Martinez também foi questionado sobre como é treinar o melhor jogador português de todos os tempos, e ele respondeu: “Muito fácil, devido aos seus altos padrões, suas expectativas sobre como o trabalho deve ser feito e seu compromisso com o jogo. Ele é realmente um exemplo do que se deve fazer para representar Portugal e a seleção nacional. E agora ele está adaptado, obviamente, após 21 anos na seleção nacional — ele se ajustou.

O técnico tem recebido algumas críticas por continuar convocando Ronaldo, mas ele defendeu essa decisão ao acrescentar: “Ele é um artilheiro, é um jogador importante para nós, e é o jogador que ele é agora que é importante para mim. Como técnico da seleção nacional, um jogador que marcou 25 gols nos últimos 30 jogos internacionais... não é que ele esteja jogando por causa do que fez no passado, é pelo que ele faz agora.”