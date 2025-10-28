+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
A provocação de Jude Bellingham ao Barcelona durante vitória do Real Madrid em El Clásico que resgatou polêmica de pagamentos a árbitro

Jude Bellingham voltou a ser o centro das atenções em mais uma polêmica — desta vez, no acalorado El Clásico deste domingo, em que foi decisivo na vitória do Real Madrid. Perto do fim do primeiro tempo, no Bernabéu, o meia inglês se desentendeu com Pedri, do Barcelona. O jogador catalão pediu ao árbitro Soto Grado que mostrasse cartão vermelho a Bellingham — e a reação do camisa 5 do Real acabou gerando ainda mais tensão entre os dois rivais do Campenato Espanhol

  • Bellingham brilha em El Clásico

    Jude Bellingham foi decisivo mais uma vez em um El Clásico. O meia inglês marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona, reafirmando sua fama de jogador decisivo em grandes jogos. Ele deu o passe para Kylian Mbappé abrir o placar aos 22 minutos e, pouco antes do intervalo, aproveitou uma assistência de cabeça de Éder Militão para garantir o gol da vitória. A atuação também serviu para mostrar que o craque está de volta à melhor forma após uma cirurgia no ombro — e ajudou o Real a abrir cinco pontos de vantagem na liderança de LaLiga.

    A polêmica com Pedri

    Durante o jogo, Bellingham se envolveu em uma discussão com Pedri após cometer uma falta. O jogador do Barcelona pediu a expulsão do inglês, que teria respondido com ironia: “Nem com o Negreira!”. A frase, segundo a imprensa espanhola, foi uma provocação ao Caso Negreira, escândalo que envolve pagamentos do Barcelona a um ex-dirigente de arbitragem. O comentário aumentou ainda mais o clima tenso entre os dois rivais.

  • Entenda o Caso Negreira

    O Caso Negreira investiga supostos pagamentos de cerca de 8,3 milhões de euros (R$ 52  milhões) feitos pelo Barcelona entre 2001 e 2018 a empresas ligadas a José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem da Espanha. O clube afirma que o dinheiro foi para relatórios técnicos, mas os promotores acreditam que havia tentativa de influenciar árbitros. Embora um tribunal tenha descartado a acusação de suborno em 2024, o processo por corrupção esportiva ainda está em andamento — e segue manchando a imagem do Barça.

    Bellingham segue em evidência

    Apesar da grande atuação, o camisa 5 do Real também virou notícia por outro motivo: um gesto obsceno flagrado pelas câmeras. Ele apontou para a virilha e mostrou a língua para a torcida, gesto parecido com o que fez na Euro 2024 — quando foi multado e suspenso.

    Pouco depois, Bellingham ainda provocou Lamine Yamal, joia do Barcelona que havia dito em uma live: “Eles roubam e reclamam o tempo todo”. Após o jogo, o inglês postou fotos da vitória e escreveu: “Falar é fácil. HALA MADRID SEMPRE!”.

    Mesmo com as polêmicas, Bellingham preferiu valorizar o resultado:

    “Foi uma vitória muito importante. Todo o time se esforçou muito, e merecemos os três pontos”, disse ele. “No primeiro tempo, fomos muito perigosos com a bola. No segundo, defendemos com garra. Foi uma grande atuação coletiva.”

