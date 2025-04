Público no Brasileirão 2025: média, total e os times que mais levaram torcedores aos estádios

Acompanhe o ranking, as informações rodada a rodada e todos os jogos da atual edição do Campeonato Brasileiro

Torcida lotando arquibancadas, grandes públicos e recordes de renda: a presença do público faz parte do que torna o futebol brasileiro tão único. Em 2025, a história continua a ser contada jogo a jogo — nas arquibancadas e no boletim financeiro da CBF, fonte oficial desta pesquisa. A GOAL acompanha, rodada a rodada, a média de público de cada clube, o total acumulado e os confrontos que mais movimentam torcedores, sempre sendo necessário levar em conta as diferentes capacidades dos estádios listados.

A edição de 2024 teve a segunda maior média de público da história do Campeonato Brasileiro: 25.781 pagantes por jogo, ficando atrás apenas da marca de 2023, que foi de 26.502. O Flamengo liderou mais uma vez o ranking de média de público, ultrapassando a marca de 1 milhão de torcedores em seus jogos como mandante. Corinthians e São Paulo completaram o pódio de presença nas arquibancadas, enquanto o Botafogo ficou com o título brasileiro.

Já em 2025, o maior público até agora foi registrado no Maracanã: 67.501 torcedores acompanharam a goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4 a 0, pela sexta rodada.

*Os números e o ranking seguem em atualização ao longo de todo o campeonato