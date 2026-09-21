Bernardo Silva vive um início conturbado no Real Madrid desde que chegou ao clube na última janela de transferências de verão. O jogador português, que se transferiu de graça do Manchester City, não vem recebendo oportunidades suficientes sob o comando de José Mourinho, num momento em que o clube merengue enfrenta diversas dificuldades desde o início da temporada.
Problema físico ou tático: por que Bernardo Silva desapareceu?
Início conturbado: um paradoxo evidente
O Real Madrid era a prioridade de Bernardo Silva, depois que Mourinho o convenceu pessoalmente a se juntar ao seu projeto, após um telefonema em que o treinador português explicou sua visão de futuro. Silva preferiu a transferência ao Real Madrid em detrimento do Barcelona e do Atlético de Madrid, em busca de um papel de titular em uma equipe que disputa os maiores títulos. Mourinho havia pedido especificamente por sua contratação, considerando que sua versatilidade e experiência representavam dois fatores importantes para a reconstrução do meio-campo da equipe. O Real Madrid anunciou a conclusão do acordo com Bernardo Silva, que assinou um contrato de duas temporadas, até 30 de junho de 2028. Mas as primeiras semanas do jogador português na capital espanhola revelaram rapidamente um claro paradoxo, já que ele foi titular em apenas três partidas, acumulando 282 minutos em seis participações, sem marcar nenhum gol nem dar uma única assistência, segundo relatório do site Foot Mercato, que questionou a situação do jogador sob o título "Onde foi parar Bernardo Silva?".
Silva começou na posição de meio-campista ao lado de Federico Valverde durante sua primeira participação como titular, antes de Mourinho colocá-lo em uma posição mais adiantada.
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Mourinho aponta o problema: "Ele precisa evoluir"
Silva enfrenta uma forte concorrência no meio-campo do Real Madrid, com a presença de Valverde, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, além de Bellingham e Arda Güler, o que dá a Mourinho diversas opções para montar o meio-campo.
O treinador português justificou a pouca participação de seu jogador, afirmando: "Ele chegou ao período de preparação com uma condição física abaixo do nível exigido, e precisa evoluir".
Mas a situação do jogador não mudou com o passar das semanas. Depois de permanecer no banco de reservas durante a vitória do Real Madrid sobre o Elche, Silva participou por apenas oito minutos no dérbi de Madri diante do Atlético, que a equipe perdeu pelo placar de 2 a 1.
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Problema físico ou tático?
O site francês citou o jornal Sport ao resumir a situação de Bernardo Silva, afirmando em termos claros: "Ele escolheu o Real Madrid em busca de uma vaga como titular, mas só começou três partidas". E o paradoxo fica ainda mais evidente, pois Mourinho não tratou Silva como um jogador reserva ou apenas uma peça complementar. Sua contratação veio para atender à necessidade da equipe por um jogador capaz de atuar em mais de uma posição e se adaptar a diferentes esquemas.
Mourinho utilizou Silva na dupla de volantes, além disso suas qualidades técnicas lhe permitem exercer um papel ofensivo mais avançado. Essa versatilidade representa um ponto forte do jogador, mas pode ao mesmo tempo se transformar em motivo para complicar sua situação. Em um time no qual outros jogadores têm papéis e posições claramente definidos, Silva pode se tornar o jogador cuja posição o treinador muda conforme a necessidade da partida. Por isso, sua crise parece estar mais ligada à hierarquia variável no meio-campo do Real Madrid do que a sua saída dos planos de Mourinho.
As ausências de Silva, Camavinga e Güler por suspensão forçaram Mourinho a modificar seu meio-campo diante da Inter, um indício de que a ausência do jogador português pode afetar rapidamente as escolhas do treinador.
E resta a pergunta: será que Bernardo Silva conseguirá transformar sua versatilidade em uma vaga fixa de titular, ou seguirá sendo o jogador ideal para completar a escalação sem estar entre as prioridades do treinador?
O Real Madrid (15 pontos) ocupa atualmente a quarta posição no Campeonato Espanhol, seis pontos atrás do líder Barcelona.
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