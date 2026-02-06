A punição que tira Rodrygo de jogos decisivos do Real Madrid na Champions League

O incidente ocorreu durante um final frenético em Lisboa, com os ânimos exaltados em campo. Rodrygo recebeu inicialmente dois cartões amarelos nos acréscimos por reclamação, após protestar veementemente contra um gol anulado por falta no goleiro Anatoliy Trubin, que marcou um gol sensacional no último minuto para o time português, fazendo 4 a 2. A frustração transbordou depois que um possível gol de empate foi anulado, levando à expulsão do brasileiro nos momentos finais da partida.

Após o apito final, o relatório do árbitro detalhou a "linguagem ofensiva e abusiva" que levou a UEFA a estender a suspensão automática de um jogo para dois. Rodrygo expressou seu arrependimento pelo incidente, reconhecendo que se deixou levar pela frustração do momento. Apesar do pedido de desculpas, o comitê disciplinar da UEFA manteve-se firme, confirmando que as declarações desrespeitosas justificavam uma punição mais severa para preservar a integridade da competição.

“Ontem me deixei levar pelo momento ao reclamar do tempo perdido. Não é assim que costumo fazer as coisas”, escreveu Rodrygo nas redes sociais no dia seguinte.

“Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros e ao treinador. Continuaremos unidos e lutando por este escudo e por esta Liga dos Campeões!”