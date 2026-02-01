Goal.com
Quanto em dinheiro o Corinthians ganha com título da Supercopa do Brasil de 2026?

Timão fatura primeiro troféu do calendário e um belo cheque ao vencer Flamengo por 2 a 0 no Mané Garrincha

Campeão da Supercopa do Brasil 2026 ao vencer o Flamengo no Mané Garrincha por 2 a 0, o Corinthians vai embolsar uma bela premiação em dinheiro com a primeira conquista do calendário no futebol brasileiro.

Além da CBF pagar uma quantia por participação na disputa para os dois clubes envolvidos, o vencedor da partida recebe mais um valor da entidade pela conquista.

Mas quanto em dinheiro o Corinthians ganhou com título da Supercopa do Brasil de 2026? Abaixo, a GOAL conta para você.

    Quantia milionária

    Corinthians e Flamengo embolsaram R$ 6,35 milhões por participação na Supercopa do Brasil de 2026. Vencedor do duelo graças a gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto, o Timão embolsou mais R$ 5,2 milhões como premiação que a CBF destina para quem ficasse com o troféu.

    Com isso, o clube paulista receberá R$ 11,5 milhões com o envolvimento na competição, que garantiu o primeiro campeão do futebol brasileiro neste ano.

