Pedro Augusto Dias

Quando será o sorteio das oitavas de final da Champions League 2025/26?

Sorteio da Champions League 2025/26 vai definir os confrontos das oitavas de final e o caminho completo até a decisão do torneio europeu

Estão definidos os 16 clubes classificados às oitavas de final da Champions League 2025/26. Após a conclusão da fase de liga e dos playoffs, a competição continental afunila e reúne apenas os times que seguem na disputa pelo principal título do futebol europeu na temporada.

Com o quadro completo, a Uefa realizará o sorteio que estabelecerá não apenas os confrontos das oitavas, mas também todo o chaveamento até a decisão.

Abaixo, a GOAL mostra tudo sobre o sorteio.

    Quando será o sorteio das oitavas de final da Champions League 2025/26?

    A Uefa realiza nesta sexta-feira (27) o sorteio dos duelos das oitavas de final da Champions League, que definirá todo o caminho até a final, programada para 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, Hungria. A cerimônia será realizada na sede da entidade, em Nyon, Suíça, com início às 8h (horário de Brasília).

    Onde assistir ao sorteio das oitavas de final da Champions League 2025/26?

    A cobertura ao vivo do sorteio estará disponível no site oficial da Uefa, na plataforma UEFA.tv e no aplicativo oficial da Champions League. No Brasil, a TNT Sports, na TV fechada, e a HBO Max, também transmitirá a cerimônia.

    Como funciona o sorteio?

    Os oito cabeças de chave são distribuídos em quatro pares, de acordo com a colocação na fase de pontos corridos: 1º e 2º (Arsenal e Bayern), 3º e 4º (Liverpool e Tottenham), 5º e 6º (Barcelona e Chelsea) e 7º e 8º (Sporting e Manchester City).

    O procedimento do sorteio tem início com a dupla posicionada em 7º e 8º e avança progressivamente até alcançar os dois primeiros colocados. Em cada etapa, é retirada uma bola contendo os nomes das duas equipes do respectivo par: o primeiro time sorteado é alocado em um dos lados do chaveamento, enquanto o outro é automaticamente direcionado para o lado oposto.

    Os confrontos possíveis já estão condicionados aos vencedores dos playoffs. Arsenal ou Bayern terão pela frente a Atalanta ou Bayer Leverkusen. Liverpool ou Tottenham medem forças com Atlético de Madrid ou Galatasaray. Barcelona ou Chelsea enfrentam PSG ou Newcastle. Já Sporting ou Manchester City encaram Real Madrid ou Bodø/Glimt.

    Quem se classificou para as oitavas de final da Champions League 2025/26?

    • Arsenal
    • Bayern de Munique
    • Liverpool
    • Tottenham
    • Barcelona
    • Chelsea
    • Sporting
    • Manchester City
    • Real Madrid
    • PSG
    • Newcastle
    • Atlético de Madrid
    • Atalanta
    • Bayer Leverlusen
    • Galatasaray
    • Bodö/Glimt
    Quando serão os jogos das oitavas de final da Champions League 2025/26?

    Menos de duas semanas após o sorteio, os jogos das oitavas de final serão disputados nas seguintes datas:

    • Jogos de ida: 10 e 11 de março de 2026
    • Jogos de volta: 17 e 18 de março de 2026
