogador da academia do lendário Brian Clough no final dos anos 80, e tinha a dupla ideal de assistentes para ajudá-lo a ter sucesso no comando, Ian Woan e Steve Stone, dois heróis cult que somaram mais de 400 partidas pelo clube.

“Eu me importo com este clube. Deixei isso claro. Estou trabalhando muito”, acrescentou Dyche após o jogo contra o Wolves. No entanto, nada disso significa que ele era a pessoa certa para o cargo. O Forest teve que fazer outra mudança para evitar a humilhação definitiva. Dyche, porém, não é de forma alguma o único culpado pela situação difícil do Forest.

  • SC Braga v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    A queda de Dyche

    Dyche registrou a melhor porcentagem de vitórias entre todos os treinadores do Forest sob o comando de Marinakis (47,1%), à frente de Steve Cooper e Martin O'Neill. Ele conquistou 10 vitórias em 25 jogos em todas as competições, além de 10 derrotas e cinco empates, e levou o Forest às eliminatórias da fase final da Liga Europa.

    Ele também assumiu um time que estava em 18º lugar na Premier League, com apenas uma vitória nas oito primeiras partidas. A confiança no elenco havia despencado após os 39 dias de Ange Postecoglou no comando, e Dyche a recuperou rapidamente, conquistando quatro vitórias nas oito primeiras partidas.

    O Forest também começou o ano novo com força na liga, vencendo o West Ham, que também lutava contra o rebaixamento, por 2 a 1 no London Stadium, antes de empatar em 0 a 0 com o líder Arsenal. No entanto, no meio disso tudo, houve uma derrota chocante na terceira rodada da FA Cup para o Wrexham, time da Championship, que colocou Dyche sob enorme pressão pela primeira vez.

    Começou a se formar uma divisão entre o técnico e os torcedores, e a vitória fora de casa sobre o Brentford e a classificação na Liga Europa serviram apenas para encobrir as rachaduras. Dyche começou fevereiro com um decepcionante empate em 1 a 1 com o Crystal Palace no City Ground e uma triste derrota por 3 a 1 em uma partida decisiva contra o Leeds, o que tornou o confronto de quarta-feira à noite com o Wolves absolutamente imperdível.

    O Forest acabou ficando aquém novamente, depois de bombardear o gol do Wolves com 35 chutes. As câmeras focaram em Marinakis, visivelmente exasperado durante toda a partida, e quando vaias choviam sobre Dyche após o apito final, ficou óbvio o que viria a seguir.

  • FBL-EUR-C3-NOTTINGHAM FOREST-PORTOAFP

    Transferindo a culpa para os jogadores

    De acordo com o The Telegraph, Marinakis convocou uma reunião de crise após o impasse e, apesar da resistência de alguns membros da diretoria, decidiu que demitir Dyche era necessário para salvar a temporada. As dúvidas vinham crescendo na mente do proprietário grego há algum tempo.

    Alguns jogadores teriam abordado Marinakis para expressar seu descontentamento com as táticas e a abordagem gerencial de Dyche. A diretoria também teria ficado frustrada com os comentários do inglês após os jogos, já que ele parecia regularmente tentar desviar qualquer culpa de si mesmo para os jogadores.

    De fato, após a derrota nos pênaltis para o Wrexham, Dyche reclamou dos jogadores reservas do elenco: “Eles mostraram suas cartas e não vão bater na minha porta perguntando ‘por que não estou jogando?’ novamente, isso é certo, o grupo do primeiro tempo. Eu poderia ter tirado todos eles [no intervalo]. Vocês precisam se olhar no espelho, porque isso é inaceitável para o escudo do clube.”

    Após a goleada por 3 a 0 sofrida contra seu ex-clube, o Everton, no Hill Dickinson Stadium, em dezembro, Dyche disse: “Acho que não começamos bem, o sentimento coletivo do grupo. Ficamos muito aquém.

    Estamos tentando incutir nos jogadores a mentalidade de que tudo o que eles e o clube queriam está diante deles. Isso não vai desaparecer, então eles precisam estar prontos o tempo todo, todos os dias nos treinos e em todos os dias de jogo. Então, quando você chega a lugares como este, você está pronto para entrar em campo e causar impacto no jogo. Acho que não tivemos essa sensação hoje desde o início.”

  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Visão geral ignorada desde o início

    Dyche foi inicialmente visto como a cura ideal para o caos de Postecoglou; um treinador pragmático que privilegia o futebol direto. No entanto, quando os resultados começaram a piorar, os jogadores começaram a questionar se o ex-treinador do Burnley tinha algum plano B, conforme relatado pelo Daily Mail.

    A melhora física ficou acima do trabalho com a bola nos treinos, e Dyche exigiu muita corrida, o que afastou certas estrelas e deixou outras exaustas antes dos dias de jogo. Tudo isso se traduziu em um estilo de futebol que era a definição de monótono.

    Implementando uma formação rígida 4-2-3-1 com baixa posse de bola, que se transformava em 4-5-1 na defesa, Dyche favorecia passes longos para um atacante de referência, geralmente Igor Jesus, contratado no verão, em uma tentativa de ganhar território da maneira mais eficiente possível. Essa é, e sempre foi, a sua maneira de trabalhar.

    Era de se prever que o talismã da equipe, Morgan Gibbs-White, seria sufocado nesse sistema, e que o alcance dos passes de Elliot Anderson seria desperdiçado em uma função muito mais recuada do que o normal. Dyche também se prejudicou ao escalar o meio-campista Nicolas Dominguez na ala esquerda e quase ignorar completamente James McAtee e Taiwo Awoniyi.

    O Forest claramente pensou apenas no curto prazo ao nomear Dyche. Ele nunca seria o homem certo para tirar o máximo proveito de um elenco com tanto talento.

  • Nuno-EduGetty/GOAL

    Dyche rejeitado como Nuno

    Não é culpa de Dyche que eles tenham errado. O Forest está nessa situação por causa de decisões erradas tomadas nos bastidores, principalmente pelo seu diretor global de futebol, Edu Gaspar.

    O ex-diretor esportivo do Arsenal teve um famoso desentendimento com Nuno Espírito Santo no verão passado, o que acabou levando à demissão do português após apenas três jogos na campanha. Edu foi responsável pelas 13 contratações que o Forest fez naquela janela de transferências — a maioria delas depois do que Nuno queria e diferentes daquelas em sua lista de alvos —, que custaram ao clube quase £ 200 milhões (US$ 273 milhões), e nenhuma delas correspondeu às expectativas.

    O atacante brasileiro Jesus teve um desempenho razoável, mas apenas dois de seus 11 gols foram marcados na Premier League, enquanto jogadores como Dan Ndoye, Omari Hutchinson e Arnaud Kalimuendo tiveram um impacto praticamente nulo. De acordo com o Mail, Edu também contrariou Dyche na janela de transferências de janeiro.

    Dyche queria jogadores comprovados na Premier League, como Dwight McNeil - com quem trabalhou no Everton e no Burnley -, o goleiro do Newcastle Nick Pope e o zagueiro do Brighton Lewis Dunk, sabendo da importância da força e da garra por sua experiência passada em batalhas contra o rebaixamento. Edu, por outro lado, optou pelo lateral-esquerdo alemão Luca Netz, de 22 anos, pelo goleiro reserva do Manchester City, Stefan Ortega, e pelo atacante italiano Lorenzo Lucca, emprestado pelo Napoli, onde ele havia marcado apenas um gol na Série A na primeira metade da temporada.

    Resta saber se Lucca será capaz de substituir adequadamente Chris Wood, ausente por lesão de longa duração, que não fez uma única aparição sob o comando de Dyche e tem feito muita falta. Há um argumento que sugere que o Forest já tinha cobertura suficiente com Jesus e Awoniyi, e que McNeil teria sido uma aquisição muito mais útil.

  • Edu-ForestGetty

    “Edu não está correspondendo às expectativas”

    Marinakis é frequentemente considerado uma figura problemática por pessoas de fora, e demitir um terceiro treinador em sete meses não o ajudará a mudar essa percepção pública. No entanto, foram sua ambição, determinação e poder financeiro que colocaram o Forest de volta no caminho para o topo do futebol inglês, após tantos anos no ostracismo.

    Nuno também foi fundamental para a ascensão do clube, razão pela qual Marinakis lhe ofereceu um novo contrato em junho do ano passado, mas ele tornou sua posição insustentável ao agir de forma infantil em público. Embora seja justo dizer que a escolha de Postecoglou para suceder Nuno foi um erro, o raciocínio de Marinakis era válido: o estilo de jogo divertido do carismático ex-técnico do Tottenham era mais adequado para um clube que buscava quebrar o monopólio dos “Seis Grandes” na Premier League.

    Dyche também fazia sentido para oferecer estabilidade imediata. Ambos foram erros de cálculo, não erros graves. O mesmo não pode ser dito, no entanto, sobre a nomeação de Edu.

    “O recrutamento tem sido lamentável, e Edu é o responsável por isso — ele também foi quem se desentendeu com Nuno e deu início a tudo isso”, diz Chris Burton, redator sênior da GOAL e torcedor fanático do Nottingham Forest. “Edu nunca deveria ter recebido tanta influência. Ele está ditando quem é contratado, acima do técnico, o que é sempre uma receita para o desastre. Marinakis não pode administrar tudo sozinho e precisa ser capaz de confiar nos outros. Edu não está correspondendo a essa demonstração de confiança.”

  • Fulham v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pereira para estabilizar o barco?

    Burton acrescentou sobre as chances do Forest terminar a temporada em alta: “Podemos permanecer na divisão e é por isso que a diretoria agiu agora. Precisamos de alguém para motivar os jogadores novamente — outro tipo como Cooper, com mais perspicácia tática.” Três anos após sua saída, Cooper ainda ocupa um lugar especial no coração dos torcedores do Forest por ter encerrado o exílio de 23 anos do clube da Premier League e criado um senso inabalável de união no vestiário, com muitos acreditando que ele merecia mais tempo.

    O homem apontado como favorito para substituir Dyche, Vitor Pereira, teve um efeito semelhante no Wolves. O técnico português herdou um elenco que enfrentava o rebaixamento em dezembro de 2024, a cinco pontos da zona de segurança, na 19ª posição, e o levou ao 16º lugar, comandando grandes vitórias sobre Aston Villa, Tottenham e Manchester United ao longo do caminho.

    Pereira ainda é muito respeitado, apesar do final amargo de sua passagem pelo Molineux, com os chefes demitindo-o no início de novembro. O Wolves entrou em declínio acentuado, mas somente depois que os desejos de transferência do técnico foram ignorados e o trio talismã Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri e Nelson Semedo deixou o clube.

    A BBC Sport afirma que o Forest já iniciou negociações com Pereira, que já trabalhou com Marinakis no Olympiacos, conquistando uma dobradinha de liga e copa. Não há razão para que ele não possa motivar a equipe como Cooper fez antes; certamente não é um trabalho tão assustador quanto o do Wolves.

    O Forest tem qualidade mais do que suficiente para se manter na primeira divisão e desfrutar de uma boa campanha na Liga Europa, com o Fenerbahçe como próximo adversário nos playoffs. O rebaixamento é impensável. Se Pereira ou quem quer que seja o próximo a assumir o cargo conseguir afastar o barco do perigo, o verdadeiro trabalho começará no verão, e livrar-se de Edu deve ser a primeira medida a tomar.

