Quanto em dinheiro ganha o campeão da Copa Sul-Americana de 2025

A estrutura de premiação do torneio é progressiva e contempla todas as etapas. Durante as fases preliminares, os clubes recebem valores iniciais de US$ 225 mil (R$ 1,28 milhão) para o time mandante e US$ 250 mil (R$ 1,42 milhão) para o visitante. Na fase de grupos, cada equipe qualificada recebe US$ 900 mil (R$ 5,11 milhões), com bônus adicionais de US$ 115 mil por vitória (R$ 0,65 milhão), premiando diretamente o desempenho em campo.

O playoff que antecede as oitavas garante US$ 500 mil (R$ 2,84 milhões) aos classificados, enquanto a passagem para as oitavas e quartas de final rende US$ 600 mil (R$ 3,41 milhões) e US$ 700 mil (R$ 3,98 milhões), respectivamente. A semifinal paga US$ 800 mil (R$ 4,54 milhões), e o Atlético-MG, vice-campeão, acrescentou mais US$ 2 milhões (R$ 11,36 milhões).

Esse modelo progressivo permite que clubes de diferentes tamanhos e orçamentos sejam recompensados, tornando o torneio economicamente relevante mesmo para os times que não chegam à final. Para equipes menores ou menos tradicionais, esses recursos podem representar uma parte significativa do orçamento anual, permitindo investimentos em elenco, infraestrutura e categorias de base.

Tomando como exemplo o Atlético-MG, que chegou à decisão, o clube arrecadou cerca de US$ 5,7 milhões (R$ 34 milhões) até a final, considerando cotas de participação, bônus por vitórias e avanços no mata-mata.