Presidente do Tottenham anuncia saída do clube após 24 anos

Levy disse: “Estou incrivelmente orgulhoso do trabalho que fiz junto com a equipe executiva e todos os nossos funcionários. Transformamos este clube em um peso-pesado global, competindo no mais alto nível. Mais do que isso, construímos uma comunidade. Tive a sorte de trabalhar com algumas das melhores pessoas neste esporte, desde a equipe na Lilywhite House e em Hotspur Way até todos os jogadores e treinadores ao longo dos anos.

“Quero agradecer a todos os fãs que me apoiaram ao longo dos anos. Nem sempre foi uma jornada fácil, mas um progresso significativo foi feito. Continuarei a apoiar e amar este clube.”

Peter Charrington, o novo Presidente, disse: “Estou muito honrado em me tornar presidente este clube extraordinário e, em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Daniel e sua família pelo compromisso e lealdade ao clube ao longo de tantos anos.

“Esta é uma nova era de liderança para o clube, dentro e fora do campo. Reconheço que houve muitas mudanças nos últimos meses enquanto estabelecemos novas fundações para o futuro. Agora, estamos totalmente focados na estabilidade e em capacitar nossos talentos em todo o clube, lideradas por Vinai [CEO do Tottenham] e sua equipe executiva.”