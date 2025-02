Quando é e como funciona o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2024/2025

UEFA realiza o sorteio em 21 de fevereiro para definir os confrontos do mata-mata e o chaveamento até a decisão da Champions League

A inovadora fase de liga da Champions League 2024/25 chegou ao fim, e o próximo passo das equipes remanescentes rumo à final será definido no sorteio das oitavas de final. Com oito equipes já classificadas diretamente, enquanto outras 16 disputam os playoffs para conquistar as vagas restantes no mata-mata.

No dia 21 de fevereiro, a Uefa realizará o sorteio que definirá os confrontos das oitavas e também o caminho de todo o mata-mata até a grande decisão da competição. Veja abaixo como funciona o sorteio e quais são as possíveis combinações de confrontos.