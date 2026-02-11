Goal.com
Mark Doyle

Próximo técnico do Tottenham: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e os principais candidatos para substituir Thomas Frank, demitido, de forma permanente no norte de Londres - classificados

Thomas Frank está fora! Na manhã seguinte a uma noite terrível, o Tottenham Hotspur anunciou que o dinamarquês havia sido demitido do cargo de técnico principal — para surpresa de ninguém. A derrota por 2 a 1 em casa para o Newcastle, também em baixa, na noite de terça-feira, prolongou a sequência sem vitórias do Tottenham na Premier League para oito jogos — uma série de resultados ruins que fez o time cair para a 16ª posição na tabela de classificação.

A questão imediata agora, é claro, é quem sucederá Frank no comando? A expectativa é que o assistente técnico John Heitinga assuma interinamente, embora o ex-treinador interino Ryan Mason, que já ocupou o cargo duas vezes, também esteja sendo cotado para a função após recentemente deixar o West Bromwich Albion.

No entanto, não faltam candidatos para se tornar o próximo técnico permanente do Tottenham, seja no final da temporada ou mesmo antes do próximo jogo do clube na Premier League, contra o Arsenal, em 22 de fevereiro.

Então, quem é o mais provável substituto de Frank a longo prazo? O GOAL avalia e classifica todos os supostos candidatos abaixo...

    12Cesc Fàbregas

    Pouco depois da derrota do Tottenham em casa para o Newcastle na terça-feira à noite, o Como chegou às semifinais da Coppa Italia pela primeira vez desde 1986, com uma vitória nos pênaltis sobre o Napoli, campeão da Série A, no Estádio Diego Armando Maradona. Foi uma conquista histórica que deixou claro por que Cesc Fàbregas está sendo considerado um dos próximos grandes treinadores da Europa.

    O espanhol deve, portanto, estar na lista do Tottenham para suceder Frank, especialmente quando se leva em conta que Fabregas também está levando o Como ao sexto lugar na Série A. No entanto, não conseguimos imaginar Cesc no Spurs, e por alguns motivos.

    Em primeiro lugar, Fabregas é um ex-meio-campista do Arsenal e do Chelsea. Em segundo lugar, e muito mais significativo, quando ele deixar o Como, será para um clube maior do que o Tottenham. Fabregas é realmente muito bem cotado no momento. Ele recusou a Inter no verão passado e esperamos que ele dê uma resposta ainda mais negativa ao Spurs se eles o procurarem agora.

    11Gareth Southgate

    Foi noticiado que o Spurs entrou em contato com Gareth Southgate sobre a possibilidade de ele suceder José Mourinho como técnico já em 2021, então há uma possibilidade de que eles ainda estejam interessados no ex-técnico da Inglaterra.

    Southgate obviamente não trabalha desde que deixou a seleção inglesa após a derrota na final da Euro 2024, mas continua sendo uma figura respeitada no futebol inglês, e o fato de que ele poderia assumir o cargo imediatamente é inegavelmente uma grande vantagem.

    No entanto, há uma suspeita crescente de que o técnico de 55 anos pode nunca mais voltar a treinar, depois de admitir em novembro passado que não tem pressa para isso. Portanto, embora Southgate certamente fosse uma escolha popular, parece improvável que, se ele decidir voltar a trabalhar, escolha limpar a bagunça que é o Spurs como seu próximo trabalho.

    10Ruben Amorim

    Será que Ruben Amorim poderá regressar rapidamente à Premier League? As casas de apostas acreditam que isso é possível, com o ex-treinador do Manchester United a ser o sexto favorito para preencher a vaga deixada por Frank.

    Claramente, Amorim não pode ser descartado. Para começar, ele está disponível imediatamente. Em segundo lugar, antes de seu mandato tortuoso em Old Trafford, ele era considerado um dos jovens treinadores mais promissores do futebol europeu devido ao trabalho notável que fez para restaurar o Sporting CP à sua antiga glória.

    No entanto, temos dificuldade em imaginar os torcedores apoiando a possível contratação de Amorim, que agora lembra muito André Villas-Boas.

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca foi demitido do cargo de técnico do Chelsea há menos de seis semanas, mas a reputação do italiano não foi afetada indevidamente por sua demissão, pois está claro que sua saída foi muito mais do que uma sequência de resultados ruins. Na verdade, Maresca basicamente se demitiu do cargo de forma deliberada ao lamentar publicamente a percepção de falta de apoio nos bastidores do Stamford Bridge — e houve muita simpatia por um técnico que havia vencido tanto a Liga Conferência quanto o Mundial de Clubes em meio às constantes mudanças no oeste de Londres.

    Talvez fosse inevitável, então, que Maresca fosse mencionado como um possível substituto para Frank no Spurs, mas isso parece improvável no momento — especialmente porque o ex-assistente de Pep Guardiola é, segundo relatos, um dos principais candidatos a assumir o comando do Etihad quando o catalão decidir se aposentar.

    8Michael Carrick

    Michael Carrick está atualmente fazendo o possível para convencer o Manchester United a lhe dar o cargo principal em Old Trafford de forma permanente — e ele está indo muito bem até agora.

    O técnico interino pode não ter conseguido estender sua sequência de vitórias para cinco jogos contra o West Ham na terça-feira à noite, mas os Red Devils continuam invictos sob seu comando e com boas chances de se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

    Se ele conseguir atingir esse objetivo, que parecia improvável sob o comando de seu antecessor, Ruben Amorim, Sir Jim Ratcliffe & Co. podem muito bem decidir manter Carrick no cargo.

    No entanto, se optarem por um treinador mais experiente, independentemente dos resultados entre agora e o final da temporada, o Spurs poderia muito bem contratar Carrick, que é obviamente um ex-jogador do Tottenham.

    No momento, porém, há muitas variáveis em jogo para que o ex-jogador da seleção inglesa seja considerado um dos favoritos. Na verdade, ele é mais um azarão em potencial neste momento.

    7Robbie Keane

    Robbie Keane certamente não teria qualquer problema em conquistar os torcedores do Tottenham. O irlandês é uma lenda do clube, tendo marcado 122 gols e conquistado uma Copa da Liga em duas passagens pelo Spurs.

    Keane também teve um início promissor em sua carreira como técnico, conquistando títulos da liga com o Maccabi Tel Aviv e seu atual clube, o Ferencvaros, que ele também levou à fase de play-offs da Liga Europa, em grande parte graças a uma vitória muito satisfatória sobre o Rangers para o ex-atacante do Celtic.

    Obviamente, haveria preocupações com o fato de Keane ainda não ter treinado no mais alto nível, mas o maior artilheiro de todos os tempos da República da Irlanda conhece o Spurs de cor e, sem dúvida, aproveitaria a oportunidade de retornar ao clube como técnico.

    6Oliver Glasner

    Glasner certamente acabará em um dos principais times da Premier League mais cedo ou mais tarde. O austríaco conquistou o futebol inglês desde que sucedeu Roy Hodgson como técnico do Crystal Palace em fevereiro de 2024. Depois de levar o Eagles ao seu melhor resultado em pontos (49), ele superou essa marca em sua primeira temporada completa no Selhurst Park (53), ao mesmo tempo em que encerrou a espera de 120 anos do clube por um troféu ao comandar uma vitória impressionante por 1 a 0 sobre o poderoso Manchester City na final da FA Cup.

    Glasner também está sem contrato no final da temporada e pode até deixar Selhurst Park antes disso, dada a natureza tensa de seu relacionamento com seus empregadores. No entanto, essa tensão é a razão pela qual o Spurs pode evitar o técnico de 51 anos, que, como ele mesmo admite abertamente, nunca tem medo de dizer o que pensa. Também há especulações generalizadas de que Glasner está de olho em uma transferência para Manchester no verão...

    5Marco Silva

    Marco Silva, do Fulham, terá uma segunda chance em um dos maiores clubes da Inglaterra? O ex-técnico do Hull City e do Watford durou apenas uma temporada no Everton, em 2018-19, mas desde então reconstruiu sua reputação como um treinador muito competente no Craven Cottage.

    Com seu estilo de jogo atraente e capacidade de melhorar os jogadores, Silva certamente deve estar na disputa pelo cargo no Spurs. Seu contrato expira no final da temporada e, na última temporada, ele levou o Fulham a um recorde de pontos na Premier League (54).

    Portanto, embora ainda pareça que Silva é mais um outsider neste momento específico, muitas pessoas adorariam ver o que ele poderia fazer com um elenco mais forte e mais dinheiro à sua disposição.

    4Andoni Iraola

    Outro cargo de destaque ficou disponível na Premier League, então o nome de Andoni Iraola está mais uma vez sendo cogitado — o que é engraçado, de certa forma, já que o espanhol era um completo desconhecido para os torcedores ingleses quando chegou ao Vitality Stadium no verão de 2023.

    No entanto, o fato de Iraola ter sido recentemente cotado para substituir Enzo Maresca no Chelsea e agora Frank no Spurs faz todo o sentido, já que ele se estabeleceu como um dos melhores treinadores da primeira divisão depois de levar o Cherries a duas vezes ao recorde de pontos do clube.

    O Bournemouth também é um dos times mais empolgantes de se assistir na Inglaterra, apesar de Iraola ter lidado com a venda de vários jogadores importantes nas últimas duas temporadas.

    O basco, então, tem muitos pontos a seu favor. Ele provavelmente faria o Spurs jogar o tipo de futebol que os torcedores querem ver, ao mesmo tempo em que tiraria o máximo proveito dos recursos à sua disposição. Só por essas duas razões, ele é uma aposta externa decente.

    3Comprar

    Xavi está, surpreendentemente, sem emprego desde que foi demitido de forma incrivelmente desrespeitosa pelo Barcelona há 18 meses. Vale lembrar que o ícone blaugrana levou os catalães à glória da La Liga em 2022-23, mas foi vergonhosamente prejudicado pelo presidente do clube, Joan Laporta, durante os últimos meses de uma difícil segunda temporada.

    Xavi foi associado a vários cargos de destaque nesse intervalo, incluindo alguns na Inglaterra, então não é nenhuma surpresa que ele seja considerado um dos favoritos para a vaga no Spurs.

    Alguém acabará por dar a um dos melhores médios da história do futebol outro emprego — e pode muito bem ser o Spurs, dado que Xavi tem uma filosofia futebolística mais flexível do que a sua formação no Barça sugere, e também é amplamente considerado como uma pessoa muito composta. Além disso, se o Tottenham se livrasse do problema do rebaixamento, o vencedor da Copa do Mundo certamente não teria qualquer dificuldade em atrair jogadores para o clube.

    2Maurício Pochettino

    Mauricio Pochettino foi associado ao cargo no Tottenham no verão passado, após a demissão de Ange Postecoglou, mas o momento obviamente não era o ideal, já que o argentino tinha contrato com a seleção masculina dos Estados Unidos até o final da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o caminho agora está livre para Pochettino retornar para uma segunda passagem pelo Spurs imediatamente após as finais deste verão.

    O técnico de 53 anos seria obviamente recebido de braços abertos pelos torcedores do Tottenham. Durante sua passagem pelo clube, entre 2014 e 2019, o Spurs nunca ficou fora do top 5 da Premier League, além de ter chegado à sua primeira final da Liga dos Campeões, em 2018.

    Pochettino, é claro, tem sido associado a outros clubes, incluindo o Manchester United, mas nos últimos dias e semanas tem havido rumores de que ele está muito aberto a voltar ao Tottenham.

    1Roberto De Zerbi

    O favorito inicial das casas de apostas — e é fácil entender por quê. Roberto De Zerbi é um dos estrategistas mais respeitados do futebol atual, um técnico que conta com Pep Guardiola entre seus muitos admiradores, e tem experiência na Premier League, tendo transformado o Brighton em um dos times mais atraentes de se assistir na Inglaterra.

    É claro que, como sua saída do Amex e sua passagem pelo Marselha demonstraram, De Zerbi é um personagem muito intenso, com o hábito de irritar seus superiores e colegas. Ele é basicamente um José Mourinho ou Antonio Conte obcecado pela posse de bola, mas sem os títulos.

    Portanto, embora esperemos que o Spurs contrate um técnico incrivelmente inovador que convenientemente ficou disponível na noite anterior à demissão de Frank, não achamos que ele duraria muito tempo no norte de Londres. Ainda assim, seria muito divertido enquanto durasse!

    Traduzido automaticamente pelo GOAL-e

