Quando Cristiano Ronaldo se aposentará? O técnico da seleção portuguesa, Roberto Martinez, explica por que a carreira de CR7 pode continuar “por muito tempo”
Ronaldo continua em excelente forma
Embora agora exerça sua profissão na relativamente mais fraca Liga Profissional Saudita, o ex-astro do Manchester United e do Real Madrid ainda atua em alto nível, marcando 17 gols em 18 jogos da liga nesta temporada pelo Al-Nassr, com um total incrível de mais de 960 gols em sua carreira pelo clube e pela seleção. Ele também tem muito orgulho em manter-se na melhor condição física possível, o que lhe permitiu jogar muito além dos 40 anos e, na opinião de Martinez, significa que ele pode continuar jogando pelo tempo que quiser.
Ronaldo vai continuar “sem parar”?
Questionado sobre quando ele acha que Ronaldo poderá pendurar as chuteiras, o técnico de Portugal disse à BBC: “Bem, nós temos todas as estatísticas. Se você fosse analisar um jogador que está em declínio físico, esse não é o caso. Suas estatísticas físicas são de um jogador que poderia continuar jogando indefinidamente. Acho que é mais uma questão de quando ele sentirá que é o momento certo. Acho que ele é um jogador muito crítico consigo mesmo. Quando ele perceber que não pode mais ajudar a equipe, será ele quem decidirá quando parar.”
CR7 "verdadeiramente um exemplo"
Martinez também foi questionado sobre como é treinar o melhor jogador português de todos os tempos, e ele respondeu: “Muito fácil, devido aos seus altos padrões, suas expectativas sobre como o trabalho deve ser feito e seu compromisso com o jogo. Ele é realmente um exemplo do que se deve fazer para representar Portugal e a seleção nacional. E agora ele está adaptado, obviamente, após 21 anos na seleção nacional — ele se ajustou.
O técnico tem recebido algumas críticas por continuar convocando Ronaldo, mas ele defendeu essa decisão ao acrescentar: “Ele é um artilheiro, é um jogador importante para nós, e é o jogador que ele é agora que é importante para mim. Como técnico da seleção nacional, um jogador que marcou 25 gols nos últimos 30 jogos internacionais... não é que ele esteja jogando por causa do que fez no passado, é pelo que ele faz agora.”
Ronaldo vai se aposentar “em breve”
No entanto, parece que o dia em que um ícone do futebol finalmente pendurará as chuteiras está se aproximando lentamente. Embora ele queira atingir a marca inédita de 1.000 gols na carreira, o maior artilheiro de todos os tempos de Portugal admitiu que se aposentará “em breve”. Questionado em novembro de 2025 sobre quando penduraria as chuteiras, Ronaldo disse: “Vamos ser honestos, quando digo em breve, provavelmente ainda vou continuar jogando por um ou dois anos”, disse ele.
Em dezembro, ele acrescentou: “Minha paixão é grande e quero continuar. Não importa onde eu jogue, seja no Oriente Médio ou na Europa. Sempre gosto de jogar futebol e quero continuar. Vocês sabem qual é o meu objetivo. Quero ganhar troféus e quero atingir aquele número [1.000 gols] que todos vocês conhecem. Com certeza vou atingir esse número, se não houver lesões.”
