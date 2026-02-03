Goal.com
Man City Arsenal no threat gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Não se preocupe, Arsenal: este Manchester City não é capaz de ameaçar na reta final da temporada da Premier League 2025/26

Enquanto o Manchester City tropeçava, o Arsenal disparou na liderança da Premier League. O time de Pep Guardiola tem o histórico de alcançar seus rivais na reta final da temporada, no entanto, parece que isso não vai acontecer dessa vez

A atuação apática do City no segundo tempo do empate em 2 a 2 contra o Tottenham mostrou por que conquistar o título desta temporada provavelmente será uma meta inatingível para o time. A equipe de Guardiola dominou completamente o Tottenham nos primeiros 45 minutos, mas, em vez de liquidar a partida, relaxou e sofreu dois gols no segundo tempo.

Eles se sentiram prejudicados pelo fato de o primeiro gol de Dominic Solanke não ter sido anulado por uma falta em Marc Guéhi, mas a reação de Guardiola, e em particular de Rodri, que disse que isso era prova de que "eles não querem que a gente ganhe", foi um sinal de que eles estão começando a perder a cabeça.

Embora a derrota do Arsenal para o Manchester United na semana passada tenha levado muitos a questionar se os Gunners tinham a força necessária para conquistar o título, eles responderam com uma vitória tranquila sobre o Leeds, antes de receberem um favor inesperado em sua busca pelo primeiro título em 22 anos, vindo de seus rivais do norte de Londres. Mas o City também contribuiu para a sua própria queda, e sua corrida pelo título está indo por água abaixo.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arrancada final...

    A capacidade do City de arrancar uma sequência de vitórias na segunda metade da temporada tem sido um fator crucial para a conquista de seis dos últimos oito títulos da Premier League. O time de Guardiola somou mais pontos na segunda metade da temporada em cinco dos últimos sete anos, enquanto em uma das duas ocasiões em que não se mostrou mais forte na reta final, em 2022/23, relaxou após garantir o título com três rodadas de antecedência.

    Os Gunners sabem disso muito bem, já que o City os ultrapassou na temporada 2022/23 graças à sequência de 12 vitórias consecutivas da equipe de Guardiola, tirando uma desvantagem de oito pontos. Na temporada 2023/24, por sua vez, o City alcançou o Arsenal com uma sequência igualmente implacável, vencendo 16 dos 19 jogos e permanecendo invicto para somar 51 pontos.

    O Liverpool também conhece bem a lendária recuperação do City após a virada do ano. Em 2018/19, o time de Guardiola estava em terceiro lugar na metade da temporada, mas conseguiu conquistar incríveis 54 pontos de 57 possíveis, superando os Reds de Jurgen Klopp e garantindo o título por apenas um ponto. 

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ... mas não desta vez

    Algo semelhante aconteceu em 2021/22, quando o City somou 46 pontos no segundo turno da temporada para terminar novamente na liderança. No segundo turno de 2020/21, a primeira temporada desse ciclo histórico de quatro títulos consecutivos, eles conquistaram 45 pontos.

    "É verdade que nossas equipes sempre foram muito melhores na segunda metade da temporada do que na primeira, e espero que isso se repita nesta temporada", disse Bernardo Silva em dezembro. Mas esta geração atual de jogadores não está seguindo os passos de seus antecessores.

    Em 2026, o City conquistou apenas sete pontos de um total possível de 18. Venceu apenas uma dessas partidas, e foi contra o Wolves, uma das equipes mais fracas da história da liga.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Problemas no segundo tempo

    O desempenho fraco do City no segundo tempo das partidas tem sido preocupante. O empate de domingo no Tottenham Hotspur Stadium, onde o City tem apresentado dificuldades repetidamente, não foi exceção. A equipe já cedeu nove pontos no segundo tempo em seus seis jogos do campeonato em 2026, não marcando nenhum gol e sofrendo seis.

    O que deve estar irritando Guardiola é que seu time apresentou ótimas atuações no primeiro tempo. Eles foram completamente dominantes contra o Chelsea, mas relaxaram após o intervalo, e o gol de empate de Enzo Fernández nos acréscimos veio depois de muita pressão do Chelsea.

    A partir daí, o time controlou o jogo contra o Tottenham de forma tão tranquila que Gary Neville comparou a partida ao Soccer Aid e disse que o clima estava "tão sem vida" durante sua transmissão para a Sky Sports.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Grande problema'

    Mas, quando o Tottenham voltou mais forte para o segundo tempo, com a entrada de Pape Matar Sarr reforçando o meio-campo, o City não conseguiu reagir. Guardiola também não reagiu e, em vez disso, esperou até o minuto 69 para fazer sua primeira substituição, e isso só aconteceu porque Rayan Cherki havia sofrido uma lesão, e não por razões táticas.

    Guardiola colocou Nico González em campo para tentar dar mais força ao meio-campo, mas o Tottenham terminou a partida mais forte e poderia ter vencido se não fossem duas ótimas defesas de Gianluigi Donnarumma, que impediu os gols de Wilson Odobert e Xavi Simons.

    "Eles não têm aquele instinto matador", disse Neville. "Eles têm dificuldades quando os times os pressionam, com marcação alta, tanto na posse de bola quanto com cruzamentos para a área. Eles não aguentam e não resistem a essa pressão. Eles não têm zagueiros dominantes. São inferiores e permitem que os times adversários voltem a reagir durante as partidas, o que causará um grande problema."

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Missão complicada

    "O City perdeu todo o ímpeto e o controle", disse o ex-meio-campista do Tottenham, Danny Murphy, à BBC. "Não acho que o City tenha se perdido porque o Tottenham de repente passou a ter mais qualidade – foi mais porque o Tottenham simplesmente quis mais no segundo tempo. Isso é uma preocupação para Pep Guardiola, especialmente porque seu time está tentando pressionar o líder Arsenal."

    "No primeiro tempo, vi o City jogar como um time tentando alcançar o Arsenal – um time em uma missão, dizendo: 'Estamos vindo atrás de vocês'. Parte da queda de rendimento deles no segundo tempo foi culpa deles mesmos – perdendo a bola, não ganhando divididas ou segundas bolas. Foi muito atípico para eles, porque estamos acostumados a vê-los administrar os jogos tão bem."

    Guardiola mostrou-se otimista após o jogo e descartou a sugestão de que sua equipe estaria fora da disputa pelo título: "Então você está me dizendo que vamos parar na Premier League? Ainda faltam 14 jogos. Enquanto houver chance, a esperança sempre existirá."

    Tanto o City quanto o Arsenal têm uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa para disputar antes de mais um fim de semana crucial na corrida pelo título. No sábado, o Arsenal recebe o Sunderland, que não vence há sete jogos fora de casa, o que significa que o City pode estar nove pontos atrás do líder quando entrar em campo contra o Liverpool no domingo. O time de Guardiola tem um retrospecto ainda pior em Anfield do que contra o Tottenham, tendo vencido apenas uma vez em suas últimas 10 visitas, com essa única vitória acontecendo quando o estádio estava vazio durante a temporada 2020/21, afetada pela Covid-19.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    Ainda dá?

    Apesar do City ter se reforçado com as contratações de Guéhi e Antoine Semenyo, o Arsenal parece ter o elenco mais forte para a reta final do campeonato. Embora tenha perdido Mikel Merino e haja preocupação com Bukayo Saka após ele se lesionar no aquecimento contra o Leeds, o time conta atualmente com três jogadores lesionados, contra seis do City, incluindo seus três zagueiros titulares: Rúben Dias, John Stones e Josko Gvardiol.

    "O Arsenal consegue suportar a pressão", acrescentou Neville. "Este time do City, neste momento, no meio-campo e na defesa, não tem a espinha dorsal sólida necessária para ganhar um título. Eles estão decepcionando repetidamente. Há muita reflexão por parte do City e de Pep Guardiola. Eles parecem estar muito aquém do necessário."

    Ainda há um longo caminho a percorrer, mas nesta fase da temporada é quando se espera que o City esteja em ótima fase e engatado uma de suas famosas arrancadas. Em vez disso, o oposto está acontecendo. Embora a história tenha um peso considerável nas disputas pelo título, o Arsenal leva vantagem, de acordo com o momento atual.

