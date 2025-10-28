A provocação de Jude Bellingham ao Barcelona durante vitória do Real Madrid em El Clásico que resgatou polêmica de pagamentos a árbitro

Apesar da grande atuação, o camisa 5 do Real também virou notícia por outro motivo: um gesto obsceno flagrado pelas câmeras. Ele apontou para a virilha e mostrou a língua para a torcida, gesto parecido com o que fez na Euro 2024 — quando foi multado e suspenso.

Pouco depois, Bellingham ainda provocou Lamine Yamal, joia do Barcelona que havia dito em uma live: “Eles roubam e reclamam o tempo todo”. Após o jogo, o inglês postou fotos da vitória e escreveu: “Falar é fácil. HALA MADRID SEMPRE!”.

Mesmo com as polêmicas, Bellingham preferiu valorizar o resultado:

“Foi uma vitória muito importante. Todo o time se esforçou muito, e merecemos os três pontos”, disse ele. “No primeiro tempo, fomos muito perigosos com a bola. No segundo, defendemos com garra. Foi uma grande atuação coletiva.”