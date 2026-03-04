getty
Problemas no Real Madrid, já que a equipe de Kylian Mbappé discorda veementemente do diagnóstico de lesão do clube e não quer que ele volte às pressas para o confronto contra o Manchester City
Tensões por lesões em meio à disputa pelo título
A tensão surge em um momento desastroso para os gigantes espanhóis, que ainda estão se recuperando da surpreendente derrota em casa para o Getafe, que prejudicou gravemente suas esperanças de conquistar o título da La Liga. A posição oficial do clube tem sido de otimismo cauteloso, mas as informações vindas do lado de Mbappé sugerem uma realidade médica muito mais grave do que a apresentada ao público. Uma reportagem do jornalista Anton Meana, via Cadena SER, indica que o “ligamento cruzado posterior esquerdo do jogador está no limite”, um diagnóstico muito mais preocupante do que a “entorse” comunicada oficialmente pelo clube.
A verdade por trás da “entorse”
A discrepância entre o boletim médico do clube e a avaliação da comitiva criou uma cortina de fumaça em torno do campo de treinamento de Valdebebas. O Real Madrid divulgou um comunicado oficial na terça-feira esclarecendo a condição de Mbappé, afirmando: “Após os exames realizados em nosso jogador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid, foi confirmado o diagnóstico de entorse no joelho esquerdo e a adequação do tratamento conservador que está sendo seguido. Aguardando evolução.” No entanto, Meana apresentou uma visão contrastante do diagnóstico, alegando que a lesão é “realmente significativa”.
A iminente Copa do Mundo de 2026 é o principal motivo por trás da postura protetora de sua equipe. Com apenas 100 dias restantes até o início do torneio, há uma firme convicção entre os representantes de Mbappé de que ele não pode perder um único dia de reabilitação adequada. “Vamos chamá-la de entorse apenas porque é o que diz o laudo médico, mas a lesão é realmente significativa. Faltam 100 dias para a Copa do Mundo e Mbappé não tem tempo a perder. Ele precisa de todos os 100 dias para se recuperar completamente”, explicou Meana. O receio é que forçar um retorno para o confronto contra o City possa resultar em uma lesão catastrófica que tiraria o capitão da França do maior palco do mundo.
Arbeloa continua sem se pronunciar sobre o seu regresso
O técnico do Blancos, Álvaro Arbeloa, tentou minimizar a situação em recentes coletivas de imprensa, mantendo uma postura de otimismo cauteloso e evitando datas específicas. “Mbappé e a Liga dos Campeões? Vamos levar um dia de cada vez”, explicou Arbeloa durante sua coletiva de imprensa. “É uma questão de ver como ele está se sentindo. No momento, é melhor não dar prazos, queremos ver como ele se sente e decidiremos com base nisso.”
Crise crescente de lesões no Bernabéu
O momento da disputa envolvendo Mbappé é particularmente doloroso para o Real Madrid, que enfrenta uma lesão catastrófica em outro atacante importante. O clube confirmou recentemente uma ruptura do ligamento cruzado anterior do astro brasileiro Rodrygo. Com Rodrygo fora dos gramados pelo resto da temporada, a pressão para que Mbappé retorne o mais rápido possível se intensificou, criando uma tempestade perfeita de interesses conflitantes entre os objetivos esportivos do clube e o bem-estar pessoal do jogador. À medida que o confronto com o Manchester City se aproxima, o impasse continua, deixando a temporada do Real Madrid em suspenso, enquanto seu ativo mais caro continua sendo objeto de uma disputa interna.
Foi noticiado que Mbappé provavelmente perderá a primeira mão da partida contra o City na próxima quarta-feira e o confronto do Real Madrid com o Celta Vigo pela La Liga neste fim de semana.
