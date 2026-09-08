Presidente do Vitória provoca Grêmio após duelo no Brasileirão e cobra dívida: "Time caloteiro"

A vitória do Vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta segunda-feira (8), no Barradão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou um capítulo fora das quatro linhas. Após a partida, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, voltou a cobrar o clube gaúcho pela dívida envolvendo a transferência do zagueiro Wagner Leonardo e disparou contra a diretoria gremista.

"Seria uma injustiça perder para um time caloteiro desse, que deve 2,5 milhões de dólares ao clube. Continua contratando, e o futebol brasileiro precisa mudar. O Vitória já entrou na Justiça e, em novembro, vamos entrar com execução. Eles não tiveram coragem de aparecer aqui", afirmou o dirigente em entrevista à Rádio Sociedade.

A cobrança não é nova. Na última sexta-feira, Fábio Mota já havia citado a pendência financeira e lembrou os valores recebidos pelo Grêmio com a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

O Vitória acionou o clube gaúcho na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, em outubro de 2025. A negociação por Wagner Leonardo havia sido fechada por 4,5 milhões de dólares, cerca de R$ 26 milhões na época.