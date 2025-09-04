Presidente do Tottenham anuncia saída do clube após 24 anos

- Levy renuncia ao cargo após 24 anos
- Clube busca estabilidade a longo prazo
- Donos permanecem os mesmo
Sob a liderança de Daniel Levy, o Tottenham se tornou uma instituição de futebol reconhecida globalmente, competindo em torneios europeus em 18 das últimas 20 temporadas. O clube investiu pesadamente em sua infraestrutura, construindo um estádio moderno e com grande capacidade, um complexo de treinamento de última geração e uma base próspera e que continua a produzir talentos de ponta. Tudo isso culminou no título da Liga Europa, encerrando uma espera de 17 anos por troféus, quando o Spurs venceu o Manchester United por 1 a 0 no final da temporada de 2024/25.
Levy disse: “Estou incrivelmente orgulhoso do trabalho que fiz junto com a equipe executiva e todos os nossos funcionários. Transformamos este clube em um peso-pesado global, competindo no mais alto nível. Mais do que isso, construímos uma comunidade. Tive a sorte de trabalhar com algumas das melhores pessoas neste esporte, desde a equipe na Lilywhite House e em Hotspur Way até todos os jogadores e treinadores ao longo dos anos.
“Quero agradecer a todos os fãs que me apoiaram ao longo dos anos. Nem sempre foi uma jornada fácil, mas um progresso significativo foi feito. Continuarei a apoiar e amar este clube.”
Peter Charrington, o novo Presidente, disse: “Estou muito honrado em me tornar presidente este clube extraordinário e, em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Daniel e sua família pelo compromisso e lealdade ao clube ao longo de tantos anos.
“Esta é uma nova era de liderança para o clube, dentro e fora do campo. Reconheço que houve muitas mudanças nos últimos meses enquanto estabelecemos novas fundações para o futuro. Agora, estamos totalmente focados na estabilidade e em capacitar nossos talentos em todo o clube, lideradas por Vinai [CEO do Tottenham] e sua equipe executiva.”
Como parte de uma estratégia de sucessão cuidadosamente planejada, o Spurs fortaleceu sua estrutura de liderança nos últimos meses. Vinai Venkatesham foi nomeado Diretor Executivo (CEO), enquanto Thomas Frank assume o cargo de treinador principal da equipe masculina e Martin Ho lidera a equipe feminina. Peter Charrington junta-se ao conselho e assume a posição recém-criada de Presidente Não-Executivo.
À medida que o Tottenham entra neste novo capítulo, a atenção se volta para o campo. Os Spurs retornarão à ação na Premier League contra o West Ham, no dia 13 de setembro, após a pausa internacional. O confronto representa a primeira oportunidade para os fãs verem o clube sob sua nova direção e testemunharem como o legado de Levy está sendo levado adiante.