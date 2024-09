Classificação geral da Champions League 2024/25 e próximos jogos

Veja a tabela atualizada do novo formato de pontos corridos e o calendário de jogos, rodada a rodada, da Liga dos Campeões

Em sua 70ª edição, a Champions League 2024/25 estreia um novo formato. A tradicional fase de grupos foi substituída por uma fase de liga, onde 36 clubes competem em pontos corridos para definir os classificados para as fases eliminatórias.

Cada equipe disputa oito partidas, sendo quatro em casa e quatro fora, completando assim, as oito rodadas. Ao final dessa etapa, os oito melhores colocadosna classificação geral avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os times entre o 9º e o 24º lugar disputarão playoffs que definirão as outras oito vagas no mata-mata.

A fase de liga acontece de 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025 e, aqui na GOAL, você confere atualizações da tabela de classificação, bem como se informa do calendário das próximas partidas.

Atualizado em 17 de setembro de 2024, às 16h02 (de Brasília)

