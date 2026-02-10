Previsão ousada do Manchester United de conquistar o título da Premier League em “um ou dois anos”, enquanto Michael Owen elabora plano de transferências

Planos ambiciosos para conquistar outro título da liga até 2028 foram traçados, e Owen acredita que os Red Devils podem estar no caminho certo para atingir essa meta. Ele admite que o United parece ser um candidato ao título no momento, mas está caminhando para outro grande verão.

O ex-atacante do United Owen, em entrevista ao casino.org, onde agora é o embaixador no Reino Unido do site de comparação de cassinos online, disse ao GOAL, quando questionado sobre o que é necessário para restaurar o domínio nacional: “Mesmo que eles estejam indo muito bem, não se trata apenas do que você pode acrescentar a esse time para que ele tenha chances de ganhar algo. Todos sabemos que Casemiro está saindo. Todos achamos que eles ainda precisam de jogadores. Também há a dúvida sobre Bruno Fernandes e se ele vai ficar. Pode ser que este time, neste verão, ainda passe por algumas mudanças. É difícil dizer.

“Na sua forma atual, a equipe atual e a maneira como está jogando no momento, ela pode terminar em segundo ou terceiro lugar na liga no final da temporada. Se a liga começasse amanhã, não se poderia descartar que ela teria uma chance real de disputar o título – da maneira como está jogando, da maneira como o Liverpool está jogando, da maneira como o City está jogando. Em geral, suas temporadas têm sido muito ruins e será necessário um total baixo de pontos para ganhar o campeonato nesta temporada. Não se pode descartar a possibilidade, da maneira como estão jogando no momento.”