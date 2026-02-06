Goal.com
SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Peter McVitie

A punição que tira Rodrygo de jogos decisivos do Real Madrid na Champions League

A campanha do Real Madrid na Liga dos Campeões sofreu um duro golpe após Rodrygo receber uma suspensão de dois jogos imposta pela UEFA

O brasileiro foi expulso durante a dramática derrota por 4 a 2 para o Benfica, e a punição o impedirá de jogar as duas partidas da repescagem contra o gigante português. Com estrelas como Jude Bellingham também fora de ação, o técnico Álvaro Arbeloa enfrenta uma grande crise tática.

  • Suspensão de dois jogos para estrela do Real Madrid

    O Real Madrid tomou conhecimento das consequências disciplinares da caótica derrota por 4 a 2 para o Benfica no Estádio da Luz. Segundo o jornal Marca, a UEFA suspendeu Rodrygo por dois jogos, deixando-o de fora das duas partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões. A entidade máxima do futebol europeu citou o uso de "linguagem ofensiva e abusiva" dirigida à equipe de arbitragem como motivo para o aumento da punição.

    A suspensão representa um enorme problema para o técnico Arbeloa, especialmente porque o Real Madrid enfrentará o Benfica novamente nos playoffs, em jogos de ida e volta, nos dias 17 e 25 de fevereiro. O primeiro jogo será em Lisboa, e a partida de volta em Madri, mas os 15 vezes campeões terão que lidar com as duas partidas sem um de seus jogadores de ataque mais perigosos. A ausência de Rodrygo é particularmente dolorosa, dada a importância da fase eliminatória, onde a margem de erro é inexistente.

    Por que Rodrygo foi punido pela UEFA?

    O incidente ocorreu durante um final frenético em Lisboa, com os ânimos exaltados em campo. Rodrygo recebeu inicialmente dois cartões amarelos nos acréscimos por reclamação, após protestar veementemente contra um gol anulado por falta no goleiro Anatoliy Trubin, que marcou um gol sensacional no último minuto para o time português, fazendo 4 a 2. A frustração transbordou depois que um possível gol de empate foi anulado, levando à expulsão do brasileiro nos momentos finais da partida.

    Após o apito final, o relatório do árbitro detalhou a "linguagem ofensiva e abusiva" que levou a UEFA a estender a suspensão automática de um jogo para dois. Rodrygo expressou seu arrependimento pelo incidente, reconhecendo que se deixou levar pela frustração do momento. Apesar do pedido de desculpas, o comitê disciplinar da UEFA manteve-se firme, confirmando que as declarações desrespeitosas justificavam uma punição mais severa para preservar a integridade da competição.

    “Ontem me deixei levar pelo momento ao reclamar do tempo perdido. Não é assim que costumo fazer as coisas”, escreveu Rodrygo nas redes sociais no dia seguinte. 

    “Nunca tinha sido expulso jogando pelo Real Madrid e estou ciente das consequências. Peço desculpas aos torcedores, ao clube, aos meus companheiros e ao treinador. Continuaremos unidos e lutando por este escudo e por esta Liga dos Campeões!”

  • Multas e advertências para Arbeloa e Mourinho

    As sanções disciplinares não se limitaram aos jogadores, já que a comissão técnica também foi duramente punida pela UEFA. Tanto o Real Madrid quanto o Benfica foram multados em 40 mil euros e receberam advertências formais por atrasarem o início da partida. Arbeloa e o técnico do Benfica, José Mourinho, foram responsabilizados e advertidos pelo atraso de suas equipes em campo, uma infração que a UEFA pune rigorosamente para garantir o respeito à programação da TV e aos protocolos da partida.

    As consequências da partida também incluem a expulsão do jovem zagueiro Raúl Asencio, que ficou de fora do jogo de ida em Lisboa após receber dois cartões amarelos. Isso reduz ainda mais as opções defensivas de Arbeloa em um momento em que o elenco já está desfalcado. Em uma reviravolta bizarra do destino, foi o goleiro do Benfica, Trubin, quem marcou o gol da vitória, agravando ainda mais a situação em uma noite para esquecer para o gigante espanhol.

    Lista crescente de lesionados no Real Madrid

    Além das suspensões, o Real Madrid enfrenta uma grave crise de lesões que ameaça comprometer suas ambições europeias. Jude Bellingham é a mais recente baixa de peso; o jogador da seleção inglesa sofreu uma lesão muscular na coxa que deve afastá-lo dos gramados por aproximadamente um mês. Isso o impede de viajar para Lisboa, assim como Rodrygo e Asencio, deixando uma enorme lacuna criativa no meio-campo.

    O departamento médico do clube está trabalhando incansavelmente para garantir que os principais jogadores da defesa estejam aptos para a fase eliminatória europeia. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger e Ferland Mendy devem retornar ao elenco nas próximas duas semanas, proporcionando um alívio muito necessário para a improvisada defesa de Arbeloa. Sem ter conseguido a classificação direta, o time agora precisa superar um resiliente Benfica para manter vivo o sonho do 16º título europeu.

