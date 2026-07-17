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Prostituição, drogas e a queda inesperada da Argentina... Quem é o árbitro da final da Copa do Mundo responsável por decisões polêmicas?

Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
S. Vincic
Espanha
Argentina
EUA
Eslovênia

Ignorou a expulsão de Hakimi e irritou o Real Madrid e o Barcelona

O árbitro esloveno Slavko Vinčić terá pela frente a partida mais importante de sua carreira, quando apitará a final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no próximo domingo, no estádio “MetLife”, em Nova Jersey.

Apesar do prestígio de que goza Vinčić, de 46 anos, nos círculos arbitrais europeus, seu nome tem sido associado, nos últimos anos, a uma série de decisões polêmicas, além de um incidente fora dos campos que causou grande comoção, depois que a polícia bósnia o deteve em 2020 durante uma operação contra uma rede de prostituição e tráfico de drogas, antes de ser liberado posteriormente sem que nenhuma acusação fosse formulada contra ele.

  • Um momento emocionante após o anúncio de sua escolha

    O árbitro esloveno não conseguiu conter a emoção quando o italiano Pierluigi Collina, presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, lhe comunicou que havia sido escolhido para apitar a final da Copa do Mundo.

    Vincic levou as mãos à cabeça e quase chorou na frente dos colegas, antes de dizer: “Primeiro foi o choque, depois a alegria. Eu estava tremendo; é uma honra indescritível apitar a final da Copa do Mundo.”

    Ele acrescentou: “Esse é um sonho que todo árbitro tem desde o início de sua carreira; por isso, sinto um grande orgulho, tanto por mim quanto pela minha equipe. É difícil descrever o que estou sentindo com palavras, mas estou muito orgulhoso de representar a Eslovênia no maior evento esportivo do mundo, e daremos o nosso melhor.”

    Ele contará com a ajuda de seus compatriotas Tomáš Klancnič e Andraz Kovačič na arbitragem da partida, enquanto o jordaniano Adham Makhadmeh assumirá a função de quarto árbitro, auxiliado por seu compatriota Mohammed Al-Kallaf como árbitro assistente reserva.

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  • Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24Getty Images Sport

    Uma trajetória repleta de grandes partidas

    Vintčić possui ampla experiência na arbitragem dos principais jogos europeus e internacionais, tendo participado do Campeonato Europeu de 2020 e, posteriormente, apitado a final da Liga Europa de 2022 entre o Eintracht de Frankfurt e o Rangers.

    Em 2024, ele apitou a final da Liga dos Campeões entre o Borussia Dortmund e o Real Madrid, além de ter apitado partidas do Campeonato Europeu de 2024, incluindo a semifinal entre França e Espanha.

    No ano passado, ele também participou da arbitragem de partidas da Copa do Mundo de Clubes de 2025, sediada nos Estados Unidos.

    A edição de 2026 marca sua segunda participação na Copa do Mundo, depois de ter apitado duas partidas na Copa do Mundo do Catar de 2022.

    No âmbito árabe, o árbitro esloveno já apitou várias partidas do futebol saudita, com destaque para o clássico entre Al-Nassr e Al-Ittihad na segunda fase da última temporada da Liga Profissional Roshen, e entre Al-Ahli e Al-Hilal na primeira fase da temporada 2024-2025, além do clássico entre Al-Ahli e Zamalek no Campeonato Egípcio da temporada 2022-2023.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    A Espanha não conhece a derrota com o apito de Vintić

    O árbitro esloveno já havia apitado uma partida da Argentina na Copa do Mundo, na última edição, no Catar, quando a seleção do “Tango” perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1 — a última derrota da Argentina em uma Copa do Mundo.

    Já pela seleção espanhola, ele apitou cinco partidas, começando pelo empate em 2 a 2 em um amistoso contra a Colômbia em 2017, seguido pelo empate sem gols contra a Suécia na estreia da “La Roja” no Campeonato Europeu de 2020.

    Ele também comandou o confronto entre Espanha e Itália na semifinal da Liga das Nações de 2023, que terminou com vitória dos espanhóis por 2 a 1, antes de comandar duas partidas da Espanha no último Campeonato Europeu: a primeira contra a Itália, que terminou com vitória por 1 a 0, e a segunda contra a França na semifinal, vencida pelos espanhóis por 2 a 1.

    A seleção espanhola não sofreu nenhuma derrota nas partidas apitadas por Vinčić.

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  • O caso da “Lei de Vinícius”

    Durante a Copa do Mundo de 2026, ele apitou três partidas: Brasil x Marrocos (1 a 1), Jordânia x Argélia (2 a 1 para a Argélia) e México x Equador (2 a 0) nas oitavas de final.

    A edição atual testemunhou um dos momentos mais marcantes da arbitragem do árbitro esloveno, quando ele mostrou o cartão vermelho ao equatoriano Piro Hinkapi por ter coberto a boca enquanto falava com um adversário, aplicando o que ficou conhecido na mídia como a “regra do Vinícius”.

    As origens desse episódio remontam à última temporada da Liga dos Campeões, durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, quando o argentino Gianluca Prestiani foi expulso pelo mesmo comportamento.

  • A foto de Hakimi que gerou polêmica

    Apesar de ter mostrado sete cartões amarelos e um cartão vermelho durante suas três partidas no torneio, o que mais gerou polêmica foi sua decisão de não punir o marroquino Achraf Hakimi após sua entrada violenta no brasileiro Vinícius Júnior.

    A jogada ocorreu nos acréscimos do primeiro tempo, depois que Hakimi pisou no tornozelo do jogador brasileiro; apesar da gravidade da jogada, o árbitro não mostrou nenhum cartão, e o árbitro de vídeo (VAR) também não interveio.

    O astro sueco Zlatan Ibrahimović comentou a jogada à rede “Fox Sports”, dizendo: “Quando vi a jogada, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que o árbitro deveria assumir o controle da partida. Não se trata do nome do jogador ou do momento da partida, mas sim de proteger os jogadores”.

    Ele acrescentou: “O atacante já havia ultrapassado o adversário, e o perigo era evidente; o contato, por sua vez, ocorreu com um atraso considerável”.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Decisões que irritaram o Real Madrid e o Barcelona

    Apesar de sua vasta experiência, Vintič não conta com o apoio unânime do mundo do futebol espanhol, já que já foi alvo de críticas generalizadas devido a várias de suas decisões em partidas de clubes espanhóis.

    A plataforma Archivo VAR chegou a criticar sua escolha para a final da Copa do Mundo, considerando que a FIFA “gera polêmica” com essa nomeação, e apontando que o árbitro esloveno “teve muitas dificuldades em partidas importantes durante a temporada europeia e perdeu o controle sempre que a intensidade da competição aumentava”.

    Entre os episódios que mais causaram indignação em Madri está a expulsão do jogador do Real Madrid Eduardo Camavinga durante a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

    O Real Madrid estava vencendo por 3 a 2, quando Vinčić mostrou o segundo cartão amarelo a Camavinga por perda de tempo, apesar de já ter lhe dado uma advertência minutos antes por causa de uma entrada forte.

    A decisão provocou a indignação do ex-zagueiro Álvaro Arbeloa, que afirmou: “O árbitro acabou com o jogo; não dá para expulsar um jogador por uma jogada dessas”.

    O Barcelona também não ficou de fora da polêmica, já que sua torcida ainda se lembra do jogo contra o Inter de Milão na Liga dos Campeões de 2022, quando Vintičić ignorou a marcação de um pênalti após um toque de mão em Denzel Dumfries dentro da área.

    Por outro lado, ele anulou um gol marcado por Pedri devido a um toque de mão não intencional de Ansu Fati, depois que a bola ricocheteou no goleiro — uma decisão que gerou amplas contestações dentro do clube catalão.

  • O caso de prostituição e drogas

    Fora dos campos, o árbitro esloveno se viu no centro de um caso que despertou o interesse da mídia europeia em 2020.

    Durante sua estadia na cidade de Bijeljina, na Bósnia e Herzegovina, a polícia o prendeu durante uma operação que teve como alvo uma rede envolvida em prostituição e tráfico de drogas, conforme destacou a rede francesa RMC.

    A operação resultou na prisão de 26 homens e 9 mulheres, entre elas Teana Maksimović, considerada pelas autoridades como a mentora da rede de prostituição, antes de confessar posteriormente as acusações que lhe foram imputadas.

    Além disso, a polícia apreendeu durante a operação quatro pacotes de cocaína, dez revólveres, três coletes à prova de balas, além de mais de 10 mil euros em moedas diversas.

    Relatos da época indicavam que Vinčić era suspeito de ter utilizado os serviços da rede, antes de ser interrogado e liberado sem que nenhuma acusação fosse formulada contra ele.

    O juiz esloveno negou qualquer envolvimento no caso e declarou ao jornal esloveno *Vecer*: “Aceitei um convite para almoçar, e mais tarde percebi que foi o maior erro que cometi na vida”.

    Ele acrescentou: “Não tenho nenhuma relação com o grupo que foi detido. Sim, a polícia nos levou para a delegacia e nos interrogou como testemunhas; depois que ficou claro que não conhecíamos nenhuma dessas pessoas, fomos liberados”.

    Ele também recebeu apoio da Federação Eslovena de Futebol, que considerou que o ocorrido foi “apenas azar”, afirmando que o árbitro “se viu no lugar errado, na hora errada”, sem qualquer ligação com a atividade criminosa que a operação tinha como alvo.

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