Pouco depois da derrota do Tottenham em casa para o Newcastle na terça-feira à noite, o Como chegou às semifinais da Coppa Italia pela primeira vez desde 1986, com uma vitória nos pênaltis sobre o Napoli, campeão da Série A, no Estádio Diego Armando Maradona. Foi uma conquista histórica que deixou claro por que Cesc Fàbregas está sendo considerado um dos próximos grandes treinadores da Europa.

O espanhol deve, portanto, estar na lista do Tottenham para suceder Frank, especialmente quando se leva em conta que Fabregas também está levando o Como ao sexto lugar na Série A. No entanto, não conseguimos imaginar Cesc no Spurs, e por alguns motivos.

Em primeiro lugar, Fabregas é um ex-meio-campista do Arsenal e do Chelsea. Em segundo lugar, e muito mais significativo, quando ele deixar o Como, será para um clube maior do que o Tottenham. Fabregas é realmente muito bem cotado no momento. Ele recusou a Inter no verão passado e esperamos que ele dê uma resposta ainda mais negativa ao Spurs se eles o procurarem agora.