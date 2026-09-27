Quanto vale Licina, o talento da Juventus emprestado à Cremonese

Dois gols e uma assistência em quatro partidas entre o campeonato e a Copa da Itália, status de titular mantido mesmo após a troca de treinador com a chegada de Pecchia no lugar de Giampaolo. A Juventus está monitorando a evolução do garoto que o clube de Turim pescou em fevereiro passado sem custos, antecipando a concorrência de outros clubes, e depois de alguns meses de adaptação na Next Gen decidiu emprestá-lo. Contrato até 2029 com a Juventus, hoje a avaliação de Licina está mais perto dos 15 milhões do que dos 10, e 30% de uma futura venda será destinado ao Bayern.