"Foram cinco, seis minutos. Ele mereceu", disse Kovac sobre o jogador de 30 anos, que encerrará a carreira no meio do ano: "Ele teve uma carreira fantástica. Desejo-lhe tudo de bom na aposentadoria; ele vai jogar muito golfe e provavelmente viajar pelo mundo."

O ex-jogador da seleção nacional Süle anunciou na quinta-feira o fim iminente de sua carreira. Seu contrato está chegando ao fim. “Estou incrivelmente feliz com o ambiente”, disse o zagueiro em entrevista à Sky: “Um dia lindo, um ambiente lindo, foi lindo ver como os torcedores reagiram. Foi ótimo que o técnico tenha me dado mais alguns minutos, meu 300º jogo. Incrivelmente lindo, toda a minha família estava aqui.”