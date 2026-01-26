PSG fica perto de tirar jovem estrela da base do Barcelona

Para os torcedores do Barcelona, essa narrativa é dolorosamente familiar. O PSG tem um histórico de visar as categorias de base do Barcelona, tendo contratado Xavi Simons da academia de jovens em 2019, além da aquisição recorde de Neymar, que alterou fundamentalmente o mercado de transferências.
A taxa de transferência de €8 milhões representa um investimento significativo para um jogador com apenas algumas partidas como profissional, o que demonstra o quanto Fernández é valorizado pela equipe de recrutamento do Parc des Princes. Para o PSG, garantir um talento que já disputou a Liga dos Campeões e se destacou na La Liga é uma grande conquista, alinhada à sua estratégia recente de contratar jovens talentos de elite em vez de apenas estrelas consagradas.
Por outro lado, para o Barcelona, o valor da transferência oferece pouco consolo. Embora as dificuldades financeiras do clube sejam bem conhecidas, perder um talento da base que já contribuía para o time principal por uma quantia relativamente modesta é um golpe esportivo que o dinheiro não pode remediar imediatamente.
"Como treinador, o que fazemos é dar confiança aos jogadores", disse Hansi Flick quando surgiram os primeiros rumores sobre uma possível transferência na semana passada. "Tentamos acreditar neles para que cresçam. Sei também que há pessoas ao seu redor. Quero esperar que isso se torne passado. Se ele decidir mudar de clube, lidaremos com a situação. Agora não é o momento."