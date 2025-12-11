Projeto do Chelsea voltou a complicar Enzo Maresca: time imaturo nunca foi candidato ao título inglês e pode ficar fora da próxima Champions League

Muito se falou sobre a indisciplina do Chelsea nesta temporada. A expulsão de Caicedo foi a sexta do time no ano, somando todas as competições. Quatro delas aconteceram na Premier League. Eles ainda estão longe do recorde da competição (nove), mas não seria surpresa se igualassem a marca até maio.

O elenco dos Blues tem a média de idade mais baixa da Premier League: 23,3 anos. O segundo mais jovem é o Tottenham, mais de um ano acima, com 24,7. O próprio Maresca é um técnico praticamente em formação, com pouco mais de 150 jogos na carreira e apenas 67 antes de assumir o Chelsea.

Mesmo assim, o italiano já mostrou ser um dos treinadores mais promissores do momento, evoluindo taticamente e administrando um vestiário jovem em meio ao barulho constante que envolve o clube. O mínimo seria oferecer a ele jogadores mais prontos para o alto nível. O fato de os dois atletas mais experientes do elenco serem Tosin Adarabioyo e Robert Sánchez é um contrassenso, e essa falta de liderança cai no colo dos diretores esportivos e responsáveis por contratações.

Depois da derrota para o Leeds, em um jogo no qual Tosin falhou no terceiro gol, Maresca chegou a admitir que o elenco não tinha qualidade suficiente para lidar com determinadas ausências.

“Na maioria das vezes, a gente faz rotação porque o outro simplesmente não consegue jogar”, disse ele. “Mas eu tento sempre ser honesto com vocês. No futebol, na vida, em qualquer trabalho, existe um nível. O Andrey [Santos], infelizmente, não é o Moi [Caicedo]. O Tosin não é o Wes [Fofana]. Eles têm habilidades diferentes. São diferentes. Se eu disser que o Andrey é como o Moi, vocês vão perceber que estou mentindo. Em qualquer trabalho existe um nível. Como eu. Muitos treinadores são melhores do que eu. Alguns não são. Mas existe um nível. Para mim, essa é a realidade.”