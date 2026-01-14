O problema era Xabi Alonso? Real Madrid passa vergonha e está eliminado na Copa do Rei após derrota para o Albacete

O Real Madrid teve dificuldades no início da partida, com uma mistura de jogadores da base e do time principal sem conseguir criar muitas oportunidades. Federico Valverde chutou duas vezes para fora de longa distância, enquanto Vinicius Jr., que estava cheio de energia e sempre encarando seu marcador, mandou uma bola por cima do gol.
Como esperado, o Albacete se fechou na defesa e soube aproveitar os contra-ataques. O primeiro gol foi merecido, quando Javi Villar cabeceou para o fundo das redes após um escanteio, aos 42 minutos. Mas o Real Madrid empatou antes do intervalo, com Mastantuono se antecipando ao marcador e empurrando a bola para o fundo da rede após uma cobrança de falta.
O Real Madrid assumiu o controle no segundo tempo, com Vinicius continuando a ameaçar, enquanto Arda Guler se envolvia mais no meio-campo. A vitória parecia provável para os comandados de Arbeloa, mas foi o oportunista Albacete que marcou novamente, graças a uma falha desastrosa da defesa do Real Madrid. Raúl Asencio não conseguiu afastar a bola, ela quicou na área e Jefte Betancor aproveitou o rebote para finalizar a menos de 10 minutos do fim.
E então foi o caos. O Real Madrid empatou aos 91 minutos graças a uma bela cabeçada de GonzaloGarcia, mas o Albacete roubou a vitória quase no último lance, com um golaço de Betancor. Um último esforço dos Blancos se mostrou inútil e a eliminação marca um começo desastroso para Arbeloa.
A GOAL avalia os jogadores do Real Madrid no Estádio Carlos Belmonte...
