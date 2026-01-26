Goal.com
Dro Fernandez BarcelonaGetty Images
Peter McVitie

PSG fica perto de tirar jovem estrela da base do Barcelona

O Paris Saint-Germain está prestes a contratar um dos maiores talentos do Barcelona

Dro Fernández, uma das grandes promessas de La Masia, já realizando exames médicos antes de uma transferência controversa de 8 milhões de euros. A negociação gerou indignação na Catalunha, com o presidente do clube, Joan Laporta, criticando duramente a equipe do jovem por quebrar um acordo verbal sobre seu futuro, em uma situação que ele descreveu como uma surpresa "desagradável" para o gigante espanhol.

  • Laporta critica quebra de confiança "desagradável"

    A relação entre Barcelona e PSG está tensa há anos, e a situação deve piorar ainda mais com a iminente saída do promissor meia-atacante Dro Fernández. Segundo Fabrizio Romano, o negócio está praticamente fechado, e o jovem já está em Paris para realizar os exames médicos antes da transferência por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões).

    No entanto, a transferência deixou um gosto amargo na boca do presidente do Barcelona, Laporta. Em entrevista à Catalunya Radio assim que a notícia foi divulgada, Laporta não escondeu sua decepção, revelando que o clube acreditava ter um plano concreto para garantir o futuro de Fernández no Camp Nou a longo prazo, quando ele atingisse a maioridade. 

    “Falaremos quando tudo estiver resolvido”, disse Laporta. “Foi uma situação desagradável. Poderíamos ter revertido essa situação como havia sido proposto, mas foi uma surpresa porque tínhamos combinado uma nova solução com Dro quando ele completasse 18 anos. Para nossa surpresa, o agente dele nos disse que ele não conseguiria cumprir o que havia sido combinado.”

  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma ascensão meteórica interrompida no Camp Nou

    A sensação de perda no Barcelona é agravada pelo rápido progresso que Fernández vinha apresentando nos últimos seis meses. O meio-campista havia sido integrado rapidamente ao elenco principal, sinalizando a intenção do clube de torná-lo um pilar de seu projeto futuro.

    Fernández foi incluído no elenco principal para a turnê de pré-temporada do Barcelona na Coreia do Sul, um marco significativo que lhe permitiu treinar ao lado dos principais jogadores do clube. Ele não precisou esperar muito para sua estreia oficial, fazendo sua estreia na La Liga em setembro, durante uma difícil vitória por 2 a 1 sobre a Real Sociedad. 

    Sua trajetória continuou a ascender em outubro, quando fez sua estreia na Liga dos Campeões. Fernández aproveitou a oportunidade, contribuindo com uma assistência na goleada de 6 a 1 sobre o Olympiacos. Até o momento, ele fez cinco jogos pela equipe principal do Barcelona, quatro deles na La Liga. Para um jogador que teve um impacto tão rápido no time principal, apenas para sair no meio de sua temporada de estreia, representa uma falha significativa na retenção de talentos por parte do clube catalão.

  • PSG ataca La Masia mais uma vez

    Para os torcedores do Barcelona, essa narrativa é dolorosamente familiar. O PSG tem um histórico de visar as categorias de base do Barcelona, tendo contratado Xavi Simons da academia de jovens em 2019, além da aquisição recorde de Neymar, que alterou fundamentalmente o mercado de transferências.

    A taxa de transferência de €8 milhões representa um investimento significativo para um jogador com apenas algumas partidas como profissional, o que demonstra o quanto Fernández é valorizado pela equipe de recrutamento do Parc des Princes. Para o PSG, garantir um talento que já disputou a Liga dos Campeões e se destacou na La Liga é uma grande conquista, alinhada à sua estratégia recente de contratar jovens talentos de elite em vez de apenas estrelas consagradas.

    Por outro lado, para o Barcelona, o valor da transferência oferece pouco consolo. Embora as dificuldades financeiras do clube sejam bem conhecidas, perder um talento da base que já contribuía para o time principal por uma quantia relativamente modesta é um golpe esportivo que o dinheiro não pode remediar imediatamente.

    "Como treinador, o que fazemos é dar confiança aos jogadores", disse Hansi Flick quando surgiram os primeiros rumores sobre uma possível transferência na semana passada. "Tentamos acreditar neles para que cresçam. Sei também que há pessoas ao seu redor. Quero esperar que isso se torne passado. Se ele decidir mudar de clube, lidaremos com a situação. Agora não é o momento."

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    Exames médicos em andamento enquanto o negócio se aproxima da conclusão

    Com os exames médicos a serem realizados hoje, um anúncio oficial é esperado em breve. Fernández trocará o clima ensolarado da Catalunha pela capital francesa, onde buscará se firmar no elenco de Luis Enrique.

    O desafio imediato para Fernández será a adaptação a uma nova liga e a um novo idioma, mas suas atuações no outono sugerem que ele possui o temperamento necessário para lidar com a pressão. Enquanto isso, o Barcelona agora precisa realizar uma investigação interna sobre como "o que foi acordado" pôde ruir, deixando-os impotentes para impedir que outra estrela da base deixe o clube.

