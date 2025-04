Previsão GOAL: quem vai cravar as vagas para a Champions League na Premier League?

A falta de disputa nas extremidades da tabela do Campeonato Inglês tornou a corrida por uma vaga em competição europeia mais acirrada do que nunca

A disputa pelo título já está praticamente decidida, e os três times que subiram para a Premier League devem retornar à segunda divisão sem grande impacto na elite do futebol inglês. Ainda assim, a reta final da temporada 2024/25 promete ser uma das mais emocionantes dos últimos anos.

Com a Inglaterra perto de garantir uma quinta vaga na Champiosn League devido às novas regras de coeficiente no ranking da UEFA, a briga por um lugar na principal competição europeia está mais acirrada do que nunca. O Manchester City, atual campeão inglês, ocupa o quinto lugar – última posição que dá acesso à Champions –, mas tem apenas quatro pontos de vantagem sobre o Bournemouth, em 10º. Já o Nottingham Forest, vivendo uma campanha surpreendente, está seis pontos à frente do time de Pep Guardiola, ocupando a terceira posição.

Ao que tudo indica, a Champions League terá pelo menos um novo representante inglês na temporada 2025/26. Mas quem conseguirá a vaga? A GOAL fez as contas e analisou as previsões para as nove rodadas finais para projetar quais times estarão na Europa na próxima temporada.