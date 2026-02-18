Qual foi a lesão de Yuri Alberto no Corinthians e quando ele volta a jogar em 2026?

Artilheiro do Corinthians nesta temporada com três gols em nove jogos, Yuri Alberto já trouxe dores de cabeça para o técnico Dorival Júnior. Isso porque o camisa 9 desfalcará o Timão por um período em virtude de uma lesão sofrida no jogo do último domingo contra o São Bernardo.

O atacante sentiu a coxa durante uma corrida do segundo tempo da partida disputada no Estádio Primeiro de Maio, que terminou em vitória por 1 a 0 e classificação corintiana para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Mas qual foi a lesão de Yuri Alberto e quando ele volta a jogar em 2026? Abaixo, a GOAL esclarece essas questões.