Qual vai ser o próximo time de James Rodríguez após saída do São Paulo? Tem pagamento de multa?

Besiktas, da Turquia, tem interesse na contratação do meia-atacante, mas ainda não fez oferta para levá-lo ao país nesta janela

James Rodríguez acertará a rescisão contratual com o São Paulo nas próximas horas. O meia-atacante está na mira do Besiktas, da Turquia, e pode se transferir para o clube. No entanto, ele vai avaliar potenciais propostas antes de dar o sinal positivo aos turcos nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

O colombiano, que nem sequer entrou em campo pelo Tricolor paulista em 2024, estuda qual o próximo passo da carreira, mas não deve permanecer no Brasil. O caminho mais provável é um retorno ao futebol do exterior.

James Rodríguez tinha contrato com o São Paulo até julho de 2025 e era tratado como um nome promissor pela diretoria de futebol. Porém, a postura do jogador incomodou nos bastidores — o principal ponto de discórdia foi a ausência do meia-atacante em Belo Horizonte, no último domingo (4), quando o time disputou a Supercopa Rei diante do Palmeiras.

Mais artigos abaixo