Quando será o sorteio das oitavas de final da Champions League 2025/26?

Estão definidos os 16 clubes classificados às oitavas de final da Champions League 2025/26. Após a conclusão da fase de liga e dos playoffs, a competição continental afunila e reúne apenas os times que seguem na disputa pelo principal título do futebol europeu na temporada.

Com o quadro completo, a Uefa realizará o sorteio que estabelecerá não apenas os confrontos das oitavas, mas também todo o chaveamento até a decisão.

Abaixo, a GOAL mostra tudo sobre o sorteio.