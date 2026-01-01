Próximo técnico do Manchester City? Enzo Maresca revelou duas vezes ao Chelsea ter tido conversas para ser possível sucessor de Pep Guardiola no Etihad Stadium

Maresca teve duas passagens pelo Manchester City como treinador. Na temporada 2020/21, trabalhou com a equipe sub-21 do clube, antes de retornar ao integrar a comissão técnica de Guardiola, após uma breve experiência como treinador do Parma, em seu país natal.

E a possibilidade de um novo retorno ao lado azul de Manchester vem sendo especulada. O The Athletic informou que o City já está elaborando planos de contingência para o verão de 2026, caso Guardiola opte por não cumprir o último ano de seu contrato.

Segundo o site, haveria uma “expectativa crescente de que esta seja a última temporada de Guardiola no City”, com “uma decisão definitiva provavelmente sendo tomada mais perto do fim da campanha”. Caso o ex-treinador de Barcelona e Bayern de Munique decida deixar o clube, será necessário encontrar um sucessor à altura.