Problema físico ou tático: por que Bernardo Silva desapareceu?

O Real Madrid era a prioridade de Bernardo Silva, depois que Mourinho o convenceu pessoalmente a se juntar ao seu projeto, após um telefonema em que o treinador português explicou sua visão de futuro. Silva preferiu a transferência ao Real Madrid em detrimento do Barcelona e do Atlético de Madrid, em busca de um papel de titular em uma equipe que disputa os maiores títulos. Mourinho havia pedido especificamente por sua contratação, considerando que sua versatilidade e experiência representavam dois fatores importantes para a reconstrução do meio-campo da equipe. O Real Madrid anunciou a conclusão do acordo com Bernardo Silva, que assinou um contrato de duas temporadas, até 30 de junho de 2028. Mas as primeiras semanas do jogador português na capital espanhola revelaram rapidamente um claro paradoxo, já que ele foi titular em apenas três partidas, acumulando 282 minutos em seis participações, sem marcar nenhum gol nem dar uma única assistência, segundo relatório do site Foot Mercato, que questionou a situação do jogador sob o título "Onde foi parar Bernardo Silva?".

Silva começou na posição de meio-campista ao lado de Federico Valverde durante sua primeira participação como titular, antes de Mourinho colocá-lo em uma posição mais adiantada.