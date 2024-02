Por que James Rodríguez não viajou com o São Paulo para a Supercopa

Meia-atacante não estaria entre os relacionados para a partida e optou por ficar na capital paulista, onde realiza trabalho de condicionamento

James Rodríguez não viajou com a delegação do São Paulo para a disputa da Supercopa do Brasil, nesse domingo (4), diante do Palmeiras. A ausência surpreendeu, porque mesmo atletas lesionados, como Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Lucas Moura, estiveram ao lado do elenco no Mineirão, em Belo Horizonte. A decisão pela permanência na capital paulista foi do próprio colombiano.

A GOAL apurou que ele não estaria à disposição de Thiago Carpini para o jogo. A parte física é o que impediria a participação do meia-atacante de 32 anos no Choque-Rei. Ele tem feito um trabalho de fortalecimento muscular neste início de temporada e nem sequer foi inscrito pela comissão técnica no Campeonato Paulista.

James tem futuro incerto no clube, mas ainda não há uma discussão avançada para a possível saída do jogador do Morumbi, conforme apurado pela reportagem. O atleta será preparado fisicamente para ficar à disposição da comissão técnica no decorrer da temporada.

