Quantos gols Pedro marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Flamengo, Fluminense, Fiorentina e nas principais competições do país

O atacante Pedro vive ótima fase pelo Flamengo. Com qualidade técnica indiscutível, o centroavante ficou no banco de reservas por um bom tempo, por conta da forte concorrência no elenco e presença de Gabigol, um dos grandes ídolos da história recente do clube. Mas desde a temporada de 2022, e principalmente a partir da passagem do técnico Dorival Júnior, o camisa 21 assumiu a titularidade da equipe e não parou mais de marcar.

No total, o centroavante de 25 anos possui 144 gols na carreira, incluindo também suas passagens por Fluminense e Fiorentina. Confira abaixo outros números do atacante do Flamengo.

Última atualização às 17h24 (de Brasília) de 25 de fevereiro de 2024.