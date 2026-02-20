Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Americans Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Previsão dos americanos no exterior: Christian Pulisic continua se recuperando de lesão, Haji Wright pode carregar o Coventry, e Balogun busca dar continuidade ao seu grande jogo

Christian Pulisic está em busca de boa forma física para o Milan, e Folarin Balogun pode garantir três pontos importantes para sua equipe se continuar com seu bom desempenho atual.

E assim a temporada europeia vai passando. Estes são dias difíceis de entender, especialmente num ano de Copa do Mundo. Normalmente, é possível construir narrativas e identificar temas. Mas, neste momento, há uma ligeira inquietação. Tudo parece estar voltado para o torneio deste verão. Há uma sensação de que todos querem manter a forma, manter-se saudáveis e lutar por uma vaga.

É claro que tudo isso se complementa. Não dá para ficar em forma sem jogar. E não dá para lutar por uma vaga se não estiver jogando bem. É engraçado como isso funciona. E, no momento, as coisas parecem um pouco instáveis na seleção americana. A inclusão de Weston McKennie poderia ter sido questionada há alguns meses. Agora, ele está jogando bem e parece pronto para começar. Christian Pulisic foi o melhor jogador da Série A por alguns meses, mas tem lutado contra lesões recentemente. Sua forma física terá que ser uma preocupação séria para Mauricio Pochettino.

E então, na posição de atacante, há competição. Se Folarin Balogun e Ricardo Pepi são o primeiro e o segundo, quem fica com a terceira vaga? Haji Wright e Patrick Agyemang estão tendo temporadas notavelmente semelhantes e ambos estão encontrando a forma no momento certo. Ambos têm jogos cruciais neste fim de semana, enquanto lutam pela promoção.

O GOAL analisa algumas das principais histórias a serem acompanhadas entre os americanos no exterior neste fim de semana...

  • Christian Pulisic vai voltar?

    Christian Pulisic está afastado há algumas semanas. O americano teve um início de temporada maravilhoso sob o comando de Max Allegri e estava certamente entre os melhores jogadores da Série A no início da campanha. Mas sua forma caiu bastante. O Milan começou a enfrentar dificuldades. E Pulisic sofreu os tipos de contusões e hematomas que o têm atormentado ao longo de sua carreira até agora. A resposta de Allegri foi reintegrar Pulisic aos poucos. Ele ficou quase três semanas sem jogar antes de sair do banco na vitória por 2 a 1 sobre o Pisa, em 13 de fevereiro. Em seguida, ele jogou oito minutos no empate por 1 a 1 com o Como, em meio à semana.

    Este fim de semana apresenta outra oportunidade. O Parma está em 12º lugar, mas está jogando muito mal. Eles marcaram apenas quatro gols nos últimos cinco jogos e sofreram quatro em semanas consecutivas. É um bom momento para enfrentá-los, e Pulisic pode ter a chance de ganhar alguns minutos de jogo, já que outro acampamento da seleção americana se aproxima.

    • Publicidade
  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Haji Wright vai liderar o Coventry

    O Coventry está em declínio. Após alguns meses de temporada, Frank Lampard tinha o Sky Blues liderando o Campeonato. Eles perderam na final do playoff no ano passado, mas esta parecia ser uma temporada em que tudo daria certo. Presumimos que o Coventry venceria com facilidade.

    Bem, as coisas mudam rapidamente e, mesmo que ainda estejam no topo da tabela, a vantagem de um ponto parece bastante precária. Mas Haji Wright é o homem que os mantém vivos neste momento. O confronto no meio da semana com o Middlesbrough, que então liderava a tabela, parecia decisivo para o título. Quem vencesse certamente teria grandes chances de conquistar o campeonato. E Wright assumiu o controle. O americano marcou três gols e o Coventry executou uma aula de contra-ataque em casa. Não foi o futebol espetacular do início da temporada. Mas isso não importava. O Coventry levou os três pontos para casa. Mas o trabalho não termina aqui. Ainda faltam 14 jogos. O West Brom pode estar lutando contra o rebaixamento e em má fase, mas certamente estará pronto para a batalha. Wright terá que se destacar novamente.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Folarin Balogun, aproveitando um grande jogo

    O PSG realmente deveria ter facilitado as coisas contra o Mônaco no meio da semana. Eles podem estar enfrentando dificuldades na Ligue 1, mas têm mais qualidade do que a maioria das equipes da Liga dos Campeões — e são os atuais campeões. Por que foi difícil para eles? Folarin Balogun, que foi excelente naquela noite. Ele marcou dois gols em 83 minutos de excelente trabalho. Na verdade, seu impacto geral no jogo em si foi bastante limitado. Ele completou apenas 12 passes no dia e conseguiu quatro toques na área adversária.

    Mas dois deles resultaram em gols. E mesmo que o Mônaco tenha perdido, foi uma atuação extremamente impressionante. O desafio agora é manter o ritmo. Strasbourg, Lille e Marselha têm enfrentado dificuldades recentemente. Agora é a hora do Mônaco e de Balogun subirem na tabela. O líder Lens não será um adversário fácil, mas uma boa atuação de Balogun seria um ótimo começo.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Weston McKennie e a Juve finalmente conquistam uma vitória

    Apesar de toda a conversa sobre a forma de McKennie, a Juventus tem apresentado um desempenho fraco ultimamente. Os Bianconeri perderam três dos últimos quatro jogos, incluindo uma derrota por 3 a 2 para o Inter, que levou figuras importantes do clube a aparecerem nas manchetes após comentários sobre as decisões da arbitragem. McKennie, nesse período, contribuiu com quatro gols. Em resumo, o americano está jogando um dos melhores momentos de sua carreira, mas isso não se refletiu nos jogadores ao seu redor.

    Muitos jogos parecem cruciais atualmente. A Juve, após um início sólido, está saindo da disputa europeia. A derrota por 5 a 2 para o Galatasaray no meio da semana colocou em risco sua campanha na Liga dos Campeões. Em outras palavras, eles precisam começar a vencer jogos — e logo. O complicado time do Como, em casa, será um começo difícil.

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Patrick Agyemang, o principal jogador do Derby

    Patrick Agyemang está em grande forma. O atacante teve, compreensivelmente, alguma dificuldade em se adaptar ao futebol inglês. O jogo era demasiado rápido e físico para o ex-jogador do Charlotte FC, e ele não se integrou muito bem nos seus primeiros dias no Derby. Agora, porém, as coisas mudaram. Agyemang assumiu um papel central na equipe, sendo identificado como o atacante titular indiscutível e atuando como o ponto focal de um time que parece cada vez mais confortável com a bola. Ele marcou 10 gols na temporada e parecia ter potencial para marcar mais.

    O adversário desta semana, o Watford, será um duelo interessante. Eles estavam bem na disputa pelos playoffs há um mês, mas não vencem há oito partidas. O Derby, por sua vez, marcou 11 gols nos últimos cinco jogos e parece mais sólido defensivamente ultimamente. Esta é uma equipe que carece de confiança enfrentando um atacante cheio dela.

0