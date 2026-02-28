A provocação do Lanús ao Flamengo com referência a Lucas Paquetá e taça da Recopa

Lanús e Flamengo protagonizaram recentemente a decisão da Recopa Sul-Americana, torneio que coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No duelo que definiu o título, o clube argentino levou a melhor ao vencer por 3 a 2 no Maracanã, fechando o placar agregado em 4 a 2 e ficando com a taça em pleno território rubro-negro.

A comemoração não ficou restrita ao campo. Nas redes sociais, o perfil oficial do Lanús publicou uma imagem do goleiro Losada segurando o troféu e aproveitou para provocar o Flamengo — com direito a menção indireta ao meia Lucas Paquetá.

Na legenda, o clube argentino fez um trocadilho destacando letras em caixa alta que formavam o nome do brasileiro: “PAra QUE esTA? para abrazarla 47 milliones de veces”. Em tradução livre: “Para que serve? Para abraçá-la 47 milhões de vezes”. A referência foi interpretada como alusão ao alto valor envolvendo Paquetá, reforço que se tornou símbolo do poder de investimento rubro-negro.

Embora o número citado na provocação tenha sido 47 milhões, o valor da negociação gira em torno de 42 milhões de euros. Ainda assim, o montante já havia sido amplamente debatido na Argentina antes da decisão, especialmente pela diferença financeira entre os dois clubes.