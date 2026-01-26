PSG fica perto de tirar jovem estrela da base do Barcelona

A relação entre Barcelona e PSG está tensa há anos, e a situação deve piorar ainda mais com a iminente saída do promissor meia-atacante Dro Fernández. Segundo Fabrizio Romano, o negócio está praticamente fechado, e o jovem já está em Paris para realizar os exames médicos antes da transferência por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

No entanto, a transferência deixou um gosto amargo na boca do presidente do Barcelona, Laporta. Em entrevista à Catalunya Radio assim que a notícia foi divulgada, Laporta não escondeu sua decepção, revelando que o clube acreditava ter um plano concreto para garantir o futuro de Fernández no Camp Nou a longo prazo, quando ele atingisse a maioridade.

“Falaremos quando tudo estiver resolvido”, disse Laporta. “Foi uma situação desagradável. Poderíamos ter revertido essa situação como havia sido proposto, mas foi uma surpresa porque tínhamos combinado uma nova solução com Dro quando ele completasse 18 anos. Para nossa surpresa, o agente dele nos disse que ele não conseguiria cumprir o que havia sido combinado.”