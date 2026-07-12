Além disso, Messi continuou na liderança da lista histórica de artilheiros da Copa do Mundo, com 21 gols — número que ainda pode aumentar —, após a classificação para a semifinal, enquanto Mbappé se aproxima cada vez mais, tendo alcançado 20 gols.

Os dois astros estão empatados na liderança da artilharia da atual edição da Copa do Mundo, com 8 gols cada um.

No entanto, o número de partidas disputadas (32) continua sendo o maior desafio para Mbappé entre todos os recordes que ele possa tentar quebrar; apesar de sua pouca idade (27 anos), ele precisa disputar pelo menos mais duas edições da Copa do Mundo para se aproximar do número lendário de Messi ou superá-lo, o que é extremamente difícil.

Até o momento, Mbappé disputou 20 partidas na Copa do Mundo em três edições: 2018, 2022 e 2026, sendo a última delas contra o Marrocos nas quartas de final.

Caso Mbappé e Messi cheguem à final da edição atual, o capitão da Argentina terá disputado 34 partidas na Copa do Mundo, contra 22 de Mbappé.

E como esta edição pode ser a última para Messi, o capitão da França precisa continuar jogando pelo menos até as edições de 2030 e 2034, para disputar 13 partidas pelos Bleus (aos 35 anos), para quebrar o recorde de Messi — um cenário difícil que exige manter o mais alto nível físico e técnico por cerca de 8 anos, além do sucesso coletivo contínuo da seleção francesa e de sua classificação para as fases finais nas duas próximas edições.

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