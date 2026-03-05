(C)Getty images
Presidente do Atlético de Madrid revela posição sobre transferência de Julián Álvarez em meio ao interesse do Arsenal e do Barcelona
Atlético impede saída de Alvarez
O Atlético emitiu um aviso firme ao Arsenal e ao Barcelona sobre o futuro do craque Alvarez. Relatos sugerem que Mikel Arteta está interessado em trazer o ex-jogador do Manchester City de volta à Premier League para reforçar as opções de ataque do Arsenal, enquanto o Barcelona o vê como um potencial sucessor de Robert Lewandowski a longo prazo.
No entanto, o presidente do Atlético, Cerezo, está convencido de que o jogador da seleção argentina continua sendo uma parte fundamental do projeto de longo prazo na capital espanhola, insistindo que o clube não tem intenção de aceitar ofertas, independentemente do crescente interesse do exterior.
Aviso para os Gunners não interferirem
Em declarações aos jornalistas em Espanha, Cerezo deixou claro que Alvarez é considerado um ativo intocável. Quando questionado sobre a possibilidade de uma transferência, o presidente do clube respondeu com firmeza para proteger o investimento do clube. “Ele é jogador do Atlético de Madrid e tem contrato conosco. Ele vale muito porque está conosco – e não está à venda”, declarou o presidente à imprensa reunida.
O jogador de 26 anos teve mais uma campanha forte em Madri, marcando 14 gols e dando seis assistências em todas as competições, ajudando o Atlético a chegar à final da Copa del Rey e às oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar do apelo financeiro de uma possível disputa entre Barça e Arsenal, a postura de Cerezo sugere que o atacante não irá a lugar nenhum, já que o clube busca dar continuidade ao progresso desta temporada.
Conversas na sala de reuniões em Barcelona
Os comentários surgiram enquanto o Atlético se preparava para a segunda mão das semifinais da Copa del Rey contra o Barcelona, no Spotify Camp Nou. Antes da partida, que viu o Atlético avançar para a final por 4 a 3 no placar agregado, apesar da derrota por 3 a 0 naquela noite, os diretores de ambas as equipes se reuniram para um almoço tradicional, onde os rumores sobre transferências costumam dominar a conversa.
Mateu Alemany, diretor de futebol profissional do Atlético, estava presente na reunião e foi rápido em descartar as alegações de que Alvarez era um tema de discussão entre os dois clubes. Em entrevista à emissora Movistar, Alemany deu uma atualização direta sobre a situação, afirmando: “Nenhuma palavra sobre Julian Alvarez, seu nome não foi mencionado e não será”.
O futuro de Griezmann continua incerto
Embora o clube tenha deixado claro que não venderá Alvarez, continuam a surgir questões sobre o futuro de outra figura importante do Atleti, Antoine Griezmann. O veterano francês tem sido fortemente associado a uma possível transferência para a MLS, com o Orlando City apontado como um possível destino. Alemany manteve-se evasivo quando questionado sobre se o vencedor da Copa do Mundo de 2018 poderia estar de saída neste verão.
Refletindo sobre a situação atual de Griezmann antes do jogo contra o Barça, Alemany preferiu se concentrar na contribuição imediata do atacante. Ele disse: “Não há nada de novo, ele está no time titular, vamos torcer para que ele faça um ótimo jogo e nos dê muito, como fez na primeira partida”. Por enquanto, parece que o Atlético está priorizando a estabilidade enquanto navega por um final crucial de temporada.
