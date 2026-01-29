O protesto planejado por torcedores do Tottenham em jogo contra o Manchester City
Saída aos 75 minutos
Os organizadores do crescente movimento de protesto entre torcedores do Tottenham esperam usar a visibilidade global do confronto contra os atuais campeões para dar projeção às suas reivindicações. Com o jogo de domingo diante do Manchester City programado para transmissão ao vivo pela Sky Sports, o grupo Change for Tottenham divulgou um plano de ação detalhado com o objetivo de constranger a diretoria e evidenciar a insatisfação nas arquibancadas.
O principal ato da manifestação será um abandono coordenado do estádio no 75º minuto da partida. Na noite de terça-feira, o grupo recorreu às redes sociais para incentivar os torcedores a deixarem seus lugares cerca de 15 minutos antes do apito final, independentemente do placar, e acompanhar o restante do jogo em pubs nas proximidades.
A iniciativa busca criar um impacto visual forte do descontentamento da torcida. Em publicação no X, antigo Twitter, o movimento afirmou: “Este jogo será transmitido ao vivo. O mundo estará assistindo. Isso enviaria uma mensagem poderosa. Se o estádio esvaziar, a mensagem será inegável. Se ficarmos sentados e em silêncio, a diretoria nos ignorará mais uma vez”.
Os organizadores acreditam que fileiras de assentos vazios no momento decisivo de uma partida de grande audiência serão impossíveis de ignorar, tanto para as emissoras quanto para a cúpula do clube, funcionando como um símbolo claro de que a paciência dos torcedores chegou ao limite.
- AFP
Frustrações em relação aos resultados
O apelo por uma ação mais drástica vem na esteira de uma temporada marcada pelo aumento do atrito entre a torcida e a diretoria do Tottenham. Os torcedores apontam uma série de fatores que alimentam o descontentamento, que vão desde os maus resultados em campo e uma crise de lesões cada vez mais grave até a insatisfação com os altos preços dos ingressos e a percepção de falta de ambição do clube no mercado de transferências.
Esta não é a primeira mobilização dos fãs neste mês. Um protesto semelhante foi organizado antes do recente clássico londrino contra o West Ham, partida que terminou com uma derrota dramática por 2 a 1 para os Spurs. Na ocasião, torcedores se reuniram na região da Park Lane antes do apito inicial e marcharam em direção ao Tottenham Hotspur Stadium. Embora o grupo tenha afirmado que ao menos 300 pessoas participaram do ato, observadores indicaram um número menor de presentes.
Dentro do estádio, a manifestação seguiu com faixas amarelas exibindo a mensagem “Hora da Mudança”, além de bandeiras e cachecóis. Agora, o grupo defende a intensificação dessas ações neste fim de semana, convocando os torcedores a se reunirem do lado de fora da South Stand 30 minutos antes do início da partida, munidos de faixas e prontos para se somar aos cânticos contra a atual gestão.
Boicote aos gastos para 'parar de financiar o fracasso'
Além dos protestos visuais, o Change for Tottenham também passou a incentivar um boicote financeiro à experiência do dia de jogo. O grupo orientou os torcedores a não gastarem dinheiro dentro do estádio, adotando o slogan “não financie o fracasso”.
A estratégia tem dois eixos: afetar a imagem do clube com a saída coordenada das arquibancadas e atingir as receitas do dia de jogo ao se recusar a comprar alimentos, bebidas ou produtos oficiais. Para o movimento, o apoio passivo deixou de ser uma opção para quem deseja ver mudanças reais na condução do clube.
“A diretoria não ouvirá o silêncio”, escreveu o grupo. “Não ouvirá a paciência. Só reagirá quando os torcedores presentes no estádio demonstrarem um descontentamento visível e coletivo. Se não agirmos juntos dentro do estádio, nada mudará.”
- Getty Images Sport
CEO admite 'distância' entre clube e torcedores
A agitação não passou despercebida pela cúpula do clube. O CEO do Tottenham, Vinai Venkatesham, tomou recentemente a iniciativa de publicar uma carta aberta direcionada à base de torcedores insatisfeitos, numa tentativa de reduzir o distanciamento crescente entre as partes. No texto, ele reconheceu o ambiente tóxico atual e prometeu trabalhar para reconstruir a relação com a torcida.
“Sabemos que existe uma distância entre o clube e nossos torcedores e estamos comprometidos em reconstruir essa conexão”, escreveu Venkatesham. A mensagem buscou conter a escalada da insatisfação, reforçando que a diretoria reconhece o papel central dos fãs na identidade do clube.
“O Tottenham Hotspur não pode existir sem vocês, nossos torcedores”, afirmou o executivo. “Somos construídos sobre a lealdade, a paixão e o compromisso daqueles que nos acompanham, e não subestimamos o que significa apoiar este clube. Sua dedicação é profundamente importante. Agradecemos pelo apoio contínuo e estamos determinados a entregar um futuro que o reflita.”
Resta saber se o apelo será suficiente para dissuadir os torcedores de abandonarem seus assentos no domingo. O que é certo é que o confronto no norte de Londres se desenha como uma tarde potencialmente tensa dentro e fora de campo.