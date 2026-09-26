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imago-sport-1073852580.jpgTorsten Helmke
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Qual é a diferença entre UFC/MMA e boxe?

Boxe e UFC: o que realmente diferencia os dois gigantes dos esportes de combate? A SPOX mostra as diferenças, à medida que o MMA cresce cada vez mais. Também na Alemanha, como mostram de forma impressionante os eventos da Oktagon com Christian Eckerlin, Frederick Vosgröne e companhia.

Quando se fala de esportes de combate em nível mundial, dois termos aparecem com frequência especial: UFC e boxe. Ambas as modalidades lotam arenas, geram receitas de milhões e revelam estrelas, mas há um mundo de diferenças entre elas: nas regras, no estilo e na filosofia.

No sábado, 26 de setembro, porém, os olhares não estarão voltados para o UFC, e sim para o Oktagon 94. Lá, entre outros, Christian Eckerlin e Frederic Vosgröne lutarão no estádio de Frankfurt, com ingressos esgotados. Todas as informações sobre a transmissão você confere aqui. 

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Quais são as diferenças entre UFC e boxe, você confere neste artigo.

  • Qual é a diferença entre UFC e boxe?

    O UFC e o boxe pertencem ambos ao mundo dos esportes de combate, mas diferem fundamentalmente em orientação e caráter. Enquanto o boxe é considerado uma disciplina tradicional, com regras claras e uma longa história, o UFC representa a luta moderna e versátil no mais alto nível. Ambos os esportes encantam milhões de pessoas no mundo todo, mas em parte se dirigem a públicos-alvo diferentes e incorporam distintas filosofias dos esportes de combate.

    • Publicidade

  • Qual é a diferença entre UFC e boxe? - O que é o UFC, afinal?

    O Ultimate Fighting Championship (UFC) é a organização de MMA mais conhecida do mundo. MMA significa Mixed Martial Arts, um esporte de combate de contato total que reúne elementos de boxe, wrestling, judô, caratê, taekwondo, jiu-jítsu brasileiro e muay thai. Os lutadores se enfrentam no octógono, uma jaula de oito lados, e podem lutar tanto em pé quanto no chão.

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  • Qual é a diferença entre UFC e boxe? - Boxe

    Em comparação, o boxe parece quase purista. Só são permitidos golpes com os punhos na parte superior do corpo e na cabeça. Os clinches são desfeitos rapidamente, e a luta no chão simplesmente não existe. O foco está no jogo de pernas, na guarda, na precisão e na potência dos golpes, com técnicas e regras claramente definidas.

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  • Qual é a diferença entre UFC e boxe? - Diferenças no regulamento

    A diferença mais clara está na variedade de técnicas permitidas: enquanto no boxe apenas os punhos são usados, no UFC também são permitidos chutes, quedas, finalizações e ground-and-pound. A vestimenta de luta também é diferente: boxeadores usam luvas com mais acolchoamento, enquanto lutadores do UFC competem com luvas menores e sem dedos.

  • Qual é a diferença entre UFC e boxe? - Perfil do lutador

    Boxeadores são, em geral, atletas altamente especializados, que aperfeiçoam seu estilo ao longo dos anos. Já no UFC, os lutadores precisam ser completos: quem é forte apenas em uma área dificilmente tem chances no mais alto nível. Isso torna o MMA imprevisível e taticamente muito mais complexo.

  • Qual é a diferença entre UFC e boxe? - Show, hype e negócios

    Ambos os esportes apostam em grandes eventos, encenação midiática e personas de superestrelas, como Tyson Fury no boxe ou Conor McGregor no UFC. Mas, enquanto o boxe se apoia em uma tradição de décadas, o UFC é o produto mais moderno e dinâmico, muitas vezes mais radical, brutal e rápido.

  • SPOXGetty

    Os lutadores mais conhecidos da história do UFC e do boxe

    • Lutadores de UFC mais famosos de todos os tempos
    NomePaísParticularidades / Conquistas
    Conor McGregorIrlandaCampeão em duas categorias (peso-pena e peso-leve), maior estrela do UFC
    Khabib NurmagomedovRússiaInvicto (29–0), dominante campeão dos leves
    Jon JonesEUACampeão dos meio-pesados por mais tempo, é considerado um dos GOATs
    Anderson SilvaBrasilRecordista em defesas de título nos médios
    Georges St-PierreCanadáCampeão em duas categorias de peso (meio-médio e médio)
    Ronda RouseyEUAPrimeira grande campeã feminina, medalhista olímpica
    Israel AdesanyaNova ZelândiaMédio de estilo marcante, com base no kickboxing
    Stipe MiocicEUACampeão peso-pesado mais bem-sucedido da história do UFC
    • Pugilistas mais famosos de todos os tempos
    NomePaísParticularidades / Conquistas
    Muhammad AliEUATricampeão mundial dos pesos-pesados, ícone cultural
    Mike TysonEUAMais jovem campeão peso-pesado de todos os tempos, potência temida
    Floyd Mayweather Jr.EUACartel de 50–0, gênio defensivo, maior estrela de PPV do boxe
    Wladimir KlitschkoUcrânia Mais de 20 defesas de título, dominou os pesos-pesados por uma década
    Manny PacquiaoFilipinasCampeão mundial em oito categorias de peso
    Tyson FuryGrã-BretanhaAtual estrela dos pesos-pesados, invicto, personalidade forte
    Joe FrazierEUARivalidade lendária com Ali, campeão olímpico
    Lennox LewisGrã-BretanhaDominante peso-pesado dos anos 90
    Canelo ÁlvarezMéxicoMúltiplo campeão mundial, ativo em várias categorias de peso