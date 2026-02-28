Goal.com
FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP
Luis Felipe Gonçalves

A provocação do Lanús ao Flamengo com referência a Lucas Paquetá e taça da Recopa

Clube argentino usa valor milionário de reforço do Flamengo para provocar nas redes após título continental

Lanús e Flamengo protagonizaram recentemente a decisão da Recopa Sul-Americana, torneio que coloca frente a frente os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana. No duelo que definiu o título, o clube argentino levou a melhor ao vencer por 3 a 2 no Maracanã, fechando o placar agregado em 4 a 2 e ficando com a taça em pleno território rubro-negro.

A comemoração não ficou restrita ao campo. Nas redes sociais, o perfil oficial do Lanús publicou uma imagem do goleiro Losada segurando o troféu e aproveitou para provocar o Flamengo — com direito a menção indireta ao meia Lucas Paquetá.

Na legenda, o clube argentino fez um trocadilho destacando letras em caixa alta que formavam o nome do brasileiro: “PAra QUE esTA? para abrazarla 47 milliones de veces”. Em tradução livre: “Para que serve? Para abraçá-la 47 milhões de vezes”. A referência foi interpretada como alusão ao alto valor envolvendo Paquetá, reforço que se tornou símbolo do poder de investimento rubro-negro.

Embora o número citado na provocação tenha sido 47 milhões, o valor da negociação gira em torno de 42 milhões de euros. Ainda assim, o montante já havia sido amplamente debatido na Argentina antes da decisão, especialmente pela diferença financeira entre os dois clubes.

  • TOPSHOT-FBL-RECOPA-LANUS-CELEBRATIONAFP

    Sozinho, Paquetá supera o elenco rival

    Os números ajudam a dimensionar o contraste. O elenco do Lanús é avaliado em aproximadamente 43,6 milhões de euros (cerca de R$ 271 milhões), segundo o site especializado Transfermarkt, praticamente o mesmo valor investido pelo Flamengo na contratação de Paquetá.

    Quando se observa o cenário global, a distância é ainda maior. O grupo rubro-negro é considerado o mais valioso das Américas, estimado em 223,8 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão), cifra mais de cinco vezes superior à do adversário argentino.

    No Lanús, o jogador mais valorizado é o meia Marcelino Moreno, avaliado em 5,1 milhões de euros. Ele também se tornou a contratação mais cara da história do clube ao ser adquirido junto ao Coritiba por 2,7 milhões de euros.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    O abismo financeiro em números

    • Valor total do elenco do Flamengo: 223,70 milhões de euros (R$ 1,386 bilhão)
    • Valor total do elenco do Lanús: 43,80 milhões de euros (R$ 271,56 milhões)
    • Jogador mais valioso do Flamengo: Lucas Paquetá – 35 milhões de euros (R$ 217,00 milhões)
    • Jogador mais valioso do Lanús: Marcelino Moreno – 5 milhões de euros (R$ 31,00 milhões)

    O cenário reforça o contraste entre investimento e resultado esportivo na decisão continental, ponto que acabou servindo de combustível para a provocação argentina após a conquista.

  • FBL-RECOPA-FLAMENGO-LANUSAFP

    O que vem a seguir?

    Depois da frustração na Recopa, o Flamengo volta suas atenções para as competições domésticas. A equipe encara o Madureira no Maracanã em compromisso válido pelo estadual, administrando vantagem de 3 gols, construída anteriormente.

    Até aqui, o Rubro-Negro soma sete derrotas em 14 partidas na temporada de 2026, número que mantém o ambiente sob pressão mesmo diante de um elenco estrelado e de alto investimento.

