"Fica atento: não podes apitar o fim antes de eu colocar o Niki em campo", teria dito o técnico do Borussia Dortmund ao árbitro na véspera da vitória por 3 a 2 (2 a 1) contra o Eintracht Frankfurt. E o plano deu certo: o Niki, ou seja, Niklas Süle, voltou a entrar em campo aos 88 minutos do seu último jogo em casa pelo BVB.
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"Presta atenção: você não pode apitar" - O técnico do BVB, Niko Kovac, revela ter conversado com o árbitro sobre Niklas Süle
"Foram cinco, seis minutos. Ele mereceu", disse Kovac sobre o jogador de 30 anos, que encerrará a carreira no meio do ano: "Ele teve uma carreira fantástica. Desejo-lhe tudo de bom na aposentadoria; ele vai jogar muito golfe e provavelmente viajar pelo mundo."
O ex-jogador da seleção nacional Süle anunciou na quinta-feira o fim iminente de sua carreira. Seu contrato está chegando ao fim. “Estou incrivelmente feliz com o ambiente”, disse o zagueiro em entrevista à Sky: “Um dia lindo, um ambiente lindo, foi lindo ver como os torcedores reagiram. Foi ótimo que o técnico tenha me dado mais alguns minutos, meu 300º jogo. Incrivelmente lindo, toda a minha família estava aqui.”
Kovac cumpre a promessa e escala Süle: “Ele mereceu”
Para Julian Brandt e Salih Özcan, este também foi o último jogo em casa como jogadores profissionais do BVB. Ao contrário de Süle, porém, os dois ainda não vão encerrar suas carreiras.
O caso de Ittrich é diferente: o árbitro, natural de Hamburgo, também vai se aposentar no final da temporada.