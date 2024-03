Presidentes dos Conselhos dos grandes de SP criam colegiado, debatem postura de são-paulino e projetam grupo forte

Representantes de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos se reuniram; postura de Carlos Belmonte com Abel Ferreira foi pauta em encontro

Presidentes dos Conselhos Deliberativos de Corinthians (Romeu Tuma Júnior), Palmeiras (Alcyr Ramos da Silva Júnior), Santos (Fernando Reverendo Vidal) e São Paulo (Olten Ayres de Abreu) se reuniram na noite dessa quinta-feira (15) para formar um colegiado em prol do futebol local, como soube a GOAL.

O encontro, realizado na capital paulista, foi com intuito de discutir questões como a postura de dirigentes — o comportamento do diretor de futebol do Tricolor paulista, Carlos Belmonte Sobrinho, com o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi uma das pautas do encontro. Os representantes dos Conselhos Deliberativos entendem que os cartolas precisam se tornar exemplos para conselheiros, associados dos clubes e demais torcedores.

Ainda há o desejo de que o grupo trabalhe em prol da harmonia dos quatro grandes de São Paulo — recentemente, os mandatários de Palmeiras e São Paulo tiveram problemas por causa do clássico entre as equipes no MorumbBIS — e angarie novos integrantes no futuro, mesmo que de outras praças.