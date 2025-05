Qual é o tamanho da culpa de Sir Alex Ferguson no declínio do Manchester United?

O gênio escocês fez do United uma potência mundial, mas também teve sua parcela de culpa na chegada dos Glazers e na crise que se seguiu

Os torcedores do Manchester United vivem um sentimento confuso. Estão animados para a final da Europa League contra o Tottenham, no dia 21 de maio, mas sabem que o time está em uma situação ruim, dentro e fora de campo — algo destacado nas palavras sinceras de Rúben Amorim após a derrota para o West Ham no domingo (11).

Há 20 anos, o United também enfrentava problemas antes da final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, quando a família Glazer assumiu o clube de forma controversa. Hoje, duas décadas depois, os impactos dessa aquisição ainda são sentidos em Old Trafford.

A situação financeira do United está pior que em 2005. A compra dos Glazers deixou o clube com uma dívida que era de 580 milhões de libras (R$ 4,4 bilhões) e agora passa de 731 milhões de libras (R$ 5,5 bilhões). Essa dívida é responsável por cortes de gastos, como a demissão de mais de 400 funcionários no último ano, e limita o poder do clube para contratar jogadores, além de quase violar as regras financeiras da Premier League.

Os fãs protestam contra a gestão dos Glazers há anos, e a rejeição só aumentou com o desempenho ruim do time desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, há 12 anos. Embora o time tenha errado em várias escolhas de jogadores, a gestão dos Glazers é o maior motivo da crise.

Uma verdade difícil de aceitar é que o próprio Ferguson teve papel nessa história - desde brigar com antigos acionistas até não agir para impedir a venda. Vinte anos depois, a pergunta é: qual a responsabilidade de Ferguson nesse declínio do Manchester United?