Barcelona é ordenado a entregar contrato após registro de polêmico pagamento de R$ 50,1 milhões a árbitro desaparecer

O chamado “Caso Negreira”, um dos escândalos mais explosivos da história recente do futebol espanhol, entrou em uma nova e decisiva fase. Um tribunal de Barcelona determinou oficialmente que o clube entregue todos os contratos e documentos de suporte relacionados aos € 8 milhões pagos a Negreira e às suas empresas entre 2001 e 2018.

De acordo com o jornal El Mundo, os investigadores não encontraram vestígios dos contratos originais nem qualquer registro escrito nos arquivos do clube que justifique os pagamentos, supostamente feitos por “serviços de assessoria em arbitragem”. A ausência de provas documentais aumentou as suspeitas sobre a natureza da relação entre o Barcelona e o ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros (CTA).

A decisão judicial vai além da parte administrativa: o tribunal convocou o Barcelona, como pessoa jurídica, a depor no processo. Os ex-treinadores Luis Enrique e Ernesto Valverde, assim como o atual presidente Joan Laporta, deverão prestar depoimento no dia 25 de novembro, na condição de testemunhas.