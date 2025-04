Prepara a tanguinha, Neto! Como Ferreirinha foi das críticas no São Paulo a goleador do time

De criticado a goleador: Ferreirinha responde Neto em campo e vira destaque no São Paulo com cinco gols em quatro jogos

Fosse jogador nos tempos atuais, Neto seria taxado como “craque” e vários de seus lances (em especial as cobranças de falta) iriam viralizar na internet. No entanto, mesmo não sendo mais atleta, o ídolo corintiano fez de Craque o seu primeiro nome e seus comentários no programa de TV Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, ecoam por todo tipo de tela. Certo ou errado, revoltado ou engraçado, o Craque Neto conseguiu se transformar em um dos principais personagens da crônica esportiva brasileira.

A maior parte dos comentários emocionados é direcionada ao Corinthians, seu clube de coração, mas quando ele resolveu falar de Ferreirinha, atacante do São Paulo, neste momento de 2025, Neto fez um discurso apaixonado explicando por que o camisa 11 era peça absolutamente descartável para a equipe tricolor. A palavra “medíocre” foi repetida algumas vezes, mas o principal argumento ficou concentrado na ausência de muitos gols pelo clube do Morumbis.