Próximo técnico do Manchester City? Enzo Maresca revelou duas vezes ao Chelsea ter tido conversas para ser possível sucessor de Pep Guardiola no Etihad Stadium
A história de Maresca no City
Maresca teve duas passagens pelo Manchester City como treinador. Na temporada 2020/21, trabalhou com a equipe sub-21 do clube, antes de retornar ao integrar a comissão técnica de Guardiola, após uma breve experiência como treinador do Parma, em seu país natal.
E a possibilidade de um novo retorno ao lado azul de Manchester vem sendo especulada. O The Athletic informou que o City já está elaborando planos de contingência para o verão de 2026, caso Guardiola opte por não cumprir o último ano de seu contrato.
Segundo o site, haveria uma “expectativa crescente de que esta seja a última temporada de Guardiola no City”, com “uma decisão definitiva provavelmente sendo tomada mais perto do fim da campanha”. Caso o ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique decida deixar o clube, será necessário encontrar um sucessor à altura.
- Getty Images Sport
Futuro de Guardiola em jogo?
Diz-se que Maresca mantém “admiradores nos altos escalões” do Etihad e que “deve figurar com destaque caso surja uma vaga”. Ele, no entanto, não será o único nome em avaliação. Ídolo e ex-capitão do City, Vincent Kompany — que atualmente trabalha ao lado do capitão da seleção inglesa, Harry Kane, no Bayern de Munique —, também é apontado como um possível futuro comandante do clube.
O City reconhece que Guardiola costuma deixar decisões sobre seu futuro “relativamente para mais perto do fim”, o que obriga o clube a se preparar para todos os cenários. Segundo o The Athletic, o processo de Fair Play Financeiro (FFP) que ainda paira como uma sombra sobre o Etihad — sem veredicto em uma saga que envolve ao menos 115 acusações — não exerce “qualquer influência sobre a situação de Guardiola”.
Maresca manteve conversas com dirigentes do Man City
Maresca já tinha ciência da incerteza em Manchester há algum tempo. De acordo com o The Athletic, ele manteve conversas com dirigentes do City em diversas ocasiões durante a primeira metade da temporada 2025/26.
A publicação relata: “Fontes a par do assunto, que não estão autorizadas a falar publicamente, indicam que Maresca informou ao Chelsea — duas vezes no fim de outubro e novamente em meados de dezembro — que estava em contato com pessoas ligadas ao City sobre sua possível candidatura ao cargo de treinador, caso e quando surgisse uma vaga futura”. O treinador estava “contratualmente obrigado” a comunicar ao Chelsea qualquer diálogo mantido com outros clubes.
O técnico de 45 anos acabou prejudicando sua situação em Londres ao admitir que estava conversando com rivais domésticos. Sua imagem junto à diretoria dos Blues se deteriorou ainda mais quando, em meados de dezembro, falou publicamente sobre a suposta falta de “apoio” que estaria recebendo no Chelsea.
Após essas declarações, Maresca levou o Chelsea às semifinais da Carabao Cup, mas viu seu ciclo chegar ao fim no início de 2026, depois de uma sequência de três partidas sem vitória na Premier League. Seu último jogo no comando foi o empate por 2 a 2 com o Bournemouth, que terminou com vaias da torcida no Stamford Bridge.
- Getty
Quem serão os próximos treinadores do Chelsea e do Man.City?
Ainda é incerto qual será o próximo passo da carreira de Maresca e quem o Chelsea escolherá para substituí-lo, mas Guardiola parece inclinado a passar o bastão a um nome já conhecido.
O atual treinador do Manchester City já se manifestou anteriormente de forma bastante elogiosa sobre o italiano: “Um dos melhores treinadores do mundo é Enzo Maresca. Eu o conheço bem, mas o trabalho que ele fez no Chelsea não recebeu o crédito que merecia. Vencer o Mundial de Clubes, a Conference League e garantir a classificação para a Liga dos Campeões em uma liga tão difícil, com um elenco jovem, é algo excepcional.”
Mesmo com a conquista de dois títulos e a recondução do Chelsea à principal competição europeia, isso não foi suficiente para Maresca manter o cargo, e os Blues agora se preparam para seguir por um caminho diferente.