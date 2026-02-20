Previsão dos americanos no exterior: Christian Pulisic continua se recuperando de lesão, Haji Wright pode carregar o Coventry, e Balogun busca dar continuidade ao seu grande jogo

E assim a temporada europeia vai passando. Estes são dias difíceis de entender, especialmente num ano de Copa do Mundo. Normalmente, é possível construir narrativas e identificar temas. Mas, neste momento, há uma ligeira inquietação. Tudo parece estar voltado para o torneio deste verão. Há uma sensação de que todos querem manter a forma, manter-se saudáveis e lutar por uma vaga.

É claro que tudo isso se complementa. Não dá para ficar em forma sem jogar. E não dá para lutar por uma vaga se não estiver jogando bem. É engraçado como isso funciona. E, no momento, as coisas parecem um pouco instáveis na seleção americana. A inclusão de Weston McKennie poderia ter sido questionada há alguns meses. Agora, ele está jogando bem e parece pronto para começar. Christian Pulisic foi o melhor jogador da Série A por alguns meses, mas tem lutado contra lesões recentemente. Sua forma física terá que ser uma preocupação séria para Mauricio Pochettino.

E então, na posição de atacante, há competição. Se Folarin Balogun e Ricardo Pepi são o primeiro e o segundo, quem fica com a terceira vaga? Haji Wright e Patrick Agyemang estão tendo temporadas notavelmente semelhantes e ambos estão encontrando a forma no momento certo. Ambos têm jogos cruciais neste fim de semana, enquanto lutam pela promoção.

O GOAL analisa algumas das principais histórias a serem acompanhadas entre os americanos no exterior neste fim de semana...