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Quase impossível? Messi desafia Mbappé com uma façanha contra o Al-Kass

Argentina x Suíça
Argentina
Suíça
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
França x Espanha
França
Espanha
K. Mbappe
L. Messi
Argentina
Suíça
EUA
England
França
Espanha

O capitão dos Galos precisa de duas Copas do Mundo para se aproximar do recorde de “El Pulga”

O lendário Lionel Messi continua quebrando recordes na Copa do Mundo de 2026, que parece ser uma edição excepcional para ele, na qual pretende deixar um legado incomparável depois de ter conquistado todas as conquistas possíveis no futebol.

Por outro lado, o astro francês Kylian Mbappé tenta alcançar Messi na corrida pelos gols e já conseguiu criar grande emoção nesta Copa do Mundo, pressionando Messi na disputa pelo título de maior artilheiro da história e em outros recordes.

Mas, entre todos os recordes disputados na história da Copa do Mundo que parecem ao alcance da nova geração de astros, destaca-se um recorde extremamente difícil, que ainda pertence a Messi e pelo qual Mbappé terá que lutar com todas as forças para alcançá-lo.

  • Números incomparáveis... Messi domina a Copa do Mundo

    A Argentina garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Suíça por 3 a 1, após a prorrogação, no estádio de Kansas City, na manhã deste domingo.

    Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, deu o passe decisivo para o primeiro gol da Argentina, chegando a 10 assistências e assumindo a liderança na lista dos maiores criadores de gols da história da Copa do Mundo.

    A partida também testemunhou outro recorde histórico alcançado por Messi: o capitão do “Tango” disputou sua 32ª partida na Copa do Mundo, um novo recorde que ele detém sozinho, ampliando assim sua liderança como o jogador com mais participações na competição.

    Leia também: Kane, Lautaro e Oliisi... Será que o domínio do Bayern e da Inter nas finais da Copa do Mundo vai continuar?

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  • Além disso, Messi continuou na liderança da lista histórica de artilheiros da Copa do Mundo, com 21 gols — número que ainda pode aumentar —, após a classificação para a semifinal, enquanto Mbappé se aproxima cada vez mais, tendo alcançado 20 gols.

    Os dois astros estão empatados na liderança da artilharia da atual edição da Copa do Mundo, com 8 gols cada um.

    No entanto, o número de partidas disputadas (32) continua sendo o maior desafio para Mbappé entre todos os recordes que ele possa tentar quebrar; apesar de sua pouca idade (27 anos), ele precisa disputar pelo menos mais duas edições da Copa do Mundo para se aproximar do número lendário de Messi ou superá-lo, o que é extremamente difícil.

    Até o momento, Mbappé disputou 20 partidas na Copa do Mundo em três edições: 2018, 2022 e 2026, sendo a última delas contra o Marrocos nas quartas de final.

    Caso Mbappé e Messi cheguem à final da edição atual, o capitão da Argentina terá disputado 34 partidas na Copa do Mundo, contra 22 de Mbappé.

    E como esta edição pode ser a última para Messi, o capitão da França precisa continuar jogando pelo menos até as edições de 2030 e 2034, para disputar 13 partidas pelos Bleus (aos 35 anos), para quebrar o recorde de Messi — um cenário difícil que exige manter o mais alto nível físico e técnico por cerca de 8 anos, além do sucesso coletivo contínuo da seleção francesa e de sua classificação para as fases finais nas duas próximas edições.

    Leia também... Vídeo: “Não me subestime”... Messi explode na cara do árbitro da partida contra a Suíça

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