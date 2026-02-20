getty
PSG enfrenta nova visita dos oficiais de justiça de Kylian Mbappe por conta de uma dívida de € 2 milhões não paga
Os oficiais de justiça voltam ao Parc des Princes
A disputa judicial de grande repercussão entre o PSG e seu ex-craque Mbappé se intensificou após o clube não cumprir integralmente uma decisão judicial de dezembro de 2025. Embora o gigante francês tenha feito avanços significativos no pagamento da dívida, um déficit de € 2 milhões levou a equipe jurídica do jogador a ameaçar uma segunda visita dos oficiais de justiça aos escritórios administrativos do clube, de acordo com o L'Equipe.
A disputa tem origem em uma decisão do tribunal industrial de Paris, que ordenou ao PSG o pagamento de um total de € 60 milhões ao atacante do Real Madrid. Esse valor cobre salários não pagos, bônus de assinatura e juros acumulados dos últimos meses de sua passagem pela capital francesa. Embora o PSG tenha inicialmente liquidado a quantia principal de € 55 milhões, só recentemente acrescentou mais € 4 milhões após uma intervenção física dos oficiais de justiça, deixando o saldo final pendente.
Apesar da pressão, o clube afirma que suas obrigações financeiras foram cumpridas integralmente, citando questões técnicas relacionadas a impostos e previdência social. Um porta-voz do PSG afirmou que “todas as quantias devidas a Mbappé foram pagas pelo clube”, explicando que a discrepância atual se deve simplesmente ao “valor das contribuições previdenciárias do funcionário”.
Uma reputação em jogo
Essa disputa financeira tornou-se uma questão de imagem pública para os campeões da Ligue 1. Relatos sugerem que o PSG está tentando desesperadamente negociar um acordo com Mbappé para evitar uma humilhante penalidade imposta pelo tribunal. A decisão do tribunal incluiu uma cláusula exigindo que o clube publicasse o texto completo da derrota judicial na página inicial de seu site oficial durante um mês inteiro.
A equipe de Mbappé permaneceu firme, não demonstrando intenção de renunciar à exigência de publicação ou aos € 2 milhões restantes. Essa firmeza deixou a hierarquia do PSG em uma posição precária, enquanto equilibram sua defesa legal com o risco de mais constrangimento público. O clube tinha até 19 de fevereiro para entrar com um recurso oficial contra a decisão abrangente, um prazo que manteve ambas as partes em suspense.
A análise do veredicto destaca a magnitude do compromisso financeiro que o PSG não honrou. O tribunal estabeleceu o salário bruto de referência do capitão da França em impressionantes € 11,8 milhões por mês. De acordo com a sentença, o jogador tinha direito a € 36,6 milhões brutos “como lembrança da terceira parcela do bônus de assinatura”, juntamente com mais € 3,6 milhões em férias associadas.
A ruptura legal de um relacionamento desfeito
A decisão do tribunal industrial deixou muito pouco espaço para interpretação em relação ao pagamento retroativo devido pelo último trimestre do jogador no clube. O tribunal concedeu ao jogador de 26 anos 17,2 milhões de euros brutos “a título de lembrança dos salários dos meses de abril, maio e junho de 2024”, além de 1,7 milhão de euros adicionais em “férias pagas” pelo mesmo período.
Além disso, o juiz ordenou o pagamento de € 1,5 milhão “como bônus ético pelos meses de abril, maio e junho de 2024” e € 150.000 em férias associadas. Para completar o golpe financeiro ao time parisiense, o tribunal também determinou que o PSG cobrisse € 5.000 em custas judiciais incorridas pela equipe jurídica do jogador durante o processo.
Esta série de decisões representa uma derrota definitiva para a hierarquia do PSG, que anteriormente argumentara que Mbappé concordara em renunciar a esses bônus quando foi afastado do time em 2023. Esses argumentos falharam consistentemente sob escrutínio, com o tribunal do trabalho se tornando o segundo órgão independente a ficar do lado do jogador em detrimento da administração do clube.
Prazos finais e foco em campo
Enquanto as equipes jurídicas continuam a discutir na sala de reuniões, o foco de ambas as partes voltou para o campo, embora sob a sombra do litígio. O Les Parisiens deve decidir se continuará a contestar a decisão do tribunal em uma instância superior ou se, finalmente, chegará a um acordo para evitar mais intervenções do oficial de justiça. Em campo, o PSG está atualmente tentando recuperar a liderança da Ligue 1 do Lens, que está um ponto à frente no topo da tabela. A equipe de Luis Enrique enfrenta o Metz em casa no sábado.
Para Mbappé, o foco continua sendo terminar a temporada com força total pelo Real Madrid. O Los Blancos lidera atualmente a La Liga com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona e enfrenta o Osasuna no sábado. Depois disso, eles se prepararão para a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Benfica na próxima semana. No entanto, a equipe jurídica do jogador da seleção francesa deve solicitar a apreensão dos fundos se os € 2 milhões continuarem sem ser pagos.
