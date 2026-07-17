Prostituição, drogas e a queda inesperada da Argentina... Quem é o árbitro da final da Copa do Mundo responsável por decisões polêmicas?

Apesar de sua vasta experiência, Vintič não conta com o apoio unânime do mundo do futebol espanhol, já que já foi alvo de críticas generalizadas devido a várias de suas decisões em partidas de clubes espanhóis.

A plataforma Archivo VAR chegou a criticar sua escolha para a final da Copa do Mundo, considerando que a FIFA “gera polêmica” com essa nomeação, e apontando que o árbitro esloveno “teve muitas dificuldades em partidas importantes durante a temporada europeia e perdeu o controle sempre que a intensidade da competição aumentava”.

Entre os episódios que mais causaram indignação em Madri está a expulsão do jogador do Real Madrid Eduardo Camavinga durante a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

O Real Madrid estava vencendo por 3 a 2, quando Vinčić mostrou o segundo cartão amarelo a Camavinga por perda de tempo, apesar de já ter lhe dado uma advertência minutos antes por causa de uma entrada forte.

A decisão provocou a indignação do ex-zagueiro Álvaro Arbeloa, que afirmou: “O árbitro acabou com o jogo; não dá para expulsar um jogador por uma jogada dessas”.

O Barcelona também não ficou de fora da polêmica, já que sua torcida ainda se lembra do jogo contra o Inter de Milão na Liga dos Campeões de 2022, quando Vintičić ignorou a marcação de um pênalti após um toque de mão em Denzel Dumfries dentro da área.

Por outro lado, ele anulou um gol marcado por Pedri devido a um toque de mão não intencional de Ansu Fati, depois que a bola ricocheteou no goleiro — uma decisão que gerou amplas contestações dentro do clube catalão.