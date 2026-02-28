Próximo técnico do Manchester United? Por que o ex-técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, planeja estrelar um “filme diferente”

Ele não tem vontade de aceitar um emprego só por aceitar, tendo Southgate declarado ao podcast The Football Boardroom: “Não tenho paixão por simplesmente ir treinar na Premier League. Fiz isso aos 35 anos e terminei em 11º, 12º lugar. Quem está nessas posições agora, provavelmente o Bournemouth, o Brighton?

“Portanto, não sinto necessidade de ir e fazer isso só para dizer que treinei na Premier League. Tive um dos maiores empregos do futebol mundial, então fui mimado. Noites incríveis, trabalhando com jogadores excepcionais. Sem interferência do proprietário.

“O que as pessoas dizem externamente é: ‘bem, ele não ganhou’. Então, como você prova que pode ganhar? Você tem que estar em um desses grandes clubes.”

Southgate está confiante de que poderia ter um bom desempenho sob pressão em um desses chamados “grandes clubes”, acreditando que teria se saído melhor em alguns desses cargos de destaque do que os treinadores contemporâneos.

Ele acrescentou: “Agora conhecemos esses grandes clubes... acho que poderia ter feito o trabalho que algumas pessoas que estiveram nesses clubes recentemente fizeram? Poderia ter feito melhor? Acho que sim.

“Mas falamos sobre o peso que vem comigo como uma contratação, se você for um proprietário. E há uma realidade em torno disso, eu entendo o que é esse barulho. Há essa parte que me torna potencialmente uma contratação complicada para um clube.”