Quando foi o último gol de Germán Cano no Fluminense? Os maiores jejuns do artilheiro

Atacante argentino vive seu maior jejum de gols desde que aterrissou no Brasil em 2020; veja

Artilheiro do Fluminense, o atacante Germán Cano vive seu maior jejum de gols desde que chegou ao clube. Desde a última vez que marcou, ele está há 12 partidas sem balançar as redes, superando seu recorde anterior de sete jogos sem marcar. Atualmente, o argentino soma apenas cinco gols em 26 partidas, sendo o segundo maior artilheiro da equipe em 2024, atrás de Jhon Arias, que tem seis tentos.

Essa é também a temporada com menor número de gols de Cano no Fluminense. Em 2022, ele marcou impressionantes 44 gols em 70 jogos, seguido por 40 gols, em 61 jogos, em 2023. A queda no desempenho deste ano contrasta com suas temporadas anteriores, deixando evidente a fase difícil que o jogador e o clube atravessam.