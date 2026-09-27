Nestes primeiros meses da nova temporada, há um jogador da Serie B chamando os holofotes para si: trata-se de Adin Licina, meia-atacante nascido em 2007 da Cremonese que chegou no verão por empréstimo seco da Juventus. Depois de uma temporada na NextGen, a Juventus decidiu emprestar o talento alemão para que ele pudesse jogar, ganhar sequência e adquirir experiência permanecendo na Itália. Entre todas as propostas recebidas, considerou que a da Cremonese era o ambiente ideal para dar continuidade ao processo de crescimento do jogador contratado das categorias de base do Bayern de Munique.
Quanto vale Licina, o talento da Juventus emprestado à Cremonese
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Os números de Licina com a Cremonese
Dois gols e uma assistência em quatro partidas entre o campeonato e a Copa da Itália, status de titular mantido mesmo após a troca de treinador com a chegada de Pecchia no lugar de Giampaolo. A Juventus está monitorando a evolução do garoto que o clube de Turim pescou em fevereiro passado sem custos, antecipando a concorrência de outros clubes, e depois de alguns meses de adaptação na Next Gen decidiu emprestá-lo. Contrato até 2029 com a Juventus, hoje a avaliação de Licina está mais perto dos 15 milhões do que dos 10, e 30% de uma futura venda será destinado ao Bayern.
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Licina como Yildiz
Na esperança da Juventus, a trajetória de Licina pode ser semelhante à de Kenan Yildiz, que também chegou do Bayern de Munique e, depois de passar por todas as etapas internas entre o Primavera e o Next Gen, foi lançado ao time principal e agora está na mira dos principais clubes (Chelsea, Arsenal e Real Madrid o colocaram há tempos na lista de possíveis alvos). Se Licina também chegar ao nível do atacante turco, a Juventus teria em casa dois dos melhores talentos em circulação, uma hipótese que a Juventus deseja e, enquanto isso, monitorará constantemente o crescimento de Licina com a Cremonese.
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