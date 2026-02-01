Quanto em dinheiro o Corinthians ganha com título da Supercopa do Brasil de 2026?

Campeão da Supercopa do Brasil 2026 ao vencer o Flamengo no Mané Garrincha por 2 a 0, o Corinthians vai embolsar uma bela premiação em dinheiro com a primeira conquista do calendário no futebol brasileiro.

Além da CBF pagar uma quantia por participação na disputa para os dois clubes envolvidos, o vencedor da partida recebe mais um valor da entidade pela conquista.

Mas quanto em dinheiro o Corinthians ganhou com título da Supercopa do Brasil de 2026? Abaixo, a GOAL conta para você.