A questão imediata agora, é claro, é quem sucederá Frank no comando? A expectativa é que o assistente técnico John Heitinga assuma interinamente, embora o ex-treinador interino Ryan Mason, que já ocupou o cargo duas vezes, também esteja sendo cotado para a função após recentemente deixar o West Bromwich Albion.
No entanto, não faltam candidatos para se tornar o próximo técnico permanente do Tottenham, seja no final da temporada ou mesmo antes do próximo jogo do clube na Premier League, contra o Arsenal, em 22 de fevereiro.
Então, quem é o mais provável substituto de Frank a longo prazo? O GOAL avalia e classifica todos os supostos candidatos abaixo...