Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Felipe Proença

Qual foi a lesão de Yuri Alberto no Corinthians e quando ele volta a jogar em 2026?

Camisa 9 corintiano sentiu durante uma corrida na partida do último domingo contra o São Bernardo e acabou substituído

Artilheiro do Corinthians nesta temporada com três gols em nove jogos, Yuri Alberto já trouxe dores de cabeça para o técnico Dorival Júnior. Isso porque o camisa 9 desfalcará o Timão por um período em virtude de uma lesão sofrida no jogo do último domingo contra o São Bernardo.

O atacante sentiu a coxa durante uma corrida do segundo tempo da partida disputada no Estádio Primeiro de Maio, que terminou em vitória por 1 a 0 e classificação corintiana para as quartas de final do Campeonato Paulista.

Mas qual foi a lesão de Yuri Alberto e quando ele volta a jogar em 2026? Abaixo, a GOAL esclarece essas questões.

  • Corinthians v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Diagnóstico da lesão

    De acordo com um comunicado divulgado pelo Corinthians na última segunda-feira, Yuri Alberto teve constatada uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda.

    Ausência confirmada para os próximos jogos, ele já iniciou o tratamento com os fisioterapeutas do clube no CT Joaquim Grava.

  • Corinthians v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Prazo de retorno

    Embora o Corinthians não tenha dado prazo para retorno, a tendência é que lesões deste tipo costumam tirar um jogador de combate por um período de quatro a seis semanas.

    Com isso, é certo que Yuri Alberto desfalcará o Timão pelo restante do Campeonato Paulista e em até sete rodadas do Brasileirão.

