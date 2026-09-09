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Lionel Messigetty
Yosua Arya

Traduzido por

Presidente de LaLiga, Javier Tebas, revela o que realmente pensa sobre Lionel Messi comprar um clube espanhol

L. Messi
Eldense
Segunda Division
La Liga

O presidente de LaLiga, Javier Tebas, reagiu às notícias que sugerem que Lionel Messi pode comprar o CD Eldense, da segunda divisão espanhola. O chefe da liga admitiu que não conhecia os detalhes exatos, mas recebeu bem a possibilidade de a lenda argentina investir no futebol espanhol.

  • Messi é ligado à aquisição de clube espanhol

    Surgiram rumores sobre um possível acordo de princípio para Messi comprar o Eldense, time da segunda divisão espanhola. Os relatos surpreendentes sugerem que a superestrela do Inter Miami está buscando expandir seu império empresarial ao se tornar dono do clube baseado em Alicante.

    A notícia rapidamente chamou a atenção do presidente de La Liga, Tebas. Durante uma apresentação do álbum de figurinhas da Panini LaLiga EA Sports na quarta-feira, o chefe da liga foi questionado diretamente sobre a possibilidade de o ex-capitão do Barcelona retornar à Espanha em uma função nos bastidores.

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  • Lionel Messi Inter Miami 2026 MLS goal celebrationGetty

    Tebas admite surpresa da mídia

    Apesar de sua posição de destaque no topo do futebol espanhol, Tebas confessou que não tinha nenhum conhecimento interno sobre a possível aquisição. O dirigente da liga esclareceu que só soube dos rumores extraordinários por meio da cobertura recente da imprensa.

    "Fiquei sabendo da questão do Eldense pela imprensa", admitiu Tebas, como citado pelo Mundo Deportivo. "Não sei se é assim ou não, se Messi comprou ou não, se é um grupo ou ele."

    Embora o negócio siga sem confirmação oficial das partes envolvidas, a possibilidade de o vencedor de oito Bolas de Ouro investir em um time da Segunda Divisão gerou enorme empolgação. O Eldense atualmente disputa a acirrada segunda divisão da Espanha, e um novo investimento pode alterar radicalmente sua trajetória.

  • Seguindo os passos de Ronaldo como proprietário

    Se Messi realmente concluir uma aquisição formal do Eldense, ele não será o primeiro ícone global do futebol a investir pesadamente em um clube espanhol. Tebas foi rápido em traçar paralelos naturais entre o atacante argentino e seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo. O astro português, vale destacar, detém uma participação financeira significativa em outro clube espanhol após um investimento anterior.

    "Devemos lembrar que Cristiano Ronaldo é dono de 25% do Almería", acrescentou Tebas. "É uma honra que os dois maiores jogadores do futebol mundial dos últimos anos estejam considerando investir parte de suas economias no futebol espanhol para ajudá-lo a crescer."

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  • messi(C)Getty Images

    Expandindo um império empresarial em crescimento

    O envolvimento exato de Messi com o Eldense ainda precisa ser oficialmente esclarecido, seja pelos representantes do jogador ou pela hierarquia do clube. Torcedores e especialistas do setor acompanharão de perto para ver se a proposta de aquisição se concretiza em um acordo definitivo nas próximas semanas.

    Aos 39 anos, ele atualmente joga na Major League Soccer pelo Inter Miami, onde continua quebrando recordes em campo. No entanto, uma investida para adquirir o Eldense sinalizaria um grande passo estratégico na preparação para sua carreira após deixar os gramados.

    Por enquanto, o Eldense seguirá totalmente focado em sua atual campanha na Segunda Divisão e em atingir seus objetivos dentro de campo. Qualquer confirmação formal da chegada de Messi à diretoria sem dúvida transformaria da noite para o dia o perfil global do modesto clube.

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