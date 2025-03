Qual foi a última vez que Grêmio e Internacional decidiram um título de Campeonato Gaúcho?

Gauchão voltará a ter Gre-Nal na final após quatro anos; relembre o confrotno mais recente na decisão

O Clássico Gre-Nal voltará a ser o protagonista da decisão do Campeonato Gaúcho em 2025, algo que não acontecia desde 2021. Na última vez em que os rivais se enfrentaram na final, o Grêmio levou a melhor sobre o Internacional e ficou com o título.

Ao longo da história, o duelo já foi palco de inúmeras decisões do estadual, sempre marcadas por rivalidade intensa. Com um retrospecto equilibrado, Grêmio e Inter reeditam a final em busca de mais um capítulo vitorioso em suas trajetórias no futebol gaúcho. A seguir, a GOAL rememora a decisão mais recente entre as equipes...