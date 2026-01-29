O protesto planejado por torcedores do Tottenham em jogo contra o Manchester City

Os organizadores do crescente movimento de protesto entre torcedores do Tottenham esperam usar a visibilidade global do confronto contra os atuais campeões para dar projeção às suas reivindicações. Com o jogo de domingo diante do Manchester City programado para transmissão ao vivo pela Sky Sports, o grupo Change for Tottenham divulgou um plano de ação detalhado com o objetivo de constranger a diretoria e evidenciar a insatisfação nas arquibancadas.

O principal ato da manifestação será um abandono coordenado do estádio no 75º minuto da partida. Na noite de terça-feira, o grupo recorreu às redes sociais para incentivar os torcedores a deixarem seus lugares cerca de 15 minutos antes do apito final, independentemente do placar, e acompanhar o restante do jogo em pubs nas proximidades.

A iniciativa busca criar um impacto visual forte do descontentamento da torcida. Em publicação no X, antigo Twitter, o movimento afirmou: “Este jogo será transmitido ao vivo. O mundo estará assistindo. Isso enviaria uma mensagem poderosa. Se o estádio esvaziar, a mensagem será inegável. Se ficarmos sentados e em silêncio, a diretoria nos ignorará mais uma vez”.

Os organizadores acreditam que fileiras de assentos vazios no momento decisivo de uma partida de grande audiência serão impossíveis de ignorar, tanto para as emissoras quanto para a cúpula do clube, funcionando como um símbolo claro de que a paciência dos torcedores chegou ao limite.