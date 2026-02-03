Não se preocupe, Arsenal: este Manchester City não é capaz de ameaçar na reta final da temporada da Premier League 2025/26

A atuação apática do City no segundo tempo do empate em 2 a 2 contra o Tottenham mostrou por que conquistar o título desta temporada provavelmente será uma meta inatingível para o time. A equipe de Guardiola dominou completamente o Tottenham nos primeiros 45 minutos, mas, em vez de liquidar a partida, relaxou e sofreu dois gols no segundo tempo.

Eles se sentiram prejudicados pelo fato de o primeiro gol de Dominic Solanke não ter sido anulado por uma falta em Marc Guéhi, mas a reação de Guardiola, e em particular de Rodri, que disse que isso era prova de que "eles não querem que a gente ganhe", foi um sinal de que eles estão começando a perder a cabeça.

Embora a derrota do Arsenal para o Manchester United na semana passada tenha levado muitos a questionar se os Gunners tinham a força necessária para conquistar o título, eles responderam com uma vitória tranquila sobre o Leeds, antes de receberem um favor inesperado em sua busca pelo primeiro título em 22 anos, vindo de seus rivais do norte de Londres. Mas o City também contribuiu para a sua própria queda, e sua corrida pelo título está indo por água abaixo.