Qual é a diferença entre UFC/MMA e boxe?

Quando se fala de esportes de combate em nível mundial, dois termos aparecem com frequência especial: UFC e boxe. Ambas as modalidades lotam arenas, geram receitas de milhões e revelam estrelas, mas há um mundo de diferenças entre elas: nas regras, no estilo e na filosofia.

No sábado, 26 de setembro, porém, os olhares não estarão voltados para o UFC, e sim para o Oktagon 94. Lá, entre outros, Christian Eckerlin e Frederic Vosgröne lutarão no estádio de Frankfurt, com ingressos esgotados. Todas as informações sobre a transmissão você confere aqui.

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Quais são as diferenças entre UFC e boxe, você confere neste artigo.