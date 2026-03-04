Problemas no Real Madrid, já que a equipe de Kylian Mbappé discorda veementemente do diagnóstico de lesão do clube e não quer que ele volte às pressas para o confronto contra o Manchester City

A discrepância entre o boletim médico do clube e a avaliação da comitiva criou uma cortina de fumaça em torno do campo de treinamento de Valdebebas. O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na terça-feira esclarecendo a condição de Mbappé, afirmando: “Após os exames realizados em nosso jogador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid, foi confirmado o diagnóstico de entorse no joelho esquerdo e a adequação do tratamento conservador que está sendo seguido. Aguardando evolução.” No entanto, Meana apresentou uma visão contrastante do diagnóstico, alegando que a lesão é “realmente significativa”.

A iminente Copa do Mundo de 2026 é o principal motivo por trás da postura protetora de sua equipe. Com apenas 100 dias restantes até o início do torneio, há uma firme convicção entre os representantes de Mbappé de que ele não pode perder um único dia de reabilitação adequada. “Vamos chamá-la de entorse apenas porque é o que diz o laudo médico, mas a lesão é realmente significativa. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo e Mbappé não tem tempo a perder. Ele precisa de todos os 100 dias para se recuperar completamente”, explicou Meana. O receio é que forçar um retorno para o confronto contra o City possa resultar em uma lesão catastrófica que tiraria o capitão da França do maior palco do mundo.