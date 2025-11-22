+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Trofeo SudamericanaGetty Images
Pedro Augusto Dias

Quanto em dinheiro ganha o campeão da Copa Sul-Americana de 2025

Além do prêmio milionário para o campeão, a Copa Sul-Americana 2025 distribui premiações progressivas em todas as fases, beneficiando clubes de diferentes tamanhos e campanhas

A Copa Sul-Americana tem se tornado uma competição cada vez mais relevante no futebol sul-americano, tanto pelo prestígio esportivo quanto pelo impacto financeiro para os clubes participantes. O torneio, que reúne equipes de diferentes países do continente, oferece premiações expressivas desde as fases iniciais, garantindo que a disputa seja lucrativa mesmo para quem não chega à final.

Abaixo, a GOAL mostra quanto o campeão deste ano vai levar para casa.

  • Atletico Mineiro v Independiente del Valle - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Premiação nas outras fases do torneio

    A estrutura de premiação do torneio é progressiva e contempla todas as etapas. Durante as fases preliminares, os clubes recebem valores iniciais de US$ 225 mil (R$ 1,28 milhão) para o time mandante e US$ 250 mil (R$ 1,42 milhão) para o visitante. Na fase de grupos, cada equipe qualificada recebe US$ 900 mil (R$ 5,11 milhões), com bônus adicionais de US$ 115 mil por vitória (R$ 0,65 milhão), premiando diretamente o desempenho em campo.

    O playoff que antecede as oitavas garante US$ 500 mil (R$ 2,84 milhões) aos classificados, enquanto a passagem para as oitavas e quartas de final rende US$ 600 mil (R$ 3,41 milhões) e US$ 700 mil (R$ 3,98 milhões), respectivamente. A semifinal paga US$ 800 mil (R$ 4,54 milhões), e o Atlético-MG, vice-campeão, acrescentou mais US$ 2 milhões (R$ 11,36 milhões).

    Esse modelo progressivo permite que clubes de diferentes tamanhos e orçamentos sejam recompensados, tornando o torneio economicamente relevante mesmo para os times que não chegam à final. Para equipes menores ou menos tradicionais, esses recursos podem representar uma parte significativa do orçamento anual, permitindo investimentos em elenco, infraestrutura e categorias de base.

    Tomando como exemplo o Atlético-MG, que chegou à decisão, o clube arrecadou cerca de US$ 5,7 milhões (R$ 34 milhões) até a final, considerando cotas de participação, bônus por vitórias e avanços no mata-mata.

  • Lanus v Atletico Mineiro - Final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Quanto o campeão da Sul-Americana de 2025 ganhou

    O Lanús se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2025, garantindo o prêmio máximo da competição, de US$ 6,5 milhões (aproximadamente R$ 36,9 milhões). Esse valor representa um aumento em relação à edição anterior, quando o vencedor levou US$ 6 milhões (cerca de R$ 34 milhões), reforçando a estratégia da Conmebol de valorizar ainda mais o torneio.

    Somado às premiações por fase, o prêmio do campeão torna a Sul-Americana uma competição financeiramente atrativa. Além do retorno econômico, o torneio oferece visibilidade continental e a oportunidade de disputar a Recopa Sul-Americana contra o vencedor da Libertadores, ampliando tanto o prestígio esportivo quanto os ganhos financeiros do clube vencedor.

