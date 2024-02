Quando o Palmeiras volta a jogar no Allianz Parque, após troca da grama sintética?

GOAL esmiúça toda a situação referente à troca do gramado sintético e mostra o prazo para retorno ao estádio

O Palmeiras está impossibilitado de atuar o Allianz Parque, no momento. Após o clássico contra o Santos, no dia 28 de janeiro, o clube anunciou que não jogaria mais em seu estádio por conta do estado precário do gramado artificial enquanto a empresa responsável pelo gramado não “honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo”.

Essa empresa seria a Real Arenas, de propriedade da WTorre, que realizou a reforma completa do estádio. E o embate ganhou novos capítulos recentes, quando a companhia encerrou a parceria com a Soccer Grass, fabricante da grama artificial.

Abaixo, a GOAL te explica qual o status da troca do gramado e qual a data prevista para o Alviverde voltar a atuar em seu estádio...

