Próximo técnico do Manchester United? Por que o ex-técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, planeja estrelar um “filme diferente”
Southgate esteve perto de conquistar um troféu importante com a Inglaterra.
Depois de levar a Inglaterra a duas finais da Eurocopa e às quartas de final de uma Copa do Mundo, Southgate sempre seria muito procurado quando chegasse o dia de deixar o cargo de treinador internacional mais exigente. Ele tem sido associado a times nacionais em todo o mundo.
Fazer uma pausa sempre fez parte do grande plano, enquanto se dedicava a palestras motivacionais, e nenhuma oferta atraiu Southgate de volta ao banco de reservas. Ele afirma que ainda não tem pressa em seguir esse caminho, tendo trabalhado anteriormente na Premier League com o Middlesbrough.
Por que Southgate não tem pressa em conseguir outro emprego como treinador
Ele não tem vontade de aceitar um emprego só por aceitar, tendo Southgate declarado ao podcast The Football Boardroom: “Não tenho paixão por simplesmente ir treinar na Premier League. Fiz isso aos 35 anos e terminei em 11º, 12º lugar. Quem está nessas posições agora, provavelmente o Bournemouth, o Brighton?
“Portanto, não sinto necessidade de ir e fazer isso só para dizer que treinei na Premier League. Tive um dos maiores empregos do futebol mundial, então fui mimado. Noites incríveis, trabalhando com jogadores excepcionais. Sem interferência do proprietário.
“O que as pessoas dizem externamente é: ‘bem, ele não ganhou’. Então, como você prova que pode ganhar? Você tem que estar em um desses grandes clubes.”
Southgate está confiante de que poderia ter um bom desempenho sob pressão em um desses chamados “grandes clubes”, acreditando que teria se saído melhor em alguns desses cargos de destaque do que os treinadores contemporâneos.
Ele acrescentou: “Agora conhecemos esses grandes clubes... acho que poderia ter feito o trabalho que algumas pessoas que estiveram nesses clubes recentemente fizeram? Poderia ter feito melhor? Acho que sim.
“Mas falamos sobre o peso que vem comigo como uma contratação, se você for um proprietário. E há uma realidade em torno disso, eu entendo o que é esse barulho. Há essa parte que me torna potencialmente uma contratação complicada para um clube.”
Red Devils disseram que Southgate poderia “estabilizar o barco”
Ao longo dos anos, tem havido rumores de que o Manchester United está interessado em contratar Southgate. Essas especulações ressurgiram após a demissão de Ruben Amorim em Old Trafford.
Teddy Sheringham, vencedor do triplo em1999 com os Red Devils e ex-estrela da Inglaterra, disse: “Se você observar alguns dos treinadores de renome que estiveram no Manchester United desde que Sir Alex Ferguson saiu, muitos deles chegaram e tentaram, sem sucesso, levar o clube adiante à sua maneira. Sei que alguns torcedores do United tinham reservas em relação a Gareth Southgate devido ao seu estilo de jogo, mas, depois de ver o que ele conquistou com a Inglaterra, ele pode ser o homem certo para estabilizar o barco em Old Trafford.
“O Manchester United é o auge do futebol inglês, e acho que Southgate compreenderá a enormidade da tarefa, tendo sido técnico da Inglaterra por oito anos. Ele entenderia a pressão que viria com a tarefa e estaria em uma posição melhor para assumir a responsabilidade de levar o United de volta ao lugar onde ele pertence. Você poderia fazer muito pior do que contratar Gareth para reestruturar todo o clube.”
Carrick impressiona como técnico interino do Manchester United
Southgate não está incentivando ativamente uma abordagem do Manchester, acrescentando o que o futuro imediato reserva para ele: “Não quero ir treinar outra seleção nacional. Clube? Sinceramente, não é o que estou procurando fazer.
Agora, dois anos depois de deixar a Inglaterra, não estou procurando ativamente um cargo como técnico. Se aquela final europeia fosse o ponto alto (da carreira de técnico), eu não me preocuparia com isso. Porque tenho mais 15 a 20 anos de vida pela frente e estou animado com um vídeo diferente, um filme diferente, uma parte diferente da minha vida.”
Pode não haver uma vaga para Southgate no Old Trafford neste verão, já que outro ex-técnico do Middlesbrough, Michael Carrick, vem impressionando enquanto ocupa um cargo interino. Ele supervisionou uma sequência de seis jogos sem derrota, incluindo cinco vitórias, e colocou o United de volta na briga pela classificação para a Liga dos Campeões. O técnico de 44 anos pode ser nomeado permanentemente no final da temporada.
