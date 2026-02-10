Getty
Previsão ousada do Manchester United de conquistar o título da Premier League em “um ou dois anos”, enquanto Michael Owen elabora plano de transferências
Otimismo crescente no Teatro dos Sonhos
Vários treinadores de renome, incluindo Louis van Gaal e José Mourinho, não conseguiram colocar os Red Devils de volta nos eixos, com a consistência a revelar-se difícil de alcançar ao longo de mais de uma década.
Ruben Amorim é o mais recente a ser demitido do cargo de treinador mais importante do futebol inglês, com o português sendo dispensado de suas funções no início de 2026. Ele supervisionou o pior resultado do United na era da Premier League, quando o time caiu para a 15ª posição na campanha de 2024-25.
Carrick assumiu interinamente e supervisionou quatro vitórias consecutivas. A qualificação para a Liga dos Campeões está de volta aos planos, com o United a apenas seis pontos do segundo lugar na situação atual. Um otimismo cauteloso está a crescer novamente no chamado “Teatro dos Sonhos”.
O Manchester United está voltando a ser candidato ao título?
Planos ambiciosos para conquistar outro título da liga até 2028 foram traçados, e Owen acredita que os Red Devils podem estar no caminho certo para atingir essa meta. Ele admite que o United parece ser um candidato ao título no momento, mas está caminhando para outro grande verão.
O ex-atacante do United Owen, em entrevista ao casino.org, onde agora é o embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado sobre o que é necessário para restaurar o domínio nacional: “Mesmo que eles estejam indo muito bem, não se trata apenas do que você pode acrescentar a esse time para que ele tenha chances de ganhar algo. Todos sabemos que Casemiro está saindo. Todos achamos que eles ainda precisam de jogadores. Também há a dúvida sobre Bruno Fernandes e se ele vai ficar. Pode ser que este time, neste verão, ainda passe por algumas mudanças. É difícil dizer.
“Na sua forma atual, a equipe atual e a maneira como está jogando no momento, ela pode terminar em segundo ou terceiro lugar na liga no final da temporada. Se a liga começasse amanhã, não se poderia descartar que ela teria uma chance real de disputar o título – da maneira como está jogando, da maneira como o Liverpool está jogando, da maneira como o City está jogando. Em geral, suas temporadas têm sido muito ruins e será necessário um total baixo de pontos para ganhar o campeonato nesta temporada. Não se pode descartar a possibilidade, da maneira como estão jogando no momento.”
O que o Manchester United precisa da janela de transferências do verão?
Owen acrescentou sobre o mercado de contratações, com especulações já surgindo antes da próxima janela de transferências: “Eles provavelmente ainda precisam de um ou dois jogadores. E se perderem Casemiro e talvez até Fernandes, são dois jogadores realmente importantes. Há todo o equilíbrio de reduzir a idade, etc. É incrível.
“Eu disse isso para muitas pessoas, o Manchester United — mesmo quando estava em baixa — vai se recuperar e, quando isso acontecer, pode levar mais um ano, pode levar dois meses, alguém vai acertar. É um gigante demais para continuar com baixo desempenho e, quando se recuperar, vai ganhar ritmo como nunca. Isso pode acontecer.
“As pessoas acham que eles estão muito distantes, mas se continuarem fazendo o que estão fazendo e tiverem um bom verão, talvez não estejam tão distantes e possam levar apenas um ou dois anos para ganhar um campeonato — em vez de cinco, seis, sete anos, como algumas pessoas estão prevendo.
“É fascinante neste momento. Enquanto eles têm o impulso, eu aconselharia a continuar com ele. Você quer mudar o técnico e as coisas agora? Uau, você está pedindo problemas depois de todos esses anos.”
Próximo técnico do Manchester United: nomeação definitiva a caminho
O United não tomará uma decisão sobre o futuro de Carrick até o final da temporada, com nomes mais experientes ainda sendo associados a um cargo permanente em Old Trafford. No entanto, os Red Devils estão cheios de confiança no momento e estão elaborando planos para o futuro, que incluem disputar títulos e construir um novo estádio impressionante.
