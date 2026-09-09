Apesar de sua posição de destaque no topo do futebol espanhol, Tebas confessou que não tinha nenhum conhecimento interno sobre a possível aquisição. O dirigente da liga esclareceu que só soube dos rumores extraordinários por meio da cobertura recente da imprensa.

"Fiquei sabendo da questão do Eldense pela imprensa", admitiu Tebas, como citado pelo Mundo Deportivo. "Não sei se é assim ou não, se Messi comprou ou não, se é um grupo ou ele."

Embora o negócio siga sem confirmação oficial das partes envolvidas, a possibilidade de o vencedor de oito Bolas de Ouro investir em um time da Segunda Divisão gerou enorme empolgação. O Eldense atualmente disputa a acirrada segunda divisão da Espanha, e um novo investimento pode alterar radicalmente sua trajetória.