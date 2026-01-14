+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Guler Arbeloa Real Madrid AlbaceteGetty
Thomas Hindle

O problema era Xabi Alonso? Real Madrid passa vergonha e está eliminado na Copa do Rei após derrota para o Albacete

O Real Madrid teve uma atuação defensiva lamentável e, apesar dos gols de Franco Mastantuono e Gonzalo Garcia, foi eliminado para o Albacete, da segunda divisão, na Copa do Rei, perdendo por 3 a 2

O Real Madrid teve dificuldades no início da partida, com uma mistura de jogadores da base e do time principal sem conseguir criar muitas oportunidades. Federico Valverde chutou duas vezes para fora de longa distância, enquanto Vinicius Jr., que estava cheio de energia e sempre encarando seu marcador, mandou uma bola por cima do gol.

Como esperado, o Albacete se fechou na defesa e soube aproveitar os contra-ataques. O primeiro gol foi merecido, quando Javi Villar cabeceou para o fundo das redes após um escanteio, aos 42 minutos. Mas o Real Madrid empatou antes do intervalo, com Mastantuono se antecipando ao marcador e empurrando a bola para o fundo da rede após uma cobrança de falta.

O Real Madrid assumiu o controle no segundo tempo, com Vinicius continuando a ameaçar, enquanto Arda Guler se envolvia mais no meio-campo. A vitória parecia provável para os comandados de Arbeloa, mas foi o oportunista Albacete que marcou novamente, graças a uma falha desastrosa da defesa do Real Madrid. Raúl Asencio não conseguiu afastar a bola, ela quicou na área e Jefte Betancor aproveitou o rebote para finalizar a menos de 10 minutos do fim. 

E então foi o caos. O Real Madrid empatou aos 91 minutos graças a uma bela cabeçada de GonzaloGarcia, mas o Albacete roubou a vitória quase no último lance, com um golaço de Betancor. Um último esforço dos Blancos se mostrou inútil e a eliminação marca um começo desastroso para Arbeloa.

A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio Carlos Belmonte...

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Goleiro e Defesa

    Andriy Lunin (6/10):

    Fez algumas defesas seguras e não pôde fazer nada nos gols.

    David Jimenez (7/10):

    Reagiu devagar no segundo gol dos donos da casa, o que comprometeu uma atuação que, se não fosse isso, teria sido boa. 

    Raul Asencio (4/10):

    Mal durante todo o jogo. Mostrou falta de "intimidade" com a bola e não conseguiu afastar o perigo nos dois primeiros gols.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    Dean Huijsen (6/10):

    Um pouco irregular. Bem com a bola e participou no gol de Mastantuono, mas cometeu um ou outro erro. 

    Fran Garcia (7/10):

    Cheio de velocidade e apoiou bem o ataque. Infelizmente, foi substituído. 

    • Publicidade
  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Meio-campo

    Jorge Cestero (6/10):

    Manteve bem a posse de bola, mas foi exposto nas transições. 

    Federico Valverde (5/10):

    Longe de sua melhor forma. Errático às vezes e tentou chutar de longe. 

    Arda Guler (6/10):

    Fez o cruzamento que resultou no primeiro gol do Madrid, assistiu o segundo e controlou o ritmo no segundo tempo.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Ataque

    Franco Mastantuono (6/10):

    Marcou um gol, mas ofereceu pouco no ataque. 

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Não fez praticamente nada até conseguir uma bela cabeçada para empatar aos 91 minutos. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Correu incansavelmente contra seu marcador e criou suas oportunidades. Chutou para fora uma ou duas vezes. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Substituições e Treinador

    David Alaba (6/10):

    Um desempenho decente na defesa. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Ofereceu energia no meio-campo, mas não a qualidade ofensiva necessária.

    Dani Carvajal (4/10):

    Faltou precisão. Não conseguiu acompanhar seu marcador no gol da vitória.

    Cesar Palacios (S/N):

    Sem tempo para causar impacto. 

    Pepe Sanchez (S/N):

    Também sem tempo para causar impacto. 

    Alvaro Arbeloa (3/10):

    Que início terrível. O Real foi fraco no ataque, deficiente na defesa e mereceu perder. Será que Xabi Alonso era realmente o problema?

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Levante crest
Levante
LEV
0