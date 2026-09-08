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imago-sport-1044775993.jpgPera Photo Press
Luis Felipe Gonçalves

Presidente do Vitória provoca Grêmio após duelo no Brasileirão e cobra dívida: "Time caloteiro"

Vitória x Grêmio
Vitória
Grêmio
Brasileirão
W. Leonardo

Após vencer time gaúcho, dirigente criticou o Tricolor por compra de Wagner Leonardo

A vitória do Vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta segunda-feira (8), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou um capítulo fora das quatro linhas. Após a partida, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, voltou a cobrar o clube gaúcho pela dívida envolvendo a transferência do zagueiro Wagner Leonardo e disparou contra a diretoria gremista.

"Seria uma injustiça perder para um time caloteiro desse, que deve 2,5 milhões de dólares ao clube. Continua contratando, e o futebol brasileiro precisa mudar. O Vitória já entrou na Justiça e, em novembro, vamos entrar com execução. Eles não tiveram coragem de aparecer aqui", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Sociedade.

A cobrança não é nova. Na última sexta-feira, Fábio Mota já havia citado a pendência financeira e lembrou os valores recebidos pelo Grêmio com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

O Vitória acionou o clube gaúcho na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, em outubro de 2025. A negociação por Wagner Leonardo havia sido fechada por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na época.

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  • imago-sport-1082563336.jpgSports Press Photo

    Duelo decisivo contra o Z-4

    Dentro de campo, o Vitória conquistou um resultado importante na luta contra o rebaixamento. Renê marcou o único gol da partida e garantiu o triunfo da equipe de Jair Ventura, que se recuperou após duas derrotas consecutivas.

    Com os três pontos, o Rubro-Negro chegou aos 32 e subiu para a 11ª colocação. Já o Grêmio, que vinha embalado pela classificação sobre o Internacional na Copa do Brasil, estacionou nos 28 pontos e voltou a olhar para a parte de baixo da tabela.

    Na próxima rodada, o Vitória encara o Mirassol, fora de casa, em mais um confronto direto. O Grêmio, por sua vez, recebe o Vasco na Arena.

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  • imago-sport-1080681221.jpgZUMA Press Wire

    Volante também cutuca o Grêmio

    Quem também aproveitou a vitória para mandar um recado ao Grêmio foi o volante Caíque Gonçalves. O jogador esteve perto de acertar com o clube gaúcho em 2025, mas acabou reprovado nos exames médicos, situação que gerou desgaste entre as partes.

    "Foi a melhor coisa que aconteceu eu não ter ido. O que fizeram comigo foi uma sacanagem. Colocaram minha saúde em xeque depois da lesão que tive no Juventude. Graças a Deus estou no Vitória, um clube correto, que paga em dia", disse o volante.

    Caíque chegou ao Vitória em dezembro de 2025 e se tornou peça importante no elenco de Jair Ventura. Nesta temporada, já disputou 34 partidas pelo clube baiano.

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