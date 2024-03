Pressão aumenta, mas Thiago Carpini é mantido no São Paulo

Diretoria não pretende fazer uma mudança na comissão técnica, mesmo após a eliminação para o Novorizontino, no último domingo

A pressão para a demissão de Thiago Carpini aumentou nos bastidores do São Paulo, sobretudo por causa da eliminação para o Novorizontino, nas quartas de final do Campeonato Paulista, como soube a GOAL. A diretoria, contudo, não pretende demiti-lo após a queda precoce no Paulistão.

Há pressão para a saída do técnico internamente e também por parte da torcida. Ainda assim, há confiança de que ele pode reagir e conseguir bons resultados no Morumbis — o coordenador de futebol Muricy Ramalho é um dos maiores entusiastas do trabalho.

O presidente Julio Casares mantém o pensamento anterior ao jogo contra o Novorizontino — o desejo do mandatário é de permanência para que haja continuidade ao trabalho iniciado em janeiro deste ano.