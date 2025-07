Tricolor Paulista detém percentual por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa e vai receber com a ida do atleta ao futebol inglês

São Paulo detém 3,7% da negociação de Lucas Perri

Tricolor paulista vai embolsar € 666 mil com a venda

Jogador foi negociado por € 18 milhões para o Leeds