Presidente do Atlético de Madrid revela posição sobre transferência de Julián Álvarez em meio ao interesse do Arsenal e do Barcelona

Em declarações aos jornalistas em Espanha, Cerezo deixou claro que Alvarez é considerado um ativo intocável. Quando questionado sobre a possibilidade de uma transferência, o presidente do clube respondeu com firmeza para proteger o investimento do clube. “Ele é jogador do Atlético de Madrid e tem contrato conosco. Ele vale muito porque está conosco – e não está à venda”, declarou o presidente à imprensa reunida.

O jogador de 26 anos teve mais uma campanha forte em Madri, marcando 14 gols e dando seis assistências em todas as competições, ajudando o Atlético a chegar à final da Copa del Rey e às oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do apelo financeiro de uma possível disputa entre Barça e Arsenal, a postura de Cerezo sugere que o atacante não irá a lugar nenhum, já que o clube busca dar continuidade ao progresso desta temporada.