PSG enfrenta nova visita dos oficiais de justiça de Kylian Mbappe por conta de uma dívida de € 2 milhões não paga

A disputa judicial de grande repercussão entre o PSG e seu ex-craque Mbappé se intensificou após o clube não cumprir integralmente uma decisão judicial de dezembro de 2025. Embora o gigante francês tenha feito avanços significativos no pagamento da dívida, um déficit de € 2 milhões levou a equipe jurídica do jogador a ameaçar uma segunda visita dos oficiais de justiça aos escritórios administrativos do clube, de acordo com o L'Equipe.

A disputa tem origem em uma decisão do tribunal industrial de Paris, que ordenou ao PSG o pagamento de um total de € 60 milhões ao atacante do Real Madrid. Esse valor cobre salários não pagos, bônus de assinatura e juros acumulados dos últimos meses de sua passagem pela capital francesa. Embora o PSG tenha inicialmente liquidado a quantia principal de € 55 milhões, só recentemente acrescentou mais € 4 milhões após uma intervenção física dos oficiais de justiça, deixando o saldo final pendente.

Apesar da pressão, o clube afirma que suas obrigações financeiras foram cumpridas integralmente, citando questões técnicas relacionadas a impostos e previdência social. Um porta-voz do PSG afirmou que “todas as quantias devidas a Mbappé foram pagas pelo clube”, explicando que a discrepância atual se deve simplesmente ao “valor das contribuições previdenciárias do funcionário”.